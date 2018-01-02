2018-01-02T22:52:52+03:00
Туризм

10 самых дешевых курортов для пляжного отдыха в январе

После новогодних каникул цены на туры падают в среднем на 30-40%. В Ассоциации туроператоров России назвали самые дешевые курорты для пляжного отдыха в январе
Лилия Сокольникова
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Где дешевле всего позагорать и искупаться в январе?Где дешевле всего позагорать и искупаться в январе?Фото: REUTERS
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Если вы не улетели на море на Новый год - то, как в песне из "Иронии судьбы"- еще не известно, кому повезло. Туристы, которые отправятся на курорты после всеобщих каникул, заплатят за отдых намного меньше. В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что после праздников цены на туры падают как минимум на 20%, а во многих странах даже на 30 - 40%.

Где дешевле всего позагорать и искупаться в январе? Вот рейтинг, составленный экспертами АТОР. Все цены - за тур на двоих, на неделю, с перелетом из Москвы после 10 января. Это средние цены, не минимальные. Проценты в скобках показывают, на сколько подешевел отдых в каждой стране по сравнению с Новым годом.

ОАЭ - 71 тыс. руб. (на 45% дешевле, чем платили туристы за отдых в Эмиратах в новогодние каникулы)

Индия (Гоа и Керала) - 81 тыс.руб. (-34%)

Израиль - 95 тыс.руб. (-26%)

Китай (остров Хайнань) - 102 тыс.руб. (-50%)

Шри-Ланка - 109 тыс.руб. (-20%)

Индонезия - 112 тыс.руб. (-16%)

Вьетнам - 115 тыс.руб. (-39%)

Таиланд - 122 тыс.руб. (-24%)

Доминикана - 140 тыс.руб. (-39%)

Куба - 170 тыс.руб. (-16%))

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