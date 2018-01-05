Наташа Королева выложила в Инстаграм смелые снимки из бани

5 Янв. 2018 2018-01-05T04:27:48+03:00

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Наталья Королева – одна из немногих звезд отечественной эстрады, не скрывающих от своих поклонников любые нюансы повседневной жизни. Пока другие знаменитые красавицы отчаянно фотошопят собственные снимки прежде, чем опубликовать их в интернете, Наташа придерживается естественности во всем. Певица в очередной раз поразила подписчиков своего Инстаграма, выложив в соцсети несколько смелых снимков из бани. На одном из фото 44-летняя артистка позирует с косметической маской на лице.

Королева проводит новогодние каникулы в Подмосковье, в своем загородном доме в поселке Крекшино. Вместе с подругами и сыном Архипом Наталья попарилась в русской баньке, не забыв о полезных для кожи процедурах. Сделав селфи с маской на лице, артистка похвасталась: «Банный день!».

Наташа Королева сфотографировалась вместе с подругой в бане с маской на лице. Фото: Инстаграм.

Поклонники засыпали Королеву комплиментами: «Наташа, вы прелесть!», «Сама естественность». Правда, не все поняли, почему вместе с компанией женщин средних лет в бане отдыхает 15-летний сын певицы Архип. И уж совсем возмутил фолловеров снимок, на котором подруги звезды показывают на камеру средний палец. «Зачем выкладывать такое в соцсети?» - пеняют Наталье поклонники и советуют ей завести более воспитанных друзей.

Не все поняли, почему вместе с компанией женщин средних лет в бане отдыхает 15-летний сын певицы Архип. И уж совсем возмутил фолловеров снимок, на котором подруги звезды показывают на камеру средний палец. Фото: Инстаграм.

Сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко Архип не так давно вернулся из Америки. 15-летний наследник звезды совершенствовал в США английский язык. Праздники Архип отметил дома, с мамой и папой. Сын певицы растет настоящим красавчиком – он одновременно напоминает и Наталью, и Сергея.

Архип больше года прожил в Майами с бабушкой Людмилой Порывай - мамой Натальи. В Америке мальчик ходил в обычную муниципальную школу. Как призналась артистка в одном из интервью, Архипу не нравится в США. «Но я хочу вырастить из него настоящего мужчину», - настаивает Королева, которая уверена, что чужая страна и разлука с родителями только закалят характер сына. В Америке Архип осуществил свою мечту — начал серьезно изучать японский язык, который он в России зубрил по самоучителю. В Америке Архип занимался по скайпу с преподавателем из Токио.