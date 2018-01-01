Хабиб Нурмагомедов - Конору Макгрегору: "Заткнись!"

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:01:55+03:00

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу в главном поединке турнира UFC 219 в Лас-Вегасе над бразильцем Эдсоном Барбозой. И после этого он обосновался на второй позиции рейтинга в своей весовой категории. Она дает право за бой с обладателем временного пояса за этот трофей - Тони Фергюсоном. За всем этим следил внимательно действующий чемпион - ирландец Конор Макгрегор. Спустя сутки он попытался поддеть россиянина у себя в "Твиттере", устроив настоящую перепалку.

- Этот дагестанец в ту ночь выглядел как ***. Игра полна бомжей, которые просят их усыпить. Заплатите мне и тогда я вернусь. Встаньте на колени и попросите меня. Иначе меня не переубедить, - написал у себя на страничке в соцсети ирландский спортсмен.

Российский спортсмен не растерялся и нашел что ответить, написав ему прямо там же в Твиттере: "Заткнись!". И добавив к этой записи эмодзи с курицей, намекая, скорее всего, на трусливость ирландского спортсмена.

На данный момент ситуация такова, что Хабиб Нурмагомедов уже не раз пытался бросить вызов ирландскому бойцу, однако добиться боя никак не удавалось. И в UFC в весовой категории Нурмагомедова именно Макгрегор владеет чемпионским поясом, тогда как у Тони Фергюсона - временный пояс. Поэтому для поединка Хабиба с Конором необходимо одолеть Фергюсона, что и будет, скорее всего, сделано в наступившем 2018 году.