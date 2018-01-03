В Сирии разбился российский вертолет Ми-24: погибли два человека

3 Янв. 2018 2018-01-03T14:55:59+03:00

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В Сирии потерпел крушение российский боевой вертолет Ми-24. Такое заявление сделали в министерстве обороны РФ.

Уточняется, что инцидент произошел еще в воскресенье, 31 декабря, однако сообщили о нем лишь сейчас. Вертолет рухнул недалеко от аэродрома Хама, куда и должен был прибыть.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сообщили в министерстве.

Между тем, одному участнику крушения удалось выжить. Борттехник вертолета получил серьезные травмы и был оперативно доставлен поисково-спасательной группой в госпиталь при аэродроме Хмеймим. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По данным ведомства, никакого обстрела или другого огневого воздействия на воздушное средство не производилось. Предварительной причиной трагедии называют техническую неисправность.

Напомним, что Россия участвовала в военной операции в Сирии с 2015 года. За это время там погибли не менее 45 человек. Недавно президент РФ Владимир Путин приказал вывести войска из республики, для поддержания безопасности остивив на местности лишь часть из них.