На Украине уволили чиновника-нациста, заставлявшего на собеседовании петь гимн бандеровцев

3 Янв. 2018 2018-01-04T01:35:10+03:00

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Пока Запад не видит на Украине бандеровцев, Министерство юстиции Украины уволило начальника главного территориального управления в Львовской области Ярослава Жукровского. Формулировка: превышение служебных полномочий. Но что же он делал на самом деле? Жуковский во время собеседования проверял, знают ли потенциальные сотрудники день рождения Степана Бандеры. Еще чиновник-нацист заставлял людей петь гимн Украинской повстанческой армии (УПА) «Лента за лентою».

- Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником главного территориального управления юстиции в Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности, - говорится на сайте украинского Минюста.

Решение об увольнении выносила дисциплинарная комиссия. Но на заседание Жукровский не пришел и не стал объяснять свои выходки.

- Поймите, уволили его не за песни и гимны, а за нарушения другого характера, - рассказал «КП» Александр Чаленко. – Сотрудники при проведении проверок и рассмотрении жалоб были обязаны согласовывать пользование реестрами лично с руководителем. То есть опять вопросы власти и внутренней борьбы. Наверно, за этим стоят крупные деньги, которые он получал. Не пытался бы все подмять под себя – и дальше бы заставлял петь бандеровские песенки. Во Львове это не первый случай. Там на такие выходки постоянно закрывают глаза. И не важно, профессионал ты или нет. Важнее другое – верен ли ты фашисткой идеологии. Это средневековье какое-то, а не европейская страна, которой хочет быть Украина.