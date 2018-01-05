Голые и смешные: 15 самых скандальных звездных нарядов

5 Янв. 2018 2018-01-05T04:27:48+03:00

В минувшем году эти звездные красотки ничего не скрывали от своих поклонников. Все они стремились выглядеть соблазнительно и сексуально – вот и показали чуть-чуть больше, чем следовало. А кое-кто даже слишком: хотели быть секси – а получились «голые и смешные». Смотрим, кому из звезд удалось не перейти тонкую грань приличий, а кто все-таки превратился в публичное посмещище.

1. ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ

Голый комбинезон Лолиты стал главным хитом музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Только ленивый не обсуждал аппетитные формы певицы, обтянутые прозрачной тканью с этническим принтом. Лола в ответ парировала: «Хочу остаться единственной толстой бабой на нашей эстраде».

Лолита на фестивале "Жара".Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандальный наряд вскоре принес своей хозяйке неплохие дивиденды: на новогодних корпоративах в декабре певица была просто нарасхват.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не смог устоять перед чарами Лолы.Фото: Евгения ГУСЕВА

2. ОЛЬГА БУЗОВА

Всего за год бедная разведенка сумела стать богатой и сделала головокружительную карьеру певицы. Своей ракушкой на причинном месте Оля сверкнула на престижной музыкальной премии канала МУЗ-ТВ. Что именно пела Бузова во время выступления, уже мало кто вспомнит – да и какая разница, когда по сцене дефилирует такая русалка! Пока коллеги сдержанно оценивают вокал Бузовой как «Оля поет душой», а зрители умоляют ее наступить на горло собственной песне, телеведущая не сдается: «Буду петь и дальше!». Раздеваться, видимо, тоже.

Ольга Бузова на вручении премии канала МУЗ-ТВ.Фото: Евгения ГУСЕВА

3. ОЛЬГА БУЗОВА

В черном прозрачном комбинезоне звезда «Дома-2» блеснула всем, чем можно, на вручении музыкальной премии Musicbox 2017. Назло инстаграм-критикам (они не раз отправляли ее к пластическому хирургу за силиконовыми имплантами) певица гордо выпятила бюст первого размера, который отлично просматривался сквозь тонкую ткань.

Ольга Бузова готова дарить зрителям всю себя.Фото: Евгения ГУСЕВА

Контрольным выстрелом стала поза «Оля со спины». К счастью, от стрингов Бузова решила все-таки не отказываться.

Ольга на вручении музыкальной премии Musicbox 2017.Фото: Евгения ГУСЕВА

4. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

В апреле самый многодетный певец России Рома Жуков отметил 50-летие: автор хита 90-х «Я люблю вас, девочки» собрал друзей на вечеринку в одном из столичных ресторанов. Пришла и Анастасия Волочкова. Балерина не только поздравила именинника, но и исполнила с ним дуэтом песню. Присутствие Анастасии украсило вечер и добавило ему пикантности: Волочкова приехала на торжество в прозрачном наряде.

Анастасия Волочкова спела на дне рождения Ромы Жукова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смелое платье балерины немного смутило гостей – ведь изначально было известно, что на вечер придут дети Жукова. Но на то она и Анастасия, чтобы эпатировать окружающих! Под прозрачный наряд Волочкова надела белое боди и черные чулки на кружевных подвязках.

Анастасия - мастер эпатировать публику.Фото: Борис КУДРЯВОВ

5. ШЕР

В мае во время вручения музыкальной премии BillBoard Music Awards Шер вышла на сцену в таком откровенном наряде, что зал просто затаил дыхание. Учитывая, что певица уже отметила 72-летие, отвисшие челюсти зрителей были вполне объяснимы. Бабушка американского шоу-бизнеса до сих пор может похвастаться отменной фигурой. Хотя сохраняет она ее и не без помощи хирургов: Шер – лидер по числу пластических операций среди звезд.

Шер отметила 72-летие.Фото: REUTERS

6. ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

В апреле 47-летняя певица появилась на церемонии вручения премии Billboard Latin Music Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе, и сразу приковала к себе всеобщее внимание. На красную дорожку Дженнифер вышла в прозрачном сетчатом платье, не скрывавшем ее формы.

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Billboard Latin Music Awards.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наряд от Julien Macdonald певица надела на голое тело, проигнорировав нижнее белье. И выглядела сногсшибательно!

Певица выбрала наряд от Julien Macdonald.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. ЛЕДИ ГАГА

В прошлом году певица стала невестой – 31-летняя Леди Гага обручилась со своим менеджером, 48-летним Кристианом Карино. Жених спокойно относится к откровенным нарядам суженой – ведь ее нагота приносит им миллионы. В этом наряде Леди Гага в феврале появилась на вручении музыкальной премии «Грэмми».

Леди Гага на вручении премии "Грэмми".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8. НАТАЛЬЯ ИОНОВА

Видали мы на Глюк’Ozе и более откровенные наряды. Но все же не на таком мероприятии – Московский Международный кинофестиваль предполагает что-то менее легкомысленное. Но Наталья верна себе!

Наталья Ионова на ММКФ-2017.Фото: Борис КУДРЯВОВ

9. БЕЛЛА ХАДИД

Супермодель появилась на благотворительном балу amfAR Gala Cannes – самом громком светском приеме Каннского кинофестиваля. Собранные на этом вечере средства идут в фонд борьбы со СПИДом. Казалось бы, такое чопорное мероприятие должно сдерживать полет фантазии юных старлеток. Но нет: свой самый «голый» наряд Хадид приберегла именно для этого вечера.

Белла Хадид на Каннском фестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Платье, в котором Белла появилась на благотворительном балу, напоминало тончайшую паутину. Тело манекенщицы прикрывала лишь россыпь кристаллов, словно разбросанных по невесомой ткани.

Белла Хадид.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10. ШАНИНА ШЕЙК

Супермодель Шанина Шейк (не путать с нашей Ириной Шейк!) - 26-летняя австралийка, одна из «ангелов» Victoria’s secret. Посмотрите, с какой ангельской улыбкой она демонстрирует наряд, который больше подошел бы отнюдь не кроткой искусительнице.

Модель Шанина Шейк на Каннском кинофестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шанине не привыкать позировать в откровенных платьях, ведь рекламировать купальники и нижнее белье – это ее работа.

Обычно Шанина снимается в купальниках. но для разнообразия иногда надевает и платья.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

11. САРА САМПАЙО

Благодаря белому прозрачному платью, в котором модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, имя знойной португалки запомнил весь мир. К тому же Сара присоединилась к отряду ангелов Victoria’s secret – так что за ее будущее мы можем быть спокойны.

Сара Сампайо на красной дорожке Каннского кинофестиваля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12. БРИТНИ СПИРС

На вечеринку в отеле «The Beverly Hilton» в честь вручения премии «Грэмми» певица пришла в прозрачном платье, продемонстрировавшем все то, чем ее наградила природа. В феврале прошлого года Бритни была, прямо скажем, не в лучшей форме. Это потом она активно взялась за свою фигуру и буквально дневала и ночевала в спортзале. Вот сейчас это платье пришлось бы ей очень кстати.

Бритни Спирс на вечеринке в честь "Грэмми".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13. ХАЙДИ КЛУМ

На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 44-летняя модель появилась в золотом платье Dundas с очень глубоким декольте, которое все немедленно окрестили чересчур вульгарным.

хайди Клум на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Давайте простим Хайди: в ушедшем году она рассталась с молодым бойфрендом Вито Шнабелем, и сейчас снова в активном поиске. Нужно же показать товар лицом!

Пару лет назад Хайди сделала пластику груди, и с тех пор не устает хвастаться новым бюстом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14. КЕНДАЛЛ ДЖЕННАР

Младшая сестра Ким Кардашьян, похоже, на лету схватывает уроки старшей: хочешь привлечь к себе всеобщее внимание – приди на вечеринку в голом платье. Этот наряд супермодель продемонстрировала в мае на Балу Института костюма Met Gala-2018 в Нью-Йорке.

Кендалл Дженнар на Балу Института костюма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наряд был хорош как спереди, так и сзади. Фотографы по достоинству оценили кружевные стринги звезды.

Кендалл - младшая сестра Ким Кардашьян.

15. ЛЕДИ ВИКТОРИЯ ХЕРВИ

Перед вами – самая что ни на есть настоящая британская аристократка. Точнее, одна из ярких представительниц английского высшего общества, которую в этом самом обществе считают «черной овцой». Британские СМИ редко одобряют наряды леди Виктории Херви – и теперь вы понимаете, почему. В этом наряде достопочтенная леди появилась на Каннском кинофестивале - на благотворительном приеме amfAR Gala Cannes.