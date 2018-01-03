2018-01-03T16:23:27+03:00
Спорт

Главный тренер хоккейной "молодежки" Валерий Брагин: "В матче против США все ребята выдали свой максимум"

Наш наставник подвел итог выступлению сборной России на чемпионате мира в Баффало
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России завершила выступления на МЧМ-2018, проиграв США 2:4. Фото: Zuma\TASSСборная России завершила выступления на МЧМ-2018, проиграв США 2:4. Фото: Zuma\TASS
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Хоккеисты российской молодежки вылетели с чемпионата мира уже на стадии четвертьфинала, уступив 2:4 команде США. Впервые с 2010 года российская команда осталась без медалей чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных. Главный тренер Валерий Брагин после поражения в Баффало подвел итог поединку и выступлению сборной России на всем турнире, проделав первый анализ нашей игре:

- Как вы думаете, чего не хватило нам в концовке поединка?

- Заброшенной шайбы. Шансы на успех у нас были, но это хоккей, и при равном счете забить гол удалось сопернику, а, увы, не нам. Что же касается ошибок, то мы предупреждали ребят, что американцы очень мощно начинают, так и получилось. Во втором периоде преимущество уже было на нашей стороне. А третий был равным, он шел до заброшенной шайбы, забитой, к сожалению, противником.

- Показалось, что в третьем периоде матча тренеры из нашей команды просто вытащили максимум.

- В этом и заключается наша работа, в нужный момент из каждого игрока достать максимум. В подобных поединках из четырех шансов нужно один обязательно реализовывать, особенно же когда речь идет о хороших голевых шансах.

- На этом чемпионате мира у нас выбор игроков не был большим.

- Наши игроки Клим Костин и Андрей Свечников моложе на год и два соответственно своих напарников, но выглядели сильнее многих ребят. Дай Бог им всем хорошего развития. Еще раз повторюсь - все ребята в сегодняшнем поединке против США выдали максимум.

- Почему в качестве основного вратаря на чемпионате мира выбор пал на Владислава Сухачева?

- У нас есть тренер вратарей, выбор был сделан исходя из тренировок. К тому же, у Сухачева на данный момент просто побольше опыта.

- Кого, как вы считаете, не хватило нашей сборной на этом турнире?

- Жаль, что не смогли поехать такие игроки, как Рассейкин и Дронов - они оба оказались травмированы. В остальном же все было объективно. Хорошо подготовились, физически команда на чемпионате выглядела хорошо. Какие эмоции от турнира? Очень жаль. Но это хоккей.

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