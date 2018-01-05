2018-01-05T04:27:48+03:00
Звезды

Наташа Королева выложила в Инстаграм смелые снимки из бани

Поклонники возмутились неприличной фотосессией певицы [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Наталья Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: Инстаграм.Наталья Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Наталья Королева – одна из немногих звезд отечественной эстрады, не скрывающих от своих поклонников любые нюансы повседневной жизни. Пока другие знаменитые красавицы отчаянно фотошопят собственные снимки прежде, чем опубликовать их в интернете, Наташа придерживается естественности во всем. Певица в очередной раз поразила подписчиков своего Инстаграма, выложив в соцсети несколько смелых снимков из бани. На одном из фото 44-летняя артистка позирует с косметической маской на лице.

Королева проводит новогодние каникулы в Подмосковье, в своем загородном доме в поселке Крекшино. Вместе с подругами и сыном Архипом Наталья попарилась в русской баньке, не забыв о полезных для кожи процедурах. Сделав селфи с маской на лице, артистка похвасталась: «Банный день!».

Наташа Королева сфотографировалась вместе с подругой в бане с маской на лице. Фото: Инстаграм.

Наташа Королева сфотографировалась вместе с подругой в бане с маской на лице. Фото: Инстаграм.

Поклонники засыпали Королеву комплиментами: «Наташа, вы прелесть!», «Сама естественность». Правда, не все поняли, почему вместе с компанией женщин средних лет в бане отдыхает 15-летний сын певицы Архип. И уж совсем возмутил фолловеров снимок, на котором подруги звезды показывают на камеру средний палец. «Зачем выкладывать такое в соцсети?» - пеняют Наталье поклонники и советуют ей завести более воспитанных друзей.

Не все поняли, почему вместе с компанией женщин средних лет в бане отдыхает 15-летний сын певицы Архип. И уж совсем возмутил фолловеров снимок, на котором подруги звезды показывают на камеру средний палец. Фото: Инстаграм.

Не все поняли, почему вместе с компанией женщин средних лет в бане отдыхает 15-летний сын певицы Архип. И уж совсем возмутил фолловеров снимок, на котором подруги звезды показывают на камеру средний палец. Фото: Инстаграм.

Сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко Архип не так давно вернулся из Америки. 15-летний наследник звезды совершенствовал в США английский язык. Праздники Архип отметил дома, с мамой и папой. Сын певицы растет настоящим красавчиком – он одновременно напоминает и Наталью, и Сергея.

Архип больше года прожил в Майами с бабушкой Людмилой Порывай - мамой Натальи. В Америке мальчик ходил в обычную муниципальную школу. Как призналась артистка в одном из интервью, Архипу не нравится в США. «Но я хочу вырастить из него настоящего мужчину», - настаивает Королева, которая уверена, что чужая страна и разлука с родителями только закалят характер сына. В Америке Архип осуществил свою мечту — начал серьезно изучать японский язык, который он в России зубрил по самоучителю. В Америке Архип занимался по скайпу с преподавателем из Токио.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Совбез ООН пятого января проведет заседание по событиям в Иране
Жертвами теракта в Кабуле стали 15 человек
Российские пограничники напоили Ольгу Курлаеву чаем с печеньем
Цукерберг определился с личной целью на 2018 год
В Москве апрельское тепло сменится десятиградусными морозами
НВО подтвердил выход в 2019 году нового сезона «Игры престолов»
Степашин назвал ожидаемым исключение Мутко из оргкомитета ЧМ-2018
Умер родоначальник московского концептуализма Владимир Янкилевский
В Москве убит балалаечник театра «Русская песня» Дмитрий Калинин
Вашингтон приостанавливает помощь Пакистану в области безопасности
США ввели санкции против нескольких иранских граждан и организаций
Трамп призывает Конгресс ужесточить правила въезда в США для мигрантов
Жаров озвучил ответ Роскомнадзора на предложение об аккаунте на Pornhub
На границе России и Китая возникла ледяная стена высотой около 20 метров
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайного положения из-за экстремальных погодных условий
Климкин: Трудовые мигранты с Украины спасают конкурентоспособность польской экономики
Рогозин: «Альфа-банк» не получал разрешения на работу со средствами гособоронзаказа
По меньшей мере 16 человек стали жертвами аномально холодной погоды в США
СМИ: Адвокаты Трампа пытаются предотвратить публикацию скандальной книги о Белом доме
США и Южная Корея условились отказаться от совместных военных учений во время ОИ-2018