Как увеличат пенсии с 1 января 2018 года: индексация социальных пенсий и пенсий для работающих и неработающих пенсионеров

1 Янв. 2018 2018-01-01T19:51:15+03:00

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В 2018 году пенсии проиндексируют трижды в зависимости их назначения – в январе, апреле и в августе. Начали с неработающих пенсионеров. С 1 января им подняли выплаты на 3,7%. Таким образом, средний размер пенсии теперь должен составить 14 329 рублей.

При этом некоторым пенсионерам полагается социальная добавка. Речь идет о тех людях, чьи выплаты не дотягивают до прожиточного минимума их региона. Сумма будет ровно такой, чтобы соответствовала минимальному уровню дохода.

В апреле индексация коснется социальных пенсионеров. Это инвалиды, ветераны войны, дети, оставшиеся без кормильца в семье, а также те, кто не заработал необходимый стаж. Если сейчас средняя сумма этих выплат составляет 8742 рубля, то в этом году ее поднимут на 4,1%.

Что же касается работающих пенсионеров, то индексации им в этом году снова не полагается. Несколько лет назад ее отменили и оставили прибавку в связи с увеличением трудового стажа. Речь идет о так называемых пенсионных баллах. Отработал человек один год – эти самые баллы прибавились. А от их количества будет зависеть в будущем размер трудовой пенсии. При этом цена пенсионного балла выросла с 78,68 рубля до 81,49 рубля.