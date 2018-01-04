Легенду об упавшем яблоке Исаак Ньютон придумал для племянницы

4 Янв. 2018 2018-01-04T11:35:34+03:00

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Биографы потрудились на славу - благодаря их рассказам, мы знаем не только о научных открытиях Ньютона в области физики, астрономии, механики, математики... Но и о личной жизни. Вот несколько интересных фактов о светиле, жившем в 17 веке и намного опередившем свое время.

Яблоня сто лет была музейным экспонатом

Ньютон открыл свой знаменитый закон всемирного тяготения после того, как ему на голову упало яблоко - это знают многие. Но так ли все было на самом деле?

- Скорее, это выдумка, - считает кандидат исторических наук Леонид Фролов. - Хотя благодаря воспоминаниям друга и биографа ученого Уильяма Стакли яблоня в саду дома Ньютона больше ста лет была музейным экспонатом и к ней водили экскурсии.

Рабочий стол Ньютона под яблоней в родовой усадьбе ученого в Вулсторпе в британском графстве ЛинкольнширФото: EAST NEWS

Стакли описал, как в 1726 году они с Ньютоном пили чай под яблоней. И Ньютон припомнил, что в такой же обстановке открыл закон притяжения. Дело было в 1666 году, когда Кембриджский университет закрыли из-за эпидемии чумы, и Ньютон уехал в свой дом в графстве Линкольншир.

Сидел в саду под любимой яблоней, размышлял. Тут-то яблоко и упало. Ньютон задумался: почему траектория именно такая - по направлению к центру земли? "Естественно, потому что он притягивает его. Значит, есть сила притяжения", - цитировал ученого биограф.

А вот историк Ричард Уастлоф засомневался: мол, в 1726 году Ньютону было уже 83 года и вряд ли он мог отчетливо помнить собственные умозаключения 60-летней давности. Тем более, в своих сочинениях он представил совсем другую историю.

Сказку о падающем яблоке Ньютон сочинил для своей любимой племянницы Катерины Кондуит, чтобы популярно изложить суть закона. Катерина была единственной из родни, к кому физик относился с особенной теплотой, даже взял в дом на воспитание после смерти ее матери. И единственной женщиной, к которой он когда-либо приближался.

В ботаническом саду Кембриджа растет почитаемый потомок «яблони Ньютона». Фото: ru.wikipedia.org

По мнению биографов, ученый до конца жизни оставался девственником. А авторитетный в то время философ Вольтер признавался:

"В юности я думал, что Ньютон обязан своими успехами собственным заслугам... Ничего подобного: флюксии (используются в решении уравнений - прим. авт.) и всемирное тяготение были бы бесполезны без этой прелестной племянницы".

Мифы о котах и сквозняках

Есть и другие легенды. Якобы Ньютон проделал в двери дома отверстия для двух своих кошек - чтобы могли свободно входить-выходить. А его любимая собака случайно опрокинула лампу, и в пожаре сгорела рукопись последней работы ученого. На самом деле он никогда не держал животных.

По другой версии, к беде с рукописями был причастен песикФото: EAST NEWS

Исаак Ньютон дважды избирался в парламент от Кембриджского университета. Бытует анекдот о том, что он лишь однажды взял слово. Все замерли, предвкушая, что светило скажет что-то очень умное. А Ньютон просто попросил закрыть окно, боясь простудиться от сквозняка. Так вот и это неправда. Ученый был добросовестным парламентарием, ходил на все заседания. А историю про окно наверняка сочинили завистники.

Победил фальшивомонетчиков

Несколько десятилетний Ньютон был хранителем Монетного двора, причем проявил себя классным управленцем. В то время в Англии существовала серьезная проблема: не успевали отчеканить партию серебряных монет, как они буквально исчезали из обращения. А все потому, что ценность монет определялась по их весу, и аферисты придумали срезать края. В итоге ходило много фальшивок, деньги массово вывозились за границу, оседали в сундуках, шли на переплавку.

Ньютон перечеканил все монеты, а на ободке придумал делать насечки - так называемый гурт (он, к слову, есть и на современных монетах). Сработало! Обрезка краев стала заметной. Фальшивомонетчики негодовали и стали строчить доносы на "реформатора". Ньютон проявил принципиальность - лично участвовал в расследованиях, в итоге более 100 доносчиков были выслежены и осуждены. Нескольких главарей даже казнили.

Научил Петра I реформам

Монетный двор в 1698 году посетил Петр I. Бывал там трижды, однако подробностей о его встречах с Исааком Ньютоном не сохранилось. Зато известно, что несколькими годами позже в России была проведена монетная реформа, очень похожая на английскую.

Назначил конец света на 2060 год

Мало кто знает, что Ньютон занимался еше и алхимией, оккультизмом, теологией. И помимо сочинения своих знаменитых законов расшифровывал Библию. Манускрипт на 4,5 тысячи страниц хранится в Еврейской национальной библиотеке Иерусалима. В нем ученые и обнаружили своего рода "последний закон Ньютона": пророчество о конце света. Дату ученый вычисил математически, расшифровывая Книгу пророка Данила (Ветхий завет). Его прогноз - 2060-й год. Что именно произойдет через 43 года? Мировая война, потом мор, из-за чего исчезнет большая часть человечества. Сбудется ли? Думать об этом страшновато, учитывая, что у Ньютона есть точные предсказания - к примеру, он правильно указал дату появления государства Израиль - 1948 год.

Был долгожителем

Ньютон родился в семье мелкого, но успешного фермера. Отец умер, так и не увидев сына. А мальчик появился на свет раньше срока и таким слабым, что его даже крестить не хотели: думали, долго не протянет. Однако Исаак, названный в честь отца, не просто выжил, но и прожил очень длинную для 17 века жизнь - 84 года. Почти не болел, до старости сохранил густую шевелюру и все зубы кроме одного.

Один из последних портретов Ньютона, созданный английским живописцем Джеймсом Торнхиллом. На нем ученому около 70 лет

В детстве учился через пень колоду и слыл едва ли не худшим учеником. А потом стал лучшим! Переворот в сознании случился после того, как его сильно избили одноклассники. Ньютон решил, что раз физически не сможет превзойти других, станет самым умным. И вон каких высот достиг.

Нередако проявлял рассеянность. Как-то пригласив гостей, пошел в кладовую за вином. Там его осенила очередная научная идея. Ньютон помчался в кабинет, напрочь забыв про гостей.

Стал первым рыцарем за науку

Королева Анна возвела 62-летнего ученого в рыцари. Сэр Ньютон стал первым англичанином, получившим высокий титул за научные достижения. Обзавелся собственным гербом и родословной. К слову, Ньютон всегда был уверен, что его род восходит к шотландским дворянам 15 века. Историки докопались до предков ученого - увы, это были бедные крестьяне.

Блокнот Ньютона, в котором помимо размышлений об оптике записана информация о потраченной на искупление прошлых грехов. Фото: музей Фицуильяма в Кембридже

Исаак Ньютон и без титула был в Англии культовой личностью. Хоронить его вышел весь Лондон. Вольтер так описывал церемонию: "Сначала тело выставили на всеобщее обозрение в пышном катафалке, по бокам которого горели огроные светильники. Затем перенесли в Вестминстерское аббатство, где и похоронили среди королей и выдающихся деятелей. Во главе траурной процессии шел лорд-канцлер, за ним следовали все королевские министры".

КОНКРЕТНО

Самые важные открытия

* Закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой кассической механики.

* Теория движения небесных тел.

* Теория света и цветов.

* Разработал дифференциальное и интегральное исчисление.

* Заложил основы современной физической оптики

* Изобрел телескоп-рефрижератор, с помощью которого было сделано множество важных астрономических наблюдений и открытий.