Как я зарабатывала на криптовалюте

4 Янв. 2018 2018-01-04T01:02:37+03:00

Наш корреспондент решила проверить, правда ли можно обогатиться на новомодных виртуальных деньгах

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Образовалась тут у меня лишняя тысяча евро. Фраза сама по себе настолько прекрасна, что дальше можно и не писать. Но все же я рискну. Просто я получила небольшое наследство. И прикинула: ни одну из моих насущных проблем тысяча евро не решит. А вот 2, 3, да что мелочиться! 10 тысяч евро - вполне.

И тут стали мне на глаза попадаться заметки про счастливых игроков на рынке криптовалют. Мол, за год цена их выросла в разы. И некоторые, кто тысячу евро вложил, уже получил двадцать.

Когда эта информация просочилась ко мне чуть не из утюга, я сдалась.

- Сынок! - сказала я три месяца назад. - Я тут все взвесила. Прикинула. И решила: хочу купить эту вашу. Криптовалюту.

- Зачем? - удивился сын. Он у меня как раз к валютным биржам отношение имеет.

Ты что, не понимаешь? Чтобы разбогатеть! Ты только быстро объясни мне, что все это значит: криптовалюта там, какие-то биткоины. Зачем они все нужны? И я готова вкладывать!

- Видишь ли мама! - сказал сын. -Вкладывать в криптовалюту я тебе не советую. Туда можно нести только те деньги, которые не жалко потерять.

- А что, бывают такие деньги? - изумилась я. - Нелюбимые? Нет, я свои денежки люблю. Но если они вдруг исчезнут, не побегу по улицам с криком: "Я разорена". Так что давай. Рассказывай. Чем эта валюта такая отличная. От других. И откуда она вообще взялась? -Как термин она появилась в 2009 году. Тогда кто-то под псевдонимом Сатоши Накамото разработал новую платежную систему «Биткойн».

Независимую от государств, банков. Полностью децентрализованную. Когда все операции проводят в сети сами люди. Никаких администраторов, госструктур, которые отслеживали бы твой счет и твой платеж. Никаких материальных хранилищ.

Нужно тебе, допустим, перевести деньги тете Кате. Ты не идешь в банк, который может и лопнуть, не используешь государственных посредников. Заводишь электронный кошелек. Отправляешь с него деньги, сообщение об этом попадает в общую систему, его видят тысячи людей. Кто первый успеет провести твой платеж, тот получит вознаграждение - небольшой процент, например, в биткоинах.

- Подожди! А сами-то биткоины откуда берутся? Что это такое?

- Биткоины - цифровые деньги, их создают майнеры - от слова майнить, добывать. Это те люди, которые проверяют чистоту сделки - есть ли реально у тебя деньги, которые ты хочешь перевести, не отправила ли ты, например, одну и ту же валюту и тете Саше, и тете Вале. Система так настроена, что за это создает какое-то количество криптовалюты, которая поступает майнерам на счет. Ведь они предоставили этой системе свои мощности для проведения операций.

- В виде чего поступает? Как она выглядит?

- Ма-ма! Никак не выглядит. Ее нет в природе. А поступает в виде записи: на вашем счету теперь столько-то... При желании эти цифровые деньги ты можешь обменять на реальные по текущему курсу.

- И что, любой может надобывать себе из сети биткоинов? Вот я, например...

- Ты не можешь. Да не обижайся! Теоретически можешь, а практически это реально только для тех, у кого есть очень большие компьютерные мощности. Потому что майнер должен проверить огромное количество данных, перелопатить горы цифровой руды. Ведь главный принцип криптовалюты - абсолютная прозрачность движения денег. Все операции с любого кошелька записываются в блокчейн. Это такая открытая база данных, которая хранится на множестве соединенных между собой компьютеров и все ее видят. В ней отражена вся история - какие деньги когда тебе поступали, куда уходили. И первым правильность твоей транзакции может проверить и получить вознаграждение тот, у кого мощнее компьютер. А обычные люди покупают биткоины на обычные деньги - в интернет-обменниках, с помощью ботов в мессенджерах, интернет-кошельков и на криптовалютных биржах.

- Так что, все будут видеть, сколько у меня денег и что я с ними делаю? А как же хваленая анонимность?

- В том-то и дело. Никто не может узнать, что это твои деньги - данных владельца при переводах нет, только номера кошельков. И нет никаких регуляторов, которые могли бы остановить твою сделку, зафиксировать твои платежи.

- Ну и зачем мне это нужно? Если я не наркобарон, не скупщик краденого и не налоговый уклонист? В чем преимущества таких переводов перед обычными?

- Ты, мама, прямо как американский банкир Джейми Даймон. Он два месяца назад заявил, что биткоины нужны только наркоторговцам и он уволит любого своего сотрудника, который будет ими заниматься.

- И?

- Рынок криптовалют даже от этого его заявления немного просел. Потом выправился. А сейчас его банк сам проводит биткоин-транзакии для своих клиентов. Не скажу, что это лучшее средство платежа: например, операция по переводу криптовалюты может занимать час, а иногда и больше. Но для многих и законопослушных граждан это удобно: рассчитываться, например, за покупку квартиры без посредников, не опасаясь, что они денежки украдут или банк во время сделки лопнет.

- А на обычные деньги эти ваши биткоины можно обменять? Купить на них что-нибудь?

- На деньги поменять можно - в интернет-обменниках или на биржах криптовалют. А купить что-то на них в России пока нельзя, хотя в некоторых кафе и пишут в рекламе, что можно. Но их хождение и не запрещено. Просто пока для этой новой валюты нет законодательной базы. Вроде, будут создавать. А в Японии, например, и кое-где в Европе пообедать за биткоины уже можно. И машину, дом, например, купить.

- И что? Постепенно все будут рассчитываться вот так? Без государства?

- Аналитики пишут, что криптовалюта - не замена доллара, евро и ценных бумаг. А совершенно новый вид активов. Настолько новый, что никто не знает его перспектив. Но людям же надо куда-то вкладываться. Тем более - рынок криптовалют растет. В этом есть и риски - многие считают, что он перегрет.

- Тут, сынок, у меня свои критерии. Вот когда все мои подружки этим рынком заинтересуются - значит точно, перегрет. А пока есть резервы. Ладно, покупай мне эту криптовалюту. Только если честно, я так до конца и не поняла, что она такое.

- Не волнуйся. Как написал один ведущий американский аналитик: очень немного людей в мире, включая членов правительств, финансовых академиков, экономических журналистов и самих владельцев биткоинов понимают, что это такое. И что будет дальше. Ты в хорошей компании!

Так я стала игроком на бирже криптовалют. Сын сформировал мне портель из четырех наиболее перспективных из них в сумме на 1000 евро. Около 400 евро - на Биткоин, 300 с лишним - на Эфериум, и еще по 150 - на Биткойн Кэш и незнакомую мне Dash. И моя спокойная жизнь кончилась.

...Следующую неделю после покупки криптовалюты я ходила за сыном, как кошка за хозяйкой, которая чистит рыбу.

- Ну, - умильно спрашивала я. - Как там мои? Растут?

- Мама, - наконец не выдержал сын. - Это долгосрочные вложения! От каждодневных колебаний ничего не зависит.

Я мужественно держалась еще три дня. Потом все же сломалась:

- Сынок! Что там с биткоинами, все ли у них хорошо?

- Да нормально! - хмуро сказал сын. - Грохнулись они у тебя процентов на 25.

- Что значит - грохнулись?! - ахнула я. - Почему?

- Из-за Китая! Их народный банк заявление сделал против цифровых денег. Вот рынок и обвалился.

Честно говоря, такой подлости от Китая я не ожидала. Нет, надо же! Специально подождал, когда я вложусь! И долбанул!

И полезла я читать, от чего колебания этой криптовалюты зависят.

Мама дорогая! Да тут как в джунглях! Опасности на каждом шагу. И больше всех, действительно, Китай гадит.

Он взял и запретил ICO ( Initial Coin Offering). Я вам потом про них расскажу очень смешную историю. А пока в двух словах - это процесс выпуска виртуальной валюты частными лицами или компаниями.

И криптовалюта моя обвалилась.

Только опять начала расти - тут Южная Корея нанесла мне коварный удар в спину. Она тоже взяла и анонимные криптовалюты запретила.

Начала я горевать.

А на нашей с биткоином улице праздник.

Инвесторы бросились его скупать в ожидании форка: отделения от биткоина созданной на его базе новой валюты. В таких случаях владельцам старой иногда немного новой дают просто так, задаром. Ну народ и кинулся. А биткоин делиться почкованием не стал. Тогда вдруг попер вверх курс биткоина кэш. Который тоже к счастью оказался у меня в портфеле.

- Ну и нервное дело, - говорю сыну - эти ваши биржи.

- Мама, не парься! - махнул рукой сын. -На самом деле точно никто не знает, отчего зависит курс криптовалюты. Не угадаешь, как она себя поведет. Но пока ажиотаж нарастает, мы в плюсе.

- А вот еще друзья мне говорят, чтобы я срочно все продавала. Деньги-то ничем не обеспечены. За евро, долларом стоял золотой запас. За акциями компаний - добыча нефти, производство лекарств или там рекламные услуги. А за криптовалютой что?

- Материального - ничего. Интерес людей к новым активам. И услуги по транзакциям, открывающие новые возможности быть никому не подотчетным.

- Выходит, правы друзья, что это классическая пирамида? Новый МММ?

- Ерунда! Так могут говорить только те, кто плохо разбирается в экономике!

Я приободрилась, плечи расправила. А сын добавил:

- Никакая это не пирамида. Скорее всего это финансовый пузырь.

- А чем разница?!

- Финансовая пирамида — это мошенническая схема. Ее организаторы обещают участникам заведомо невозможную высокую доходность под видом какого-то проекта, а на самом деле обеспечивают себе и первым вступившим прибыль за счет средств последующих вкладчиков. Когда число вкладчиков падает, пирамида рушится.

А финансовый пузырь - это когда какой-то реальный товар переоценен из-за ажиотажного спроса. Когда спрос насыщается, цена начинает падать, инвесторы в панике бегут и цена падает катастрофически. Это называется - пузырь схлопнулся.

- Ну то есть причины обрушения разные, а результат - одинаковый?

- Это да.

- И что же мне делать? Забирать денежки?

- Это, мама, только ты можешь решать. Сейчас ажиотаж в разгаре. В Америке некоторые квартиры закладывают. Видишь фотку на форуме фанатов криптовалюты? Смотрю. На картинке - пустая квартира, человек лежит на полу в спальном мешке и надпись: "это я после покупки биткоина"...

- То есть пока не продавать?

- Я ничего не советую. Но есть такой мем у фанатов биткоина. Еще в 2013 году один парень в Америке, возможно, слегка выпив, написал пламенный пост: мол, я не понимаю ничего в этих биткоинах, не знаю, как это работает. Но я верю в них! И знаю только одно: биткоины надо держать!

А в заголовке сделал ошибку: вместо "HOLD" (держать), написал "HODL!" Народ посмеялся. А словечко стало суперпопулярным. Теперь если кто-то спрашивает, что делать с криптовалютой, ему все пишут: "HODL!". А фанаты биткоинов иногда так и называют себя - ходлерами. Кстати, с того времени биткоин вырос в шесть раз. Что, впрочем, не гарантирует его дальнейшей долгой жизни. -Ну хорошо, - говорю. - А какой там у нас сейчас баланс?

Сын посчитал.

- Ну, мама, держись! - говорит. И называет сумму на моем счету. 1594 евро. То есть за три месяца я заработала почти 600 евро!

- Как там надо кричать? - спросила я. - А, вспомнила! Короче, вот это..."HODL!"

...Пожалуй, поболтаюсь-ка я еще в финансовом пузыре...

Сколько удалось заработать на начало января 2018

Сколько удалось заработать на начало января 2018

Итого: 1000 евро принесли около 2400 евро, «навар» - 144 %

Комиссию не учитываем за сравнительной малостью величины

*Все величины, кроме прибыли, - в евро.