Почему на открытии LiveFest в Сочи "Ленинград" победил Anacondaz и "25/17"

5 Янв. 2018 2018-01-05T11:39:49+03:00

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В четверг, 4-го января, на Розе Хутор открылся музыкальный фестиваль Livefest, который пришёл на смену рождествественскому фесту Григория Лепса, который царил на Красной Поляне три зимы подряд. Организаторы нового мероприятия сделали ставку на совершенно другую аудиторию. Если «Рождество на Розе Хутор» можно было бы назвать «солидный досуг для солидных господ» - весь цвет отечественной эстрады, все знакомые, медийные, «телевизионные» лица, понятные простому россиянину, то LiveFest ориентировался на молодежь, бороздящую склоны Красной Поляны, учитывая в первую очередь ее интересы. Собрали самое актуальное из топа iTunes. В разные дни будут выступать звезды рэп - сцены: Pharaoh, Хаски, Скриптонит, «Каста». Затем - поп-кумиры: Елка, Елена Темникова, MBand, Нюша, Estradarada.

В первый день была «тяжелая артиллерия», которая чуть не привела к конфликту интересов. Выступали три коллектива. Звезды альтернативной сцены - астраханские самородки Anacondaz, не вылезающие с гастролей и имеющие армию поклонников, «25/17» - дико популярная группа с интересными текстами про жизнь и любовь к Родине. Закрывал вечер Сергей Шнуров сотоварищи. В общем, привыкшие к спокойному и веселому досугу отдыхающие шли на «Ленинград», хотя видели, что будут еще две группы.

«25/17» - дико популярная группа с интересными текстами про жизнь и любовь к РодинеФото: предоставлено организаторами

И, как оказалось, была совершенно не готовы услышать «Мама, я люблю тратить деньги деньги на шлюх потому что я крут» (Anacondaz) или «Я по улице ходил, ноги жег углями. А внутри набухло спелыми волдырями («25/17»). Гламурные девушки, пришедшие на каблуках и в мини с полуподвыпившими спутниками, не понимали, куда себя деть, и перемещались в бар. На лицах полысевших мужчин в дорогих водолазках отражались все их чувства - гнев, торг, смирение (в бар). Парней поддерживали как могли их поклонники, которых было немало. Но, к сожалению, не весь зал. Казалось, они хотели заразить своей энергией всех зрителей, но из углов периодически доносилось «Ленинград» давай! «Ленинград!» - да, привычен, понятен и их старым поклонникам, и тем, кто впервые пришёл на концерт: хочешь - не хочешь, а начнёшь подпевать и притоптывать. Скажешь «тут был на Шнуре, набухались и зажгли», - свои позавидуют и вопросов не будет. А тут - племя молодое, незнакомое, произносит со сцены странные слова, выглядит непривычно. Как и их поклонники - совершенно негламурные парни в толстых свитерах и девушки без мешка и укладок. Мы не удивимся, если впервые за последние годы эти два коллектива не смогли с пол-оборота завести толпу - на их сольниках народ на ушах стоит и подпевает весь зал. Андрей Бледный («25/17») даже мрачно пошутил про «рюмку водки на столе»: "По моему тут не очень любят рок-н-ролл. Ладно, жду чуда!”. Чуда особо не случилось (зато 6-го января в «Ледовом дворце» на «Розе Хутор» в рамках фестиваля пройдёт сольный концерт этой группы, куда проданы уже практически все билеты).

«Ленинград!» - да, привычен, понятен и их старым поклонникам, и тем, кто впервые пришёл на концертФото: Предоставлено организаторами

Как только на сцену вышел Сергей Шнуров, все понеслось по накатанной. Бар в фойе опустел за секунду. Надо отдать должное лидеру «Ленинграда», он постоянно держит зал в тонусе. Как аниматор или воспитатель в детском саду, постоянно вовлекал народ в какие-то активности. «Так, я вижу каждого. Все подняли руки вверх и начали ими трясти. Кто не тряс руками - ... знает, что будет» (зал ржёт и выполняет команды). Потом на песне «Сиськи» все начали изображать по приказу Шнура, как они сжимают женскую грудь. Потом начали выяснять, кто был в Санкт-Петербурге, а кто нет. Найдя одного несчастного, Шнуров доходчиво ему объяснил, что «В Питере - пить». Девицы счастливы - снимают себя на айфон, подпевая матерным строчкам. Мужики пляшут - от скромных «ботаников» до тех самых «солидных господ».

Тем не менее, можно считать большим успехом и выступление первых двух групп. Лицо российской музыки так быстро поменялось - мы даже не успели заметить. И аудитории тоже надо соответствовать, чтобы быть в курсе современных трендов.