Apple начала бесплатную замену аккумуляторов iPhone на месяц раньше

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:28:54+03:00

В Apple готовы заменить батарею в телефонах, которые стали медленнее работать, но только после специального тестирования Фото: REUTERS

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Два месяца назад в соцсетях пользователи смартфонов начали жаловаться на то, что их смартфоны после выхода представителя нового поколения стали работать медленнее. Тогда представители компании Apple пообещали, что не допустят подобного в будущем. А чуть позже, владельцам смартфонов пообещали заменить батарею, если она будет разряжаться слишком быстро. Однако до этого телефон должен пройти специальное тестирование. Консультант обязан убедиться в том, что внешнего вмешательства, повлиявшего на работу аккумулятора, не было, сообщает издание TJ.

Если вмешательство обнаружат, то в участии в акции владельцу iPhone откажут, и произвести замену батарею можно будет только за свой счет.

Напомним, чуть ранее стало известно, что Apple купила стартап по быстрой разработке приложений – Buddybuild. Его покупка позволит американскому вендору внедрить более удобный инструмент для написания приложений и публикации их в App Store. Также через специальную программу можно отслеживать ошибки в коде и критические баги. По словам аналитика CNBC Энди Харгривза, Apple надеется к 2020 году удвоить объём выпущенных приложений для iPhone и iPad.