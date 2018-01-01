Названы самые скучные фильмы за всю историю кино

1 Янв. 2018 2018-01-01T19:28:03+03:00

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Известное британское издание NME, которое специализируется на поп-культуре, составило рейтинг самых скучных фильмов всех времен и народов. То есть обязательным условием было, чтобы фильмы эти все знали, они шли в широком прокате, но вместо народной любви вызвали отторжение.

Почетное первое место в этом серьезном списке (многим, уверены, он спасет потраченное время) занял нашумевший в свое время фильм "50 оттенков серого", который был снят по эротическому бестселлеру британской писательницы Эрики Джеймс. Голоса за (или против, если это антирейтинг?) отдали почти 40 процентов респондентов.

Весь рейтинг (топ-10) выглядит так:

1. "50 оттенков серого"

2. "Ведьма из Блэр"

3. "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"

4. "Горбатая гора"

5 "Трансформеры"

6. "Почтальон"ф

7. "Артист"

8. "Австралия"

9. "Ванильное небо"

10. "Семь лет в Тибете"

New Musical Express издается в Великобритании с марта 1952 года. C 2001-го по 2003-й годы выходил и в России. Периодически занимается составлением разного рода популярных рейтингов.