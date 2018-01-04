2018-01-05T01:08:11+03:00
Политика

Россия возобновила регулярные авиарейсы в Каир

Указ подписал Владимир Путин
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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До этого россияне, которые не захотели отказываться от отдыха в стране пирамид, летали туда иностранными авиакомпаниями с пересадкамиДо этого россияне, которые не захотели отказываться от отдыха в стране пирамид, летали туда иностранными авиакомпаниями с пересадкамиФото: REUTERS
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Аэропорт Каира - единственный египетский аэропорт, который смог выполнить все требования России в отношении авиационной безопасности. Полететь в Каир прямым рейсом из России, как утверждают в Минтрансе, скорее всего, можно будет уже в феврале.

Владимир Путин внес изменения в подписанный им в 2015 году указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Регулярные воздушные перевозки в Египет по-прежнему запрещены, но за исключением полетов в Каир. Рекомендация туроператорам «воздержаться от продажи россиянам путевок, предусматривающих авиаперелеты из России в Египет» дополнена словами «за исключением г. Каира». 4 января документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами террористов стали 217 пассажиров лайнера и семь членов экипажа.

Россияне, которые, несмотря на террористическую угрозу, не захотели отказываться от отдыха на курортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, по-прежнему смогут туда летать из России иностранными авиакомпаниями с пересадками.

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