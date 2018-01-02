Загадочный твит Ассанжа не дает покоя интернет-пользователям

2 Янв. 2018 2018-01-02T13:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не дает скучать своим подписчика в Twitter. Так, утром 1 января он опубликовал непонятный 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes популярной певицы M.I.A.

Скриншот страницы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Twitter

Причем этот загадочный твит вот уже вторые сутки не дает покоя сотням интернет-пользователей. В сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу сделанной Ассанджем записи.

Юзеры стали строить самые разные и невероятные теории. Например, согласно одной из них, разоблачитель спецслужб умер, а код выполняет функцию «аварийной кнопки» - после ее «активации», как считают сторонники этой версии, на сайте WikiLeaks должны появиться некие критически важные документы. По мнению других пользователей, код - это просто сигнал к публикации новых разоблачений.

А некоторые подписчики Ассанджа решили найти ответ в тексте Paper Planes, тем более что в этой песне действительно много заставляющих задуматься фраз. Например, «Если ты поймаешь меня на границе, я достану визы на свое имя» и «У меня есть больше данных, чем у КГБ».

Кстати, это уже не первая странность, связанная с основателем WikiLeaks, за последнее время. Так, 25 декабря, аккурат на католическое Рождество, аккаунт Ассанжа в Twitter был каким-то таинственный образом удален, а на странице ВМС США появился твит, который содержал только имя разоблачителя в кавычках. Затем же запись исчезла, аккаунт был восстановлен, а официальная страничка WikiLeaksпоспешила заверить пользователей, что Ассанж по-прежнему находится на территории посольства и чувствует себя хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Засилье США разрушим до основанья, а затем...

Сегодня Ассанжу – сорок пять. Несколько месяцев назад мы надеялись, что он встретит эту дату на свободе, но увы! Уже четыре года Ассанж томится в посольстве Эквадора в районе Найтсбридж, одном из лучших мест Лондона, полном классных ресторанов и увеселений, но он не может выйти из своей маленькой комнаты даже размять ноги. У входа в посольство дежурит наряд полиции и спецслужбистов, как кот у мышиной норы, готовый схватить этого высокого, красивого, совершенно седого в свои 45 лет основателя организации «Викиликс» (подробности)