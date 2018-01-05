5 Янв. 2018 2018-01-05T00:37:35+03:00

Как влияют солнечные магнитные бури в январе 2018 года на человека: ближайшая намечается на 8 января. Фото: REUTERS

Как влияют солнечные магнитные бури в январе 2018 года на человека: ближайшая намечается на 8 января

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Серьезные магнитные бури в январе 2018 года нас ожидают в небольшом количестве. Слабое возмущение планируется, по прогнозам ФИАН, 8 января. Но это никак не должно повлиять на здоровых людей.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Гораздо более серьезное геомагнитное возмущение ожидается 13 января. ФИАН прогнозирует это как магнитную бурю. Возможно снижение количества кислорода в воздухе, что ведет гипоксии - кислородному голоданию - тканей организма, в том числе мозга. Из-за этого мы можем чувствовать усталость, даже если не сильно напрягались, головные боли, сердцебиения. Ухудшение самочувствия при магнитных бурях возможно у гипертоников, сердечников, страдающих бронхиальной астмой (становится труднее дышать). Но самое главное в магнитную бурю не паниковать и следовать всем предписаниям врача.

Прогноз магнитных бурь на три дня. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Далее январь будет весьма спокойным. Небольшие геомагнитные возмущения ожидаются лишь 20 и 27 января. Если соблюдать все советы врача и рекомендации по здоровому образу жизни, то вам ничего не грозит. Будьте здоровы и берегите себя!