2018-01-02T18:01:14+03:00
Звезды

Звезда «Фабрики звезд» Алекса после пластики изменилась до неузнаваемости

Бывшую возлюбленную Тимати не узнать
Ольга АНТОНОВА
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Алекса в 2004 году (слева) и в 2017-м, словно два разных человека.Алекса в 2004 году (слева) и в 2017-м, словно два разных человека.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После окончания проекта «Фабрика звезд» Алекса была самой востребованной из всех выпускников звездного телепроекта. Однако, записав пару новых песен и проехав с туром «луфабрикантов» по стране, она решила уйти со сцены. Кто-то говорил, что тонкая психика юной девушки не выдержала славы и жесткого графика, кто-то писал, что причиной стал разрыв с Тимати и нежелание встречаться с ним на общих выступлениях. Была версия, что она стала жертвой интриги между Игорем Крутым и продюсерами Первого канала. Ходили слухи, что Алекса вернулась на родину на Украину, вышла замуж и сильно изменилась. Но в действительно, жизнь одной из самых красивых «фабриканток» сложилась очень хорошо.

У нее есть любимый мужчина, который обеспечивает красавицу, она живет в центре столицы, много путешествует и владеет магазином бижутерии, который приносит ей неплохой доход. Единственное, что из слухов оказалось верным: Алексу и вправду сегодня не узнать. За 14 лет, что прошло после выпуска «Фабрики звезд» девушка кардинально меняла свою внешность несколько раз.

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Я так люблю тебя! Только рядом с тобой я чувствую себя, как маленький ребёнок, защищённой и любимой. #любовь #нашалюбовь #спасиботебе
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С помощью уколов красоты она увеличивала губы, делала рельефными скулы, меняла фигуру, делав ее более мужественной с помощью силовых тренировок. Потом была ринопластика, изменение формы подбородка и снова увеличение губ.

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Довольно редко надеваю платья, но тут я поняла, насколько достаточно простая и консервативная вещь, делает тебя более утонченной, грациозной и женственной! #алекса #aleksa
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И если сравнить фотографии сегодняшней «звездочки 2000-х» с той, какой она была 14 лет назад, то изменения заметны сильны.

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Алексу и вправду сегодня не узнать
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Надо отметить, что еще два года назад в прессе немало писали о том, что у бывшей певицы начались проблемы со здоровьем из-за увлечений диетами. Мол, у красавицы даже заподозрили анорексия. Но Александра Чвикова (настоящее имя Алексы) смогла справиться с недугом.

«Я долгое время была в поисках себя... Всегда хотелось заниматься тем, что меня особенно вдохновляет. Благодаря своим украшениям, у меня получается выразить моё понимание красоты и неповторимости. Большая радость заниматься тем, во что ты искренне вкладываешь свою душу и любовь», - на днях призналась в своем инстаграме звезда.

aleksa___officialaleksa___official
Как же хочется в лето #алекса #aleksa #aleksajewelry #aleksajewelryofficial
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А тем временем, бывший возлюбленный Алексы – Тимати говорят во всю готовится к свадьбе с моделью Анастасией Решетовой. Влюбленные вместе встретили Новый год и в начале января планируют отправиться в путешествие.

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