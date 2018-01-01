Какой Новый год без скандала: Поэт Вулых собрался судиться с Пугачевой из-за новогодней песни

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:26:35+03:00

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В новогоднюю ночь Алла Пугачева презентовала новый хит молодого композитора Олега Влади «Я летала». Поклонники певицы были в восторге от премьеры, мол, наконец АБ записала песню в стиле своих давних нетленок: со смыслом, с красивой музыкой и стихами. И выглядела Алла Борисовна как новенькая: стройная, со своими фирменными кудрями и в чёрном пальто до пят. Тут ещё стоит отметить новую группу режиссёров и операторов Первого Канала. Снимали не одной левой, а очень круто и профессионально. Классный ход: на фоне яркой новогодней Москвы идёт черно-белая Пугачева. Как привет из нашего счастливого детства.

И даже блогер Вадим Манукян, раскритиковавший в прошлом году новогодние огоньки, назвав их «застольем у Примадонны», оценил работу певицы и Первого канала.

Премьера! Алла Пугачева - Я летала .

- Если кто-то по привычке думает, что «Первый канал» не провел колоссальную работу на пути изменения новогоднего эфира, тот будет тысячу раз не прав... Полностью доволен проделанной работой командой «Первого». Это ровно то, чего я ждал, о чем просил год назад, полностью новый формат, новые песни и много новых лиц, а старые лица постарались стать новыми и надо сказать, что у них это классно получилось... - написал в своём Фейсбуке критик прошлогодних новогодних огоньков.

Однако нашлись и недовольные.

Поэт Александр Вулых назвал новую песню Пугачевой плагиатом. Мол, «Я летала» похожа на старый хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь». Подозрения Вулых поддержал и певец Юрий Лоза.

Поэт Александр Вулых назвал новую песню Пугачевой плагиатом.

А бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский посоветовал Вулых и Саруханову обратиться в суд.

Поэт поблагодарил Кобылянского за совет и подчеркнул, что не исключает, что дело дойдет до судебного иска.

Придуманная любовь - Игорь Саруханов КЛИП.Игорь Саруханов - "Придуманная любовь" (видеоклип)

Правда, пошумев в сети, Вулых удалил скандальный пост из Фейсбука.