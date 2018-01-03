Главные блокбастеры 2018-го: Леди Гага станет киноартисткой, а Бенедикт Камбербэтч - тигром Шер-Ханом

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Как обычно, в начале января "КП" составляет список наиболее зрелищных голливудских картин, которые можно будет посмотреть в ближайшие 12 месяцев. Все эти фильмы не будут участвовать в крупных кинофестивалях, зато привлекут в кинозалы толпы людей и соберут огромные деньги; все они - блокбастеры, как минимум, в потенциале. Все даты выхода картин в прокат - предварительные и могут быть изменены.

"Черная пантера" (26 февраля)

Т’Чалла (Чедвик Боузман) - принц, а впоследствии и король африканского государства Ваканда, отрезанного от мира, затерянного где-то в джунглях, но при этом богатого и технологически продвинутого. В команде Мстителей Т’Чалла известен как прыгучий воин по прозвищу Черная пантера. Кинодебют его состоялся в 2015-м, в картине "Первый мститель: противостояние", сейчас выходит отдельный фильм, в котором Т'Чалле придется спасать свое государство и предотвращать мировую войну. Вообще-то разговоры об этой картине ведутся больше четверти века: еще в 1992-м году про Пантеру собирались снять кино, а играть его должен был Уэсли Снайпс.

ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА трейлер 2 Русский (2018).

"Tomb Raider: Лара Крофт" (15 марта)

На место Анджелины Джоли, игравшей Лару Крофт в начале 2000-х, заступает другая лауреатка "Оскара" - Алисия Викандер; ее героиня, британская аристократка, сорвиголова и охотница за артефактами, отправляется на остров, где пропал ее отец и там переживает разные приключения. Трудно представить, чтобы Викандер, при всех ее талантах, смогла затмить в этой роли Джоли - трейлер не оставляет на этот счет никакой надежды. Но, может, у норвежского режиссера Роара Утхауга, но родине снявшего суперуспешный фильм о цунами "Волна", в рукаве есть какие-то козыри.

Лара Крофт Русский трейлер (Дубляж, 2017).

"Тихоокеанский рубеж 2" (22 марта)

Землю атакуют отвратительные гигантские морские монстры кайдзю, а земляне для борьбы с ними создают гигантских человекоподобных боевых роботов. Казалось бы, проблему навсегда решили в первом "Тихоокеанском рубеже" (2013), ан нет - кайдзю снова ползут на берег, а роботы точат свои кинжалы. В центре сюжета - сын одного из главных героев первого "Рубежа", генерала Пентекоста. Играет его Джон Бойега, звезда новых "Звездных войн". Как ни печально, Гильермо дель Торо не стал ставить сиквел, приложив к нему руку только в качестве продюсера. Но схватки точно будут впечатляющими.

Тихоокеанский рубеж 2 Русский трейлер (2018).

"Первому игроку приготовиться" (29 марта)

Фильм Стивена Спилберга по популярному роману Эрнеста Клайна. Недалекое, очень унылое будущее (нищета, перенаселенность, безнадежность). Спасение от мерзкой реальности кроется в реальности виртуальной: все участвуют в многопользовательской онлайн-игре OASIS. Ее создатель, покойный мультимиллиардер, оставил завещание: все его деньги достанутся человеку, который отыщет некий спрятанный в игре секрет, так называемую "пасхалочку". Бедный паренек по имени Уэйд Оуэн Уотс наряду с миллионами других пускается в поиски, проходя сквозь мрачные лабиринты - там его ждут гонки, гигантские человекоподобные роботы, битвы и прочие приятные вещи.

Первому игроку приготовиться Русский трейлер (Дубляж, 2018).

"Жажда смерти" (5 апреля)

Благополучный, вовсе не злой хирург превращается в беспощадного мстителя после того, как негодяи убивают его жену и отправляют в кому дочь. (Хирургические навыки при этом оказываются очень к месту). Римейк фильма 1974 года с Чарльзом Бронсоном; в 2006 году к нему примеривался Сильвестр Сталлоне, собиравшийся сам играть главную роль, но проект развалился. Потом героя последовательно не сыграли Лиам Нисон и Бенисио Дель Торо. И только в 2016-м на роль подписался Брюс Уиллис, которого мы в итоге и увидим на экране. Поставил же картину кровожадный автор "Хостела" Элай Рот.

Жажда смерти Русский трейлер (2017).

"Новые мутанты" (12 апреля)

Одиннадцатая картина из франшизы про Людей Икс, на этот раз решенная в жанре фильма ужасов (авторы признавались, что их во многом вдохновлял Стивен Кинг). Герои - пятеро подростков, запертых в странном мрачном интернате. Все они - мутанты и наделены сверхспособностями: один управляет солнечной энергией, другой превращается в волка, третий поднимается в воздух, четвертая создает иллюзии, основанные на страхах и желаниях других людей, наконец, пятая, русская, по имени Ильяна Никольевна Распутин, умеет телепортироваться и к тому же является талантливой ведьмой.

ЛЮДИ ИКС: НОВЫЕ МУТАНТЫ Трейлер (Русский) 2018.

"Мстители: война бесконечности" (3 мая)

Согласно большинству опросов - самый ожидаемый фильм года. Команда Мстителей (Железный человек, Тор, Халк, Капитан Америка, Черная Вдова, Человек-Паук, Черная Пантера etc.) объединяется со Стражами Галактики; все вместе сражаются с Таносом, крупным фиолетовым злодеем. Он намерен собрать все шесть Камней бесконечности, вставить их в свою Перчатку бесконечности, обрести тем самым полную власть над временем и пространством и перекроить Вселенную по своему вкусу. По словам продюсера Кевина Фейги, Танос станет почти что главным героем в этом фильме - раньше злодеям в фильмах Marvel такой чести не оказывалось, но перед Таносом (Джош Бролин, сыгравший роль с помощью motion capture) устоять не смогли. Что будет с "хорошими" героями, предсказать сложно - не исключено даже, что кто-нибудь из народных любимцев в этой схватке падет смертью храбрых.

Мстители 3: Война Бесконечности Русский трейлер (2018).

"Звезда родилась" (17 мая)

Спивающийся и теряющий популярность актер встречает талантливую, но никому не известную девушку. Благодаря ему она становится звездой, но все остальное будет довольно печально. Фильмы на этот сюжет снимали в 1937-м (с Джанет Гейнор), в 1954-м (с Джуди Гарланд) и в 1976-м (с Барброй Стрейзанд). Планировалось, что в новой версии, разговоры о которой идут лет десять, будет играть Бейонсе, а ставить картину - Клинт Иствуд, но все в итоге изменилось: в новой "Звезде" свою первую главную кинороль исполнит Стефани Джерманотта, больше известная под псевдонимом Леди Гага. И это будет режиссерский дебют Брэдли Купера, который заодно исполнит главную мужскую роль.

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР 2018.

"Соло: Звездные войны. Истории" (24 мая)

Фильм о приключениях юного Хана Соло, которого играет мало похожий на Харрисона Форда актер Олден Эренрайк (он снимался в "Тетро" Копполы и в "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэнов). Съемки шли с большим скрипом: на полпути продюсеры со скандалом поменяли режиссеров (комедиографы Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по мультику "Лего фильм", пожеланий студии Lucasfilm не выполнили, вместо них картину поставил проверенный ремесленник Рон Хауард). Хотели заменить и Эренрайха, потом все-таки оставили. Несмотря ни на что, продюсеры рассчитывают, что "Соло" соберет в прокате порядка миллиарда долларов, как собрал предыдущий фильм из антологии "Звездные войны" - "Изгой один".

"Дэдпул-2" (31 мая)

Циничный, веселый, разнузданный убийца-юморист Дэдпул на бумаге был героем (вернее, антигероем) комиксов "Люди Икс". В 2009-м Райан Рейнолдс без особого успеха сыграл его в фильме "Росомаха", а в 2016-м добился триумфа в бенефисном "Дэдпуле": тот фильм собрал в прокате 783 миллиона долларов. Все, что известно о новом фильме (кроме того, что в нем будет еще больше шуток) - что там появится новый персонаж, Кейбл, кибернетический боец из будущего. Играет его все тот же вездесущий Джош Бролин.

Дэдпул 2 Русский тизер-трейлер #2 (2018).

"Мир Юрского периода-2" (7 июня)

На проклятом острове, где ученые развели динозавров, а потом устроили большой развлекательный парк (что привело, как мы помним, к катастрофическим результатам) новая беда: проснулся дремавший вулкан. Теперь популяция тираннозавров, велоцирапторов и прочих тварей под угрозой уничтожения. Спасают их звезды первого "Мира Юрского периода" Крис Пратт и Брайс Даллас Хауард. Судя по всему, этот фильм соберет больше полутора миллиардов долларов в прокате - и будет биться со "Мстителями" за звание самой кассовой картины года.

Мир Юрского периода 2 Русский трейлер (2018) - YouTube.

"8 подруг Оушена" (21 июня)

Женская версия "11 друзей Оушена". Героиня Сандры Буллок - сестра Дэнни Оушена, героя старых фильмов, и тоже виртуозная воровка. Выйдя из тюрьмы, она решает провернуть ограбление века, сорвав куш во много-много-много миллионов долларов. Помогать Буллок будет целая команда. В том числе оскаровские лауреатки Кейт Бланшет и Энн Хэтауэй, а также Хелена Бонэм Картер и певица Рианна.

8 подруг Оушена Русский трейлер (2018).

"Человек-муравей и Оса" (5 июля)

Если вы два с половиной года назад пропустили фильм "Человек-муравей", напомним: герой его (Пол Радд) благодаря своему костюму очень сильно уменьшается в размерах. Зато приобретает невиданную силу. Звезда комиксов Marvel, Человек-муравей в 2018-м появится в "Мстителях", а потом - вот в этой картине, которая будет посвящена его приключениям уже целиком. На это раз он получит напарницу - Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли), дочку ученого Хэнка Пима (Майкл Дуглас), которая тоже обладает волшебным костюмом и способностью менять размеры, плюс энергетическим "жалом", об устройстве которого авторы пока не распространяются.

Человек Муравей и Оса (Трейлер на русском).

"Алита: боевой ангел" (19 июля)

Экранизация популярной японской манги об удивительном мире будущего: на Земле - грязь, свалка и ужас, на небе - волшебный город Салем, то и другое связывает космический лифт. И в этом-то мире функционирует девушка-киборг Алита, почти погибшая, собранная заново по кусочкам талантливым ученым, но потерявшая память обо всем, что с ней происходило раньше.

Проект мечты Джеймса Кэмерона: еще в 2000 году он собрался экранизировать "Боевого ангела". Это должен был быть следующий его художественный фильм после "Титаника". В итоге Кэмерон предпочел снять "Аватар", а "Алита" находилась в производстве восемнадцать лет - и сейчас Кэмерон значится в титрах только как соавтор сценария и продюсер. Поставил же картину Роберт Родригес, на которого после ряда провалов многие уже махнули рукой.

Алита: Боевой ангел Русский трейлер (2018).

"Миссия: невыполнима 6" (26 июля)

Про очередную картину о приключениях агента Итана Ханта пока известно очень мало. В сущности, только то, что действие будет разворачиваться в Париже и Норвегии, причем в последней сняли какой-то выдающийся трюк на скале на высоте 600 метров над фьордом. Больше всего обсуждают травму, которую получил на съемках Том Круз (он пытался перепрыгнуть с крыши на крышу, врезался в стену и повредил лодыжку) и анекдотическую историю с актером Генри Кэвиллом. Для съемок в "Миссии" он специально отрастил усы, а потом ему понадобилось вернуться на площадку "Лиги справедливости" для пересъемок. Но при этом бриться продюсеры студии Paramount ему категорически запретили. Так он и доигрывал Супермена усатым - а потом усы были стерты на компьютере!

Миссия: невыполнима 6 [Обзор] / [Трейлер на русском].

"Хищник" (2 августа)

В 1987 году Шейн Блэк сыграл одного из персонажей в фильме "Хищник". Именно его злобный инопланетянин, затаившийся в джунглях, убил первым. Блэк написал несколько сценариев (самый известный до сих пор - "Смертельное оружие"), поставил несколько фильмов (самые известные - "Железный человек-3" и "Славные парни" с Расселом Кроу и Райаном Гослингом), и вот теперь предлагает свое режиссерское видение "Хищника". Обещает все сделать таким же жестоким, как в оригинале. Предлагал Арнольду Шварценеггеру вернуться и в эпизоде вновь сыграть Датча, но тот отказался. Главную роль (от которой отказались Джеймс Франко и Бенисио дель Торо) сыграет Бойд Холбрук; его герой, бывший пехотинец, обнаруживает на Земле злобных Хищников, но до поры до времени никто, кроме него, в их существование не верит.

Хищник трейлер 2017 The Predators.

"Веном" (4 октября)

Симбионт Веном - инопланетное существо, черное и страшное; он обычно соединяется с людьми, наделяя их сверхспособностями, которые те используют в неблаговидных целях. Те, кто помнят "Человека-паука-3" (2007), помнят и Венома, который, в сущности, выступал там как главный злодей. На этот раз симбионт вселится в Тома Харди, который, однако, окажется не злодеем, а просто антигероем вроде Дэдпула. И Человека-паука на этот раз не будет - поразмышляв (в течение 10 лет), на студиях Sony и Marvel решили, что Веном достоин отдельного киносериала.

Веном 2018 [Обзор] / [Русский трейлер].

"Маугли" (18 октября)

Вышедшая пару лет назад "Книга джунглей" студии Walt Disney не отбила у студии Warner Bros. желания снять свою версию классических рассказов Редьярда Киплинга. И если диснеевская картина представляла собой вариант диснеевского же мультфильма 1967 года, довольно далекого от оригинала, то здесь все будет близко к тексту. В качестве режиссера выступает актер Энди Серкис, король технологии motion capture, игравший ранее Голлума во "Властелине колец", Кинг-Конга, Цезаря в "Планете обезьян" и верховного лидера Сноука в "Звездных войнах". Здесь он с помощью все той же технологии вживется в образ медведя Балу. Бенедикт Камбербэтч озвучит и сыграет (насколько это возможно) тигра Шер-Хана, Кейт Бланшетт - удава Каа, а Кристиан Бейл - пантеру Багиру (которая в книге и всех ее экранизациях была самцом, и лишь в советском мультфильме стала самкой).

"Темный Феникс" (1 октября)

Еще один фильм про Людей Икс. В нем будут действовать всем привычные герои - Профессор Икс (Джеймс МакЭвой), Магнето (Майкл Фассбендер), Дженнифер Лоуренс (Мистик) и так далее; но в центре будет Джин Грей (Софи Тернер), известная также как Феникс. Она обладает способностями к телепатии и телекинезу, но этим ее способности не ограничиваются. В какой-то момент она становится настолько могущественной и опасной, что грозит гибелью всему человечеству.

Люди Икс: Темный Феникс 2018 [Обзор] / [Трейлер на русском].

"Аквамен" (20 декабря)

Кто такой Аквамен, знают все, давшие себе труд прошлой осенью посмотреть "Лигу справедливости": друг Бэтмена, Супермена и Чудо-женщины, человек-амфибия, способный очень быстро и бесконечно долго плавать под водой и много знающий о тайнах подводного царства (в буквальном смысле - царства: он сын Атланны, повелительницы Атлантиды). В фильме Атланну сыграет Николь Кидман. А в роли Аквамена вновь появится Джейсон Момоа, которого планета когда-то полюбила в образе Кхала Дрого из "Игры престолов".