Центробанк обнаружил в России 130 финансовых пирамид

4 Янв. 2018 2018-01-04T21:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторов финансовых пирамид предлагают сажать на 10 лет. Такой законопроект подготовили в Фонде защиты прав вкладчиков и акционеров. Как стало известно газете «Известия», этот документ уже одобрили в Центробанке. В регуляторе выяснили, что каждый год россияне теряют десятки миллиардов в финансовых пирамидах.

Сейчас формально наказание за организацию финансовой пирамиды есть, но на деле почти никто из преступников не оказывается за решеткой. Тот же Мавроди абсолютно безнаказанно повторил свой трюк из 90-х в 2011 – 2013 годах. Причем несколько раз. А после этого спокойно скрылся. И, по одной из версий, сейчас находится за границей. То же самое сделали и десятки его последователей, открывших пирамиды в интернете.

Объясняется такой казус просто: пока пирамида работает и сверхприбыль участникам платится, никто не обращается в полицию. А зачем, если ты становишься богаче? Слезы отчаяния и заявления от пострадавших начинаются постфактум. Когда двери офиса оказались закрыты, а преступники давно скрылись в неизвестном направлении. Ловить в этом случае уже обычно некого.

Как считают эксперты, инициатива фонда полезная. Серьезное наказание должно отпугнуть тех, кто желает срубить легких денег на финансово несведущих гражданах. Тем не менее вместе с поправками в Уголовный кодекс нужны и дополнительные меры, которые позволят не только наказывать преступников, но и возвращать гражданам потерянные сбережения. А вот такого законопроекта пока нет. Приходится надеяться только на себя.

БДИ!

5 признаков надувательства

Или как определить, что перед вами финансовая пирамида

1. Гарантируют очень высокий доход, который гораздо выше того, что предлагают банки. Стоит насторожиться, если компания обещает больше 25 - 30% годовых. Инвестиционные компании могут показывать более высокую прибыль, но они не имеют права гарантировать ее. Их результаты во многом зависят от общей ситуации на бирже.

2. Деятельность компании обычно покрыта тайной. Когда в России был бум недвижимости, у преступников стали популярными жилищные кооперативы. Вкладчикам объясняли, что их деньги инвестируют в недвижимость. Сейчас в ходу у мошенников микрокредитование и криптовалюты. Этими «инвестициями" мошенники объясняются сверхдоходы.

3. У компании нет лицензий Центробанка (на прием вкладов от физических лиц) или ФСФР (на проведение операций на рынке ценных бумаг).

4. Доходы компании всегда растут, даже во время кризиса. По крайней мере так декларируется.

5. И, наконец, организаторы схемы всячески убалтывают людей не забирать деньги, а снова инвестировать их в расчете на еще большую прибыль в будущем. От этого зависит срок жизни пирамиды.