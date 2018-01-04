Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля

4 Янв. 2018 2018-01-04T12:33:12+03:00

Кейт Бланшет много раз была в Каннах и как актриса, и как продюсер, а теперь и как президент жюри Фото: REUTERS

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Выдающаяся австралийская актриса Кейт Бланшетт получила предложение стать президентом жюри Каннского кинофестиваля и с радостью приняла его. "Я много раз была в Каннах в разном качестве, как актриса и как продюсер, фильмы с моим участием демонстрировались на кинорынке, там проходили их гала-премьеры, они участвовали в конкурсе. Но я никогда еще не была там просто ради чистого зрительского удовольствия, ради того, чтобы ознакомиться со всем изобилием фильмов, которые собирает этот великий фестиваль" - соощила она прессе.

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 8 по 19 мая. Имена других членов жюри, а также конкурсная программа станут известны в середине весны.

48-летняя Бланшет считается одной из крупнейших актрис современности, на ее счету два "Оскара", за фильмы "Авиатор" и "Жасмин". Кроме того, в ее фильмографии - "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера, "Кэрол" и "Меня там нет" Тодда Хейнза, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньяриту, "Хороший немец" Стивена Содерберга, "Робин Гуд" Ридли Скотта. Наконец, самому широкому зрителю она известна по таким хитам, как "Властелин колец", "Тор: Рагнарек", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Золушка". На родине, в Австралии, Бланшетт не только много играет в театре, но и совместно с мужем руководит Sydney Theatre Company.

Примечательно, что Бланшетт станет всего лишь 12-й женщиной-президентом жюри за более чем 70-летнюю историю Каннского кинофестиваля. Ранее этой чести удостаивались Ингрид Бергман, София Лорен, Жанна Моро (единственная актриса, возглавлявшая жюри дважды), Изабель Юппер, Изабель Аджани, Лив Улльман, Оливия де Хэвилленд, Мишель Морган, режиссер Джейн Кэмпион, писательница Франсуаза Саган.