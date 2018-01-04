Медведев исключил Мутко из оргкомитета по проведению ЧМ по футболу-2018

4 Янв. 2018 2018-01-04T20:55:18+03:00

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Вице-премьер Виталий Мутко снят с поста председателя оргкомитета «Россия-2018», который занимается подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Распоряжение об отстранении Мутко от этой должности подписал премьер Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Мутко сам «анонсировал» свой уход с поста председателя оргкомитета. Теперь его место займет генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, сохранив при этом свою старую должность.

Напомним, что ранее Мутко ушел с поста главы Российского футбольного союза. Вице-премьер пояснил, что принял такое решение из-за обжалования решения Международного олимпийского комитета о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр.

Теперь, как сообщил Мутко, он сосредоточится на своей работе в правительстве. При этом Мутко останется в координационном совете ЧМ по футболу-2018. Этот Совет координирует выделение бюджетных денег на инфраструктуру чемпионата, и Мутко сохраняет пост по должности – как вице-премьер.