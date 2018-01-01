2018-01-01T16:50:47+03:00
Звезды

Самые популярные фото модели Эмили Ратаковски в Instagram

Посты модели и актрисы, которые в 2017-м набрали более 1 млн лайков в соцсетях
Екатерина БОЛГОВА
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Американская модель и актриса Эмили Ратаковски. Фото:Эмили Ратаковски/ InstagramАмериканская модель и актриса Эмили Ратаковски. Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram
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За жизнью американской модели и актрисы Эмили Ратаковски следят больше 16 млн подписчиков в социальной сети Instagram. В ушедшем году году несколько ее публикаций набрали более 1 млн лайков.

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Так, например, этот снимок, сделанный в доме Ратаковски, был опубликован 22 августа. Его автор - фотограф Эммануэль Д'Анджело, который ранее уже работал с Эмили, а также с Джиджи и Беллой Хадид и другими знаменитыми моделями. Снимок за короткий срок собрал больше 1 млн лайков.

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Осенью 2017 году Ратаковски выпустила собственную линию купальников. Фотосессию для рекламной кампании провели в Никарагуа, фотографом выступила стала Оливия Мэлоун, работавшая ранее с популярными глянцевыми журналами и брендами.

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

В октябре Эмили разместила в своем Instagram фото в знак протеста против отмены бесплатного контроля за рождаемостью в США. Общественность поддержала ее гражданскую позицию лайками.

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Модель и актриса часто делится с подписчиками своими откровенными фотографиями из путешествий. Этот кадр был сделан за 23 ноября на яхте во время отдыха в Позитано.

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Фото:Эмили Ратаковски/ Instagram

Самым популярным постом Ратаковски стала фотография, сделанная в белой мраморной ванной в прозрачном нижнем белье. Изображение набрало 1,150 млн лайков.

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