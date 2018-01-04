Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Семейной жизни нужно учить со школы!»

4 Янв. 2018 2018-01-04T15:38:22+03:00

Уполномоченный при президенте по правам ребенка обсудила в эфире Радио «Комсомольская правда» самые громкие истории 2017-го года, связанные с детьми

Изменить размер текста: A A

- Анна Юрьевна, в прошлом году было много резонансных историй, связанных с изъятием детей из приемных семей. Это и Светлана Дель из Зеленограда, у которой органы опеки изъяли 10 приемных детей, и недавний случай с Любовью Лицегевич из Хакасии, у которой отобрали семерых детей за то, что у одного из мальчиков были слишком длинные волосы. Значит ли это, что мы все больше приближаемся к ювенальной юстиции, действующей на Западе: ребенка можно под любым предлогом отобрать?

- Чтобы профессионально расставить все точки над «I», мы должны развести понятия: изъятие и расторжение договора о приемной семье. Изъятие ребенка может быть из кровной семьи. А в случае со Светланой Дель и семьей из Хакасии – это было как раз расторжение договора о приемной семье. Но действительно, после подобных историй каждый родитель начинает тревожиться, не подвергнут ли и его подобной экзекуции, не станет ли и его ребенок жертвой чьего-то непрофессионализма?

Мы выехали в Хакасию. И участвовали в судебном процессе. Первое, что бросилось в глаза – это крайняя некомпетентность представителей органов опеки. Например, один из изъятых детей был передан абсолютно постороннему мужчине под предлогом того, что тот якобы кровный родственник. Выяснилось, что никакой он не родственник, и даже не прошел школу приемных родителей. Но все хорошо, что хорошо кончается. Суд уже принял решение вернуть детей в семью. Со своей стороны мы постарались сделать этот процесс максимально безболезненным для детей.

Любовь Лицегевич из Хакасии обвиняли в том, что она «не принимает меры к надлежащему развитию детей». Фото: из архива семьи

Если обратиться к статистике, то число отобранных детей и родителей, лишенных родительских прав, в России снижается. Сокращается число сиротских учреждений, наполовину сократилась база детей-сирот, а число приемных семей наоборот растет. Но очень важно, чтобы с семьями, в том числе с приемными, работали грамотные специалисты. Только тогда любая семья сможет чувствовать себя в безопасности. Недавно в Ярославле меня потрясла история, как педагог велел детям держать за руки одного из учеников, а сам написал ему на лбу «не готов». Какими законами такое предотвратить? Можно бесконечно совершенствовать законодательство, прописывать должностные инструкции, но вот если специалист «не готов», то просто не готов. Хочется, чтобы как можно меньше этого было. Думаю, общими усилиями это возможно.

- Многим ли чиновникам, учителям, сотрудникам органов опеки лично вам бы хотелось написать на лбу «не готов»?

- Тут нужно не карандашом обзаводиться и заниматься стигматизацией, а засучить рукава, что тяжелее. 1 января у нас стартовало «Десятилетие детства». Пусть это будут не цифры и дорожные карты, которые останутся только на бумаге. Пусть это будет в каждом из нас. Президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки всех российских семей. Нужно объединиться вокруг этих задач.

- Показательная история недавно произошла в Коми. Семья с 9 детьми выиграла конкурс, чиновники решили вручить подарок. Но, чтобы его получить, семье пришлось исколесить полрегиона. Приехали и получили…термос! Вот вам и поддержка семей в России!

- Конечно, важно не заниматься профанацией. Поддержка многодетных семей отдана на откуп регионам. Каждый регион, исходя из собственного понимания того, как это должно быть, выстраивает меры поддержки. К сожалению, были прецеденты, когда многодетным семьям по тому или иному признаку даже отменялись положенные льготы. Экономили на детях. И формально регион имел на это право.

«ГРУПП СМЕРТИ» В ИНТЕРНЕТЕ СТАЛО МЕНЬШЕ

- Звонок радиослушателя: у нас в Солнечногорском районе не хватает детских садов. Частный садик стоит 17 тысяч рублей в месяц. А чтобы устроить ребенка в государственный сад, надо дать взятку - 60 тысяч рублей. Возьмите этот вопрос на контроль!

- Я все записываю. Спасибо за информацию!

- Вы выступаете за создание института сертифицированных нянь. О чем идет речь?

- Мы предлагаем приблизить услугу дошкольного образования непосредственно к семье. Некоторые регионы уже запустили интересные проекты. Действовать можно в разных направлениях. Например, в Перми реализуется проект «Выездной воспитатель». Педагогу предоставляется транспорт, и он выезжает в отдаленные регионы, в сельскую местность, чтобы оказать услуги дошкольного образования. Это здорово, когда нет возможности построить детское учреждение.

Анне Кузнецовой хватает времени и на всех детей страны, и на воспитание своих шестерых ребятишекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве есть услуга по предоставлению няни для детей с особенностями развития, чтобы мама могла работать. У нас в стране 5 миллионов матерей-одиночек. Я считаю, что нужно максимально приложить усилия для того, чтобы мама могла работать, если это необходимо.

- У вас самой шестеро детей! А няня есть?

- Да, она сидит с нашим младшим сыном Левочкой.

- Сообщение из Нижневартовска: «У меня ребенок инвалид, диагноз умственная отсталость в тяжелой степени. По закону нам положено социальное жилье, но чтобы его получить, пришлось выиграть два судебных процессе. В итоге дали квартиру в доме, который может рухнуть. За эту квартиру была задолженность около 50 тысяч рублей, не было горячей воды и электричества. Остановите этот беспредел, пожалуйста!».

- Пришлите свой номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и выяснить все детали дела. Кстати, проблемы с жильем – это самый распространенный тип обращений к нам.

- Еще один тренд прошлого года: многочисленные «группы смерти» в Интернете. Какие меры вы предпринимаете по борьбе с суицидами детей?

- Еще в начале прошлого года мы обнаружили страшную динамику роста попыток суицидов детей. Мы провели мониторинг по всем регионам, провели селекторное совещание. Первое, что делается, это ограничение доступа к подобному контенту.

Здесь Роскомнадзор ведет работу, мы с ними постоянно на связи. Президентом был поддержан закон об ужесточении наказания за призывы к суициду в интернете. Ситуация начала меняться. Отмечено снижение общего числа «групп смерти» в Интернете.

Создатель одной из «групп смерти» в соцсетях Филипп «Лис» Будейкин получил три года и четыре месяца колонии-поселенияФото: Александр ГЛУЗ

Второй вектор, которому необходимо уделять больше внимания - это формирование альтернативного позитивного контента. Это и онлайн, и оффлайн-активность. Дети, особенно подростки, должны быть чем-то заняты, чтобы «группы смерти» их не засасывали. Важно предоставлять альтернативу. Сегодня мой день начался с сообщения из ижевской колонии, где 9 подростков нанесли самопорезы в знак протеста против того, что им запретили курить. Здесь очевидно влияние криминальной субкультуры. И произошедшее еще раз подтверждает справедливость нашего предложения: продлевать пребывание несовершеннолетних в соответствующих учреждениях, не переводить их во взрослые колонии, чтобы не провоцировать подобные вещи.

- Недавно в СМИ прогремела история о том, как школьница из Челябинска тайно родила ребенка и, желая от него избавиться, чуть не смыла его в унитаз. Что делать с такими школьницами? Кого привлекать к ответственности?

- Информацию о том, что кто-то кого-то смывал, мы прочитали в соцсетях. Сразу подобному верить нельзя, но это сигнал для проверки. Мы запросили все данные. Следственный комитет эту информацию не подтверждает, никаких попыток убить малыша не было! Но, к сожалению, учителя, специалисты, которые работали с этой школьницей, так с ней пообщались, что она вообще закрылась. Даже родной маме не сказала, что ждет ребенка. Девочка была в стрессе, у нее случились преждевременные роды. Слава богу, с малышом все хорошо.

- И кто должен ответить за этот кошмар? Что должно измениться в стране, чтобы ни вы, ни мы не поднимали такие темы?

- Я эти вопросы не раз задавала сама себе. Что еще нужно? Вроде все законы написаны. Мы можем бесконечно восклицать и воздевать руки к небу: а доколе? Нужно просто брать на себя ответственность, в меру своей компетенции. Вопрос о квалификации специалистов, работающих с детьми, один из самых важных.

«МЫ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

- Вы предложили ввести в школах курс «Семьеведение». Зачем это детям?

- Подобные уроки уже проводятся в 60 регионах. Называются они по-разному. Где-то «Нравственность семейной жизни», «Этика семейной жизни», «Семьеведение», «Уроки семейного счастья». Школа первая оказывается перед современными вызовами. Я глубоко убеждена, что о семейных ценностях надо рассказывать со школы. Это может быть дополнительный урок, по желанию, а может быть модульный курс, включение в программу существующих гуманитарных элементов уроков семейного счастья. Я считаю, что мы должны воспитывать счастливых людей. У молодежи должны быть знания о возможных конфликтах в семье, о причинах, способах их преодоления. Важно приложить больше профессиональных усилий на этапе, когда у детей только взращиваются семейные ценности, чем потом быть свидетелями неблагополучия, проблем, бед.

Уроки, посвященные семейным ценностям, проводятся в 60 регионах страныФото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас еще один звонок. «Я многодетный отец. У нас во Владимирской области землю президентскую не дают. Наш губернатор откровенно врет президенту, а уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области медиамагнат и миллиардер Прохорычев, никак не способствует продвижению этого вопроса.

- Не знала, что Геннадий Леонардович, выпускник сиротского учреждения, миллиардер. Но самое главное – решить ваш конкретный вопрос. Обратимся в регион, разберемся, что там за ситуация. Это федеральная норма, которая должна исполняться.

- Вы говорили, что хотите создать при своем аппарате объединение отцов. Это что за новшество такое?

- Мы не планировали никаких отцовских движений, отцы сами к нам обратились. В регионах сейчас очень активно работают объединения отцов. Где-то это Совет, где-то общественная организация. Интересный момент: если материнские организации в основном создаются для того, чтобы помощь получить, то отцовские - чтобы помощь предоставить. Где-то отцы занимаются спортом с детьми, где-то ходят в колонии, осуществляют наставническую деятельность. Отцы обратились к нам через своих представителей: давайте на федеральном уровне объявим День отца, создадим Совет отцов. Каким должен быть отец будущего? Мы хотим заглянуть на многие годы вперед. Общими усилиями все это должно получиться.

- С каким чувством вы проводили 2017 год?

- У детей закончились соревнования, мы отпрыгали, отбегали, в гимнастике занимаемся, музыкальные занятия все закончились. В праздники хочется побольше побыть вместе со своими малышами, поговорить о том, о другом, обсудить все наши вопросы. Это самое ценное. Мне часто говорят: «у вас шесть детей, как вы там с ними?!» Да это счастье! Если кого-то из них нет рядом, чувствуешь, что чего-то не хватает.

- Вы успеваете общаться с детьми во время рабочей недели?

- Утром мы заплетаем косички, завтракаем и отправляемся в школу. Главное, ничего не забыть: ни вторую обувь, ни кларнет, ни гитару. И это не всегда получается. Порой на бегу поделки лепишь. Вечером - как получится. Бывает, дети поздно приезжают с тренировок, и мы практически встречаемся в дверях. Поэтому, возможность побыть с ними подольше - это чудо. Дети дают нам и силы, и смысл.