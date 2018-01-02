Джессика Альба стала мамой в третий раз и показала сына

2 Янв. 2018 2018-01-02T02:44:07+03:00

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Джессика Альба и ее муж, голливудский продюсер Кэш Уоррен стали родителями в третий раз. Накануне Нового года, 31 декабря, актриса подарила супругу долгожданного сына. 36-летняя Джессика и 38-летний Кэш уже воспитывают двух дочерей – Онор (ей 9 лет) и Хэвен (ей 6) и всегда мечтали о мальчике.

Первым снимком малыша Джессика поделилась с поклонниками в Инстаграме.

- Хэйс Альба Уоррен, 31 декабря 2017. Это — лучший новогодний подарок! Кэш и я чувствуем себя очень счастливыми. Хэвен и Онор одержимы маленьким братиком, - написала Альба в своем микроблоге.

jessicaalba Hayes Alba Warren 12/31/17 Best gift to ring in the New Year!! Cash and I feel so blessed. Haven and Honor are already obsessed with their new baby bro. #familyof5

О беременности голливудской звезды стало известно летом 2017 года. Весь срок актриса чувствовала себя прекрасно, вела активный образ жизни и часто появлялась на публике.

Джессика очень быстро пришла в форму после вторых родов, и ее фигура осталась по-прежнему прекрасной. Артистка не скрывала, что готова родить и третьего ребенка. Джессика признает: она просто без ума от детей и ей очень нравится быть мамой — даже больше, чем актрисой. К тому же Альба всегда мечтала о большой семье и готова подарить ее своему супругу.

Джессика Альба получила свою первую роль на телевидении в 12 лет. С тех пор в ее активе немало звездных ролей и престижная награда «Золотой глобус». Актриса не раз возглавляла всевозможные рейтинги самых сексуальных звезд.

Джессика и ее муж Кэш Уоррен уже растят двух дочек - Онор и Хэвен. Фото: Инстаграм.

В 2004 году, на съёмках «Фантастической четвёрки», Джессика начала встречаться с продюсером Кэшем Уорреном. В декабре 2007 года пара объявила о помолвке. В мае 2008 года они поженились, свадьба прошла в Лос-Анджелесе. А всего через месяц, в июне, на свет появилась их первая дочь Онор. Ее первые фотографии супруги продали журналу OK!, который заплатил Джессике за фотосессию с новорожденной малышкой 1,5 миллиона долларов. Зато снимок своего третьего ребенка актриса выложила в Инстаграм совершенно бесплатно.