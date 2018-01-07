Бургеры, джинсы, дешевые часы: Самые скромные в мире богачи

7 Янв. 2018 2018-01-07T07:47:13+03:00

Во время кризиса Уоррен Баффет активно инвестировал в недооцененные, по его мнению, компании и банки. Фото: REUTERS

Эти люди знают цену деньгам и не тратятся на роскошь без толку

Далеко не всегда богатые люди тратят миллиарды на самые дорогие в мире виллы, яхты и футбольные клубы. Есть и те, кто испытывает удовольствие от своих профессиональных достижений и предпочитает вести сдержанный образ жизни. Мы составили рейтинг самых скромных в быту богачей.

1. Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, $75,6 млрд

Американец, разбогатевший на покупке акций, занимает второе место в списке Forbes в 2017 году после Билла Гейтса. Его состояние на сегодня оценивается в 75,6 миллиарда долларов. А его холдинг владеет долями более чем в 60 компаниях, в том числе Geico, Dairy Queen и Fruit of the Loom и других. Также миллиардер инвестирует в Wells Fargo, IBM и Coca-Cola. Несмотря на это, бизнесмен до сих пор живет в доме, который приобрел около 60 лет назад. А питается в любимой сети фаст-фуда Dairy Queen, предпочитая на обед картошку фри, бургер и молочный коктейль.

2. Основатель Zara Амансио Ортега, $71,3 млрд

Основатель Zara Амансио ОртегаФото: EAST NEWS

Ортега — самый богатый человек Европы и богатейший ритейлер в мире. Основа его капитала — доля в компании Zara. Предприниматель получает более $400 млн дивидендов ежегодно, вкладывая их в недвижимость в больших городах — Нью-Йорке, Мадриде, Барселоне, Лондоне, Чикаго, Майами. При этом сам «вещевой король» одевается очень просто: майки-поло, блейзеры, парусиновые туфли и джемперы. А дома разводит коз и кур.

3. Создатель Facebook Марк Цукерберг, $56 млрд

Создатель Facebook Марк ЦукербергФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бизнес основателя одной из самых популярных социальных сетей в мире Facebook Марка Цукерберга в ушедшем 2017 году продолжал уверенно развиваться. Акции поднялись в цене почти на 60%. При этом, если вы встретите Цукерберга на улице, вряд ли отличите его от обычного студента: толстовка или серая футболка, джинсы и шлепанцы. Неприхотлив он и в еде: обожает McDonald's или выбирает дешевые закусочные с едой навынос. Даже собственную свадьбу с Присциллой Чен миллиардер отпраздновал на заднем дворе своего дома. На торжество пригласили около 100 гостей и всех угощали японской едой - суши.

4. Глава компании America Movil Карлос Слим Элу, $54,5 млрд

Глава компании America Movil Карлос Слим ЭлуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый богатый человек Мексики Карлос Слим Элу контролирует крупнейшего оператора связи в Латинской Америке. Кроме того, владеет пакетами акций мексиканских строительных предприятий, риелторских, горнодобывающих компаний. Также ему принадлежит 17% газеты The New York Times. Тем не менее, миллиардер живет в доме (правда, шестикомнатном), который купил еще 30 лет назад, и сам водит машину.

5. Основатель Google Сергей Брин, $ 39,8 млрд

Основатель Google Сергей БринФото: REUTERS

Успешную компанию-поисковик Google Сергей Брин создал еще в 1998 году вместе со своим другом Ларри Пейджем. Сам он из Москвы и на сегодняшний день - самый богатый иммигрант в США. Как и его коллега Цукерберг, Брин одевается довольно скромно: вязаная шапка, рюкзак, толстовки, джинсы. Много раз бизнесмена видели в нью-йоркском метро. Правда, его выдавали очки Google Glass и смартфоны, торчащие почти из каждого кармана. Ну а что? Это не шик, для работы надо.

- От моих родителей я научился быть скромным. До сих пор смотрю на цены, хотя и стараюсь делать это реже, - признался Брин в одном из интервью The Guardian.

6. Основатель Alibaba Джек Ма, $2,3 млрд

Основатель Alibaba Джек МаФото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2015 году создатель китайского гиганта Alibaba приезжал в Москву. На одной из пресс-конференций журналисты спросили его, какую дорогую вещь он купил себе сразу, как только разбогател. Разумеется, все были уверены, что сейчас предприниматель озвучит целый список баснословно дорогих приобретений. Однако ответ Джека Ма подверг всех в шок.

- Я не интересуюсь покупкой всех этих вещей — машин, яхт... Я не получал зарплату почти 12 лет. Поэтому я не знаю, как тратить деньги, у меня даже нет часов и колец. Часы я не ношу уже около 30 лет: теперь просто не понимаю, зачем они нужны, ведь узнать время я могу на смартфоне.

Напомним, группе Alibaba также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Среди россиян особенно популярен сайт «Алиэкспресс», где можно найти практически все за символические деньги.

7. Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, $1,3 млрд

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений КасперскийФото: REUTERS

Свою компанию он создал в 1991 году. На сегодня, основные рынки - Европа, Северная Америка, страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки и Северная Америка.

У одного из богатейших людей России есть квартира в Москве и машина BMW. Так он сказал в интервью журналу CEO. В сравнении с другими российскими миллиардерами, прямо скажем, не густо.

- Я скромен в быту, ношу джинсы и дешевые часы, - отметил Касперский.

КСТАТИ

Жёны на миллиард: как на самом деле выглядят супруги самых богатых мужчин планеты

Вопреки распространенному мнению, далеко не все из них юные длинноногие красотки (подробности)