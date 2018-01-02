2018-01-02T14:33:15+03:00
В мире

В Германии 350 тысяч пенсионеров с трудом находят деньги на еду

На фоне наплыва беженцев — количество нуждающихся немецких стариков за последние 10 лет возросло в два раза
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Все больше песионеров едва сводят концы с концами.Все больше песионеров едва сводят концы с концами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Всё больше пожилых людей в ФРГ вынуждены получать социальную помощь в виде бесплатных продуктовых наборов, бьёт тревогу новостная программа Tagesschau на Первом немецком телеканале.

Ещё 10 лет назад проблема стояла не столь остро — из примерно 25 млн пенсионеров в Германии остро нуждающимися были признаны лишь 12%. Однако сейчас эта цифра увеличилась вдвое. Другой показатель ухудшения ситуации — количество стариков, которые с трудом находят деньги на покупку еды. «Если 350 тысяч пожилых людей регулярно вынуждены стоять в очередях на бесплатное питание, это явный сигнал того, что возрастная бедность увеличивается», — жалуется председательница крупнейшей в Германии организации по предоставлению социальной помощи (Sozialverband VdK Deutschland) Ульрика Машер. Всего же в стране действует 900 пунктов выдачи «продуктовых наборов», которыми регулярно пользуются до 1,5 млн нуждающихся людей.

В то же время федеральное правительство тратит миллиарды евро на прибывающих в ФРГ беженцев из африканских и ближневосточных стран. Так, в 2016 году министерство финансов Германии выделило 21,7 млрд евро и гуманитарную помощь, размещение и социальные программы для мигрантов. В 2017-м на эти статьи была запланирована почти такая же сумма — 21,3 млрд.

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