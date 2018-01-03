Голую модель plus-size обозвали «грудой жира» за пародию на Джиджи Хадид

3 Янв. 2018 2018-01-03T18:30:43+03:00

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Нужно все-таки обладать большой смелостью и еще большей самоиронией, чтобы попробовать скопировать позы самых красивых женщин в мире. При том условии, что прелестницы в оригинальных съемках фотографировались обнаженными. Но кажется, венгерской модели plus-size Диане Сирокай такой отваги было не занимать. Она скопировала образы и позы своих стройных коллег с рекламных плакатов и модных съемок. А снимки опубликовала у себя в инстаграме.

dianasirokai Диана Сирокай спародировала Джиджи Хадид

Сначала Сирокай спародировала Джиджи Хадид в ее черно-белой съемке для рекламы ботильонов Clinger обувной марки Stuart Weitzman. На фото венгерская модель с пышными формами изображена полностью раздетой, однако поза позволяет скрыть интимные места. А чуть позже она снялась в купальнике, копируя знаменитую фотосессию Ким Кардашьян.

Однако, пользователи соцсети очень негативно восприняли такие подражания модели. Так, юзер mybabyshotmedown отметил, что «проматывает страницы таких девушек, поскольку они продвигают нездоровый образ жизни», а aervin заявил, что «такая груда жира просто смешна».

dianasirokai Диана Сирокай спародировала Джиджи Хадид

Однако, Диана Сирокай не стала никак реагировать на критику. Быть может берет пример с другой своей коллеги, Тесс Холидей, которая при весе 132 кг рекламируют и купальники, и эротические белье, а время от времени радует хейтеров и обнаженными снимками. Тесс уверена, что ее сексуальность никак не связана с ее килограммами. Она любит и любима, а те, кто ее не любит «просто ей завидуют».