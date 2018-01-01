Самые популярные фото модели Эмили Ратаковски в Instagram
За жизнью американской модели и актрисы Эмили Ратаковски следят больше 16 млн подписчиков в социальной сети Instagram. В ушедшем году году несколько ее публикаций набрали более 1 млн лайков.
Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram
Так, например, этот снимок, сделанный в доме Ратаковски, был опубликован 22 августа. Его автор - фотограф Эммануэль Д'Анджело, который ранее уже работал с Эмили, а также с Джиджи и Беллой Хадид и другими знаменитыми моделями. Снимок за короткий срок собрал больше 1 млн лайков.
Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram
Осенью 2017 году Ратаковски выпустила собственную линию купальников. Фотосессию для рекламной кампании провели в Никарагуа, фотографом выступила стала Оливия Мэлоун, работавшая ранее с популярными глянцевыми журналами и брендами.
Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram
В октябре Эмили разместила в своем Instagram фото в знак протеста против отмены бесплатного контроля за рождаемостью в США. Общественность поддержала ее гражданскую позицию лайками.
Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram
Модель и актриса часто делится с подписчиками своими откровенными фотографиями из путешествий. Этот кадр был сделан за 23 ноября на яхте во время отдыха в Позитано.
Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram
Самым популярным постом Ратаковски стала фотография, сделанная в белой мраморной ванной в прозрачном нижнем белье. Изображение набрало 1,150 млн лайков.