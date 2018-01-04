Лечение рака в России: ведущий онколог Андрей Каприн назвал семь главных прорывов

4 Янв. 2018 2018-01-04T01:02:37+03:00

Академик РАН Андрей Каприн: Сегодня у Даши Стариковой нет ни опухоли, ни метастазов. Врач, который оперировал девушку с 4-й стадией рака, дозвонившуюся на «Прямую линию» президенту этим летом, рассказал, как проходило лечение и чего удалось добиться. Главная новость — сейчас в организме Даши нет ни опухоли, ни метастазовАндрей Минаев

Глава крупнейшего национального медицинского центра, оперирующий врач-онколог рассказал о самых ярких достижениях прошедшего года и дал советы, как уберечься от болезни [видео]

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Накануне праздников стало известно, что случилось практически чудо — так назвала это сама пациентка: российские врачи-онкологи смогли спасти 24-летнюю Дашу Старикову, которая поступила с диагнозом «4-я стадия» онкогинекологической патологии в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена. Девушку оперировал доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ (в состав Центра входит Институт им. Герцена), врач-онколог Андрей Каприн.

После пресс-конференции, где Даша рассказала о своем лечении, планах на будущее и поблагодарила «доброго волшебника» доктора Каприна, мы попросили Андрея Дмитриевича назвать главные прорывы в борьбе против рака, которые произошли в минувшем году в нашей стране и дают надежду на успешное лечение другим пациентам. Профессор выделил семь самых ярких и перспективных достижений.

1. Важнейшая, прорывная тенденция в России — создание своих собственных химиотерапевтических препаратов. Мы, онкологи, привлечены к этому как заказчики. Такая связка является очень ценной, наши фармацевтические компании отлично настроены, и мы видим большие перспективы.

2. Также появились очень интересные работы по гетерогенности опухолей. Мы стали менять представление об опухоли — пришло понимание, что решающую роль играет не место расположения, а морфология (то есть структура). Опухоль той или иной структуры может быть локализована в любом месте. Она гетерогенна, то есть состоит из серии, пулов разных видов клеток, которые могут совершенно по-разному отвечать на любые виды лечения — и химиотерапевтического, и хирургического, быть радиорезистентны (то есть невосприимчивы к лучевой терапии. - Авт.). Это морфологические открытия, которые помогают правильно подбирать терапию.

3. Еще одно очень перспективное направление — изучение генетических мутаций. Известно, что опухоль проходит определенные этапы генетическо-мутационного развития клетки, мы все ближе подходим к вопросу выяснения механизма прогрессирования рака и прогнозирования его рецидивов после любого вида лечения, понимания, насколько он агрессивен. В этой области уже сделаны и ведутся очень глубокие работы.

4. Еще одна прорывная модель, которая сделана и используется у нас в Институте — это индивидуализация химиотерапии с помощью специального прибора. В жидкой среде мы определяем, насколько на обычную или метастатическую клетку действует химиотерапия того или иного вида, и целесообразно ли назначать ее данному больному. Такую модель разработал член-корреспондент РАН Александр Тоневицкий, его лаборатория работает в нашем институте, среди ее сотрудников молодые перспективные специалисты.

5. Также мы сейчас активно занимаемся радионуклеидами (для лучевой терапии. - Авт.), в том числе развитием итрия, который применяется для эндоваскулярного (внутрисосудистого) блокирования питания опухоли.

6. Впервые в этом году мы сделали брахитерапию, то есть внутритканевую лучевую терапию рака печени и метастатического поражения печени. Это сделано в нашем Обнинском центре имени А.Ф.Цыба.

7. С успехом, полноценно работал в 2017 году первый российский протонный ускоритель, он так же включен в структуру в Институте А.Ф.Цыба.

ВАЖНО

Советы от доктора Каприна

Как уберечься от онкологических заболеваний:

- В первую очередь — самодисциплина. В 2017-м году мы на своем сайте повесили график: когда человеку, в том числе молодому и здоровому, нужно проходить профилактические обследования для раннего выявления опухолей той или иной локализации (следить за появлением графика на 2018 г. можно на официальном сайте Института). Именно тут нужна самодисциплина, чтобы вовремя пойти на обследование, не бояться. Не буду скрывать: даже сами врачи немного боятся, когда идут на эти исследования, но зато потом выходишь с хорошим настроением. Это самое первое и главное: вовремя обнаружить и начать лечить.

Берегите себя, своих близких. Подмечайте, не происходит ли изменений в поведении, не пропадает ли аппетит, не появляется ли апатия, слабость — все это может быть связано с онкологическими заболеваниями. Важно как можно скорее попасть на обследования. Потому что большинство маленьких опухолей, на ранних стадиях сегодня лечится успешно у нас в стране.

ВОПРОС В ТЕМУ

Вызывают ли смартфоны рак мозга

В конце прошлого года широко обсуждались очередные исследования американских специалистов о возможном вреде излучения от смартфонов и других гаджетов, их роли в развитии рака мозга и других онкологических заболеваний. Насколько реальна такая опасность, спросили мы профессора Каприна.

- Как ученый могу сказать: провести такие исследования достоверно крайне сложно. Нужно набрать большую когорту пациентов, отслеживать, с какой частотой они пользуются смертфонами, понять, насколько их головной мозг реагирует именно на излучение от гаджетов (наряду с большим количеством других воздействий), объективно учитывать многие факторы — это сложнейшая работа.

На сегодня масштабных исследований по этому вопросу с большой степенью достоверности просто нет. Конечно, может оказаться, что какое-то неблагоприятное воздействие есть. А может выясниться, что такое излучение, наоборот, является профилактикой возникновения опухолей.

ЦИФРЫ

- Около 36 тысяч человек в год проходят лечение в институтах Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ (в состав Центра входит Институт им. Герцена);

- 12 тысяч человек оперируют в подразделениях Центра.