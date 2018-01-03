2018-01-03T18:30:43+03:00
Звезды

Голую модель plus-size обозвали «грудой жира» за пародию на Джиджи Хадид

Пользователи не оценили смелость толстушки
Ольга АНТОНОВА
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Самоиронии и смелости у венгерской модели plus-size Дианы Сирокай хоть отбавляй. Фото: instagram.com/dianasirokaСамоиронии и смелости у венгерской модели plus-size Дианы Сирокай хоть отбавляй. Фото: instagram.com/dianasiroka
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Нужно все-таки обладать большой смелостью и еще большей самоиронией, чтобы попробовать скопировать позы самых красивых женщин в мире. При том условии, что прелестницы в оригинальных съемках фотографировались обнаженными. Но кажется, венгерской модели plus-size Диане Сирокай такой отваги было не занимать. Она скопировала образы и позы своих стройных коллег с рекламных плакатов и модных съемок. А снимки опубликовала у себя в инстаграме.

dianasirokaidianasirokai
Диана Сирокай спародировала Джиджи Хадид
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Сначала Сирокай спародировала Джиджи Хадид в ее черно-белой съемке для рекламы ботильонов Clinger обувной марки Stuart Weitzman. На фото венгерская модель с пышными формами изображена полностью раздетой, однако поза позволяет скрыть интимные места. А чуть позже она снялась в купальнике, копируя знаменитую фотосессию Ким Кардашьян.

Однако, пользователи соцсети очень негативно восприняли такие подражания модели. Так, юзер mybabyshotmedown отметил, что «проматывает страницы таких девушек, поскольку они продвигают нездоровый образ жизни», а aervin заявил, что «такая груда жира просто смешна».

dianasirokaidianasirokai
Диана Сирокай спародировала Джиджи Хадид
35656 отметок «Нравится»814 комментариевInstagram

Однако, Диана Сирокай не стала никак реагировать на критику. Быть может берет пример с другой своей коллеги, Тесс Холидей, которая при весе 132 кг рекламируют и купальники, и эротические белье, а время от времени радует хейтеров и обнаженными снимками. Тесс уверена, что ее сексуальность никак не связана с ее килограммами. Она любит и любима, а те, кто ее не любит «просто ей завидуют».

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