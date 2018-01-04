2018-01-04T11:35:34+03:00
Наука

Легенду об упавшем яблоке Исаак Ньютон придумал для племянницы

4 января исполняется 375 лет со дня рождения выдающегося английского ученого
Анна УДОВИДЧЕНКО
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Если верить легенде, знаменитая история с яблоком произошла в 1666 годуЕсли верить легенде, знаменитая история с яблоком произошла в 1666 годуФото: EAST NEWS
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Биографы потрудились на славу - благодаря их рассказам, мы знаем не только о научных открытиях Ньютона в области физики, астрономии, механики, математики... Но и о личной жизни. Вот несколько интересных фактов о светиле, жившем в 17 веке и намного опередившем свое время.

Яблоня сто лет была музейным экспонатом

Ньютон открыл свой знаменитый закон всемирного тяготения после того, как ему на голову упало яблоко - это знают многие. Но так ли все было на самом деле?

- Скорее, это выдумка, - считает кандидат исторических наук Леонид Фролов. - Хотя благодаря воспоминаниям друга и биографа ученого Уильяма Стакли яблоня в саду дома Ньютона больше ста лет была музейным экспонатом и к ней водили экскурсии.

Рабочий стол Ньютона под яблоней в родовой усадьбе ученого в Вулсторпе в британском графстве Линкольншир Фото: EAST NEWS

Рабочий стол Ньютона под яблоней в родовой усадьбе ученого в Вулсторпе в британском графстве ЛинкольнширФото: EAST NEWS

Стакли описал, как в 1726 году они с Ньютоном пили чай под яблоней. И Ньютон припомнил, что в такой же обстановке открыл закон притяжения. Дело было в 1666 году, когда Кембриджский университет закрыли из-за эпидемии чумы, и Ньютон уехал в свой дом в графстве Линкольншир.

Сидел в саду под любимой яблоней, размышлял. Тут-то яблоко и упало. Ньютон задумался: почему траектория именно такая - по направлению к центру земли? "Естественно, потому что он притягивает его. Значит, есть сила притяжения", - цитировал ученого биограф.

А вот историк Ричард Уастлоф засомневался: мол, в 1726 году Ньютону было уже 83 года и вряд ли он мог отчетливо помнить собственные умозаключения 60-летней давности. Тем более, в своих сочинениях он представил совсем другую историю.

Сказку о падающем яблоке Ньютон сочинил для своей любимой племянницы Катерины Кондуит, чтобы популярно изложить суть закона. Катерина была единственной из родни, к кому физик относился с особенной теплотой, даже взял в дом на воспитание после смерти ее матери. И единственной женщиной, к которой он когда-либо приближался.

В ботаническом саду Кембриджа растет почитаемый потомок «яблони Ньютона». Фото: ru.wikipedia.org

В ботаническом саду Кембриджа растет почитаемый потомок «яблони Ньютона». Фото: ru.wikipedia.org

По мнению биографов, ученый до конца жизни оставался девственником. А авторитетный в то время философ Вольтер признавался:

"В юности я думал, что Ньютон обязан своими успехами собственным заслугам... Ничего подобного: флюксии (используются в решении уравнений - прим. авт.) и всемирное тяготение были бы бесполезны без этой прелестной племянницы".

Мифы о котах и сквозняках

Есть и другие легенды. Якобы Ньютон проделал в двери дома отверстия для двух своих кошек - чтобы могли свободно входить-выходить. А его любимая собака случайно опрокинула лампу, и в пожаре сгорела рукопись последней работы ученого. На самом деле он никогда не держал животных.

По другой версии, к беде с рукописями был причастен песик Фото: EAST NEWS

По другой версии, к беде с рукописями был причастен песикФото: EAST NEWS

Исаак Ньютон дважды избирался в парламент от Кембриджского университета. Бытует анекдот о том, что он лишь однажды взял слово. Все замерли, предвкушая, что светило скажет что-то очень умное. А Ньютон просто попросил закрыть окно, боясь простудиться от сквозняка. Так вот и это неправда. Ученый был добросовестным парламентарием, ходил на все заседания. А историю про окно наверняка сочинили завистники.

Победил фальшивомонетчиков

Несколько десятилетний Ньютон был хранителем Монетного двора, причем проявил себя классным управленцем. В то время в Англии существовала серьезная проблема: не успевали отчеканить партию серебряных монет, как они буквально исчезали из обращения. А все потому, что ценность монет определялась по их весу, и аферисты придумали срезать края. В итоге ходило много фальшивок, деньги массово вывозились за границу, оседали в сундуках, шли на переплавку.

Ньютон перечеканил все монеты, а на ободке придумал делать насечки - так называемый гурт (он, к слову, есть и на современных монетах). Сработало! Обрезка краев стала заметной. Фальшивомонетчики негодовали и стали строчить доносы на "реформатора". Ньютон проявил принципиальность - лично участвовал в расследованиях, в итоге более 100 доносчиков были выслежены и осуждены. Нескольких главарей даже казнили.

Научил Петра I реформам

Монетный двор в 1698 году посетил Петр I. Бывал там трижды, однако подробностей о его встречах с Исааком Ньютоном не сохранилось. Зато известно, что несколькими годами позже в России была проведена монетная реформа, очень похожая на английскую.

Назначил конец света на 2060 год

Мало кто знает, что Ньютон занимался еше и алхимией, оккультизмом, теологией. И помимо сочинения своих знаменитых законов расшифровывал Библию. Манускрипт на 4,5 тысячи страниц хранится в Еврейской национальной библиотеке Иерусалима. В нем ученые и обнаружили своего рода "последний закон Ньютона": пророчество о конце света. Дату ученый вычисил математически, расшифровывая Книгу пророка Данила (Ветхий завет). Его прогноз - 2060-й год. Что именно произойдет через 43 года? Мировая война, потом мор, из-за чего исчезнет большая часть человечества. Сбудется ли? Думать об этом страшновато, учитывая, что у Ньютона есть точные предсказания - к примеру, он правильно указал дату появления государства Израиль - 1948 год.

Был долгожителем

Ньютон родился в семье мелкого, но успешного фермера. Отец умер, так и не увидев сына. А мальчик появился на свет раньше срока и таким слабым, что его даже крестить не хотели: думали, долго не протянет. Однако Исаак, названный в честь отца, не просто выжил, но и прожил очень длинную для 17 века жизнь - 84 года. Почти не болел, до старости сохранил густую шевелюру и все зубы кроме одного.

Один из последних портретов Ньютона, созданный английским живописцем Джеймсом Торнхиллом. На нем ученому около 70 лет

Один из последних портретов Ньютона, созданный английским живописцем Джеймсом Торнхиллом. На нем ученому около 70 лет

В детстве учился через пень колоду и слыл едва ли не худшим учеником. А потом стал лучшим! Переворот в сознании случился после того, как его сильно избили одноклассники. Ньютон решил, что раз физически не сможет превзойти других, станет самым умным. И вон каких высот достиг.

Нередако проявлял рассеянность. Как-то пригласив гостей, пошел в кладовую за вином. Там его осенила очередная научная идея. Ньютон помчался в кабинет, напрочь забыв про гостей.

Стал первым рыцарем за науку

Королева Анна возвела 62-летнего ученого в рыцари. Сэр Ньютон стал первым англичанином, получившим высокий титул за научные достижения. Обзавелся собственным гербом и родословной. К слову, Ньютон всегда был уверен, что его род восходит к шотландским дворянам 15 века. Историки докопались до предков ученого - увы, это были бедные крестьяне.

Блокнот Ньютона, в котором помимо размышлений об оптике записана информация о потраченной на искупление прошлых грехов. Фото: музей Фицуильяма в Кембридже

Блокнот Ньютона, в котором помимо размышлений об оптике записана информация о потраченной на искупление прошлых грехов. Фото: музей Фицуильяма в Кембридже

Исаак Ньютон и без титула был в Англии культовой личностью. Хоронить его вышел весь Лондон. Вольтер так описывал церемонию: "Сначала тело выставили на всеобщее обозрение в пышном катафалке, по бокам которого горели огроные светильники. Затем перенесли в Вестминстерское аббатство, где и похоронили среди королей и выдающихся деятелей. Во главе траурной процессии шел лорд-канцлер, за ним следовали все королевские министры".

КОНКРЕТНО

Самые важные открытия

* Закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой кассической механики.

* Теория движения небесных тел.

* Теория света и цветов.

* Разработал дифференциальное и интегральное исчисление.

* Заложил основы современной физической оптики

* Изобрел телескоп-рефрижератор, с помощью которого было сделано множество важных астрономических наблюдений и открытий.

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