Ксюша «Шапокляк»

4 Янв. 2018 2018-01-04T13:55:02+03:00

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Социальные сети бурно отметили начало нового 2018-го года. Эпицентром очередной бури стала претендент в кандидаты на должность президента России Ксения Собчак, выложившая 1-го января ролик, в котором она вместе со своим мужем Максимом Виторганом и, как принято говорить, «человеком, чрезвычайно похожим» на одного из участников коллектива «Квартет И» Ростислава Хаита, держащим в руке бутылку то ли коньяка, то ли шампанского, танцуют под музычку перед входом в православный храм. Виторган, кстати, судя по ролику, старается держаться от супруги, отплясывающей с Хаитом, на расстоянии и первым уходит из кадра. Но как уходит! Выдвигаясь на первый план и ритмично виляя бедрами. Эту запись Ксения Анатольевна выложила на своей странице в сети Инстаграмм, сопроводив ее издевательской, на взгляд многих, подписью: «Пусси Райот уже не те». Вскоре ролик был удален, но интернет, как мы знаем, помнит все.

В эпитетах, характеризующих личность Ксении Анатольевны, пользователи соцсетей не стеснялись. Не буду приводить их, желающие сами могут найти. Многие требуют судить госпожу Собчак, как упомянутых ранее «Пусси Райот», станцевавших и прооравших свою песню в храме Христа Спасителя и получивших (две из трех подсудимых) реальные сроки. Вот только руки коротки у вас, господа-товарищи, чтобы судить Ксению Анатольевну за этот эпизод! И не потому вовсе, что она дочь бывшего когда-то мэром Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой. Нет, просто предъявить ей нечего. В сам православный храм ни она, ни муж ее Виторган, ни гражданин Украины Ростислав Хаит с танцевальными па не врывались. Более того, находились на таком расстоянии, что не были даже на прихрамовой территории, а танцевали исключительно на общественной. Им даже административку не «впаяешь», поскольку держать в руке бутылку с алкоголем никто не запрещает, а пить они не пили и даже не пользовались обсценной лексикой. То есть общественный порядок они тоже не нарушали. Хотя и место действия, и завершающие кадры храма (заключительный акцент — на куполе с крестом — почерк съемки умелым или даже профессиональным оператором), и подпись к ролику свидетельствуют, что имело место хорошо продуманная провокация, целью которой, скорее всего, было привлечение внимания и взрыв обсуждения персоны Собчак перед выборами. А разработали эту провокацию они, скорее всего, когда в одной компании накануне вечером сидели в ресторане, запись о чем Ксения тоже разместила на своей странице.

Можно подумать, кого-то она этим действом удивила? Если бы она, как Доктор Лиза, бросилась кого-то спасать или лечить детей – вот тогда бы удивление народа расейского действительно зашкалило. А танцевать у храма, прилюдно показывать исподнее и чуть ли не что под ним, всячески эпатировать окружающих – это уже давно стало «модус операнди» данной представительницы «элиты». Не удивлюсь, если ее любимой героиней серии мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену является старуха Шапокляк. Поскольку Ксения словно бы взяла своим жизненным девизом слова из песенки Шапокляк о том, что «хорошими делами прославиться нельзя». Вот и прославляется тем, что, наверное, привычнее ей и роднее. Думаете, она не знала, какова будет реакция на ее выходку? Помилуйте, Ксения Анатольевна кто угодно, но только не дура. Бросая очередной вызов от «элиты» так называемому в ее кругах «быдлу», претендентка Собчак лишь демонстрирует, что в ее системе ценностей главная – она сама.

Позиционирующей себя кандидатом «против всех» Ксении Анатольевне, вероятно, следовало бы перепозиционировать себя на «кандидата от противного». Вот, давеча ей припомнили, как бесчувственное тело вдупель пьяной телеведущей в многочисленных видеороликах таскали туда-сюда. А госпожа Собчак прокомментировала это в том духе, что она-де на своем примере показывала в той передаче, как не надо себя вести. Воспитывала, так сказать, других, не щадя собственных ни желудка, ни печени. И эротические танцы с имитацией разных видов сексуальных забав, наверное, тоже в этом ряду воспитания «от противного». И многое другое. Довести дурной пример до степени всеобщего крайнего отвращения, чтобы нормального человека тошнило уже при первом взгляде, не каждый сможет.

А помните знаменитый спич Ксении Анатольевны о детях? Если бы она сказала что-то в духе Доктора Лизы про ценность жизни маленького человека, про «цветы жизни», про то, что каждый ребенок – это целый мир… А она рубанула, как отрезала, что мешают ей после ночных работ отдыхать эти «маленькие п…ы». И все сразу полюбили детей еще крепче. Потому что Ксения Анатольевна, и потому что «от противного». Возможно, в этом случае даже «от противной».