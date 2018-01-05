«Я бухал и работал»: потерявший сестру и друга Андрей Григорьев- Аполлонов искал утешение в алкоголе

5 Янв. 2018 2018-01-05T11:37:16+03:00

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2017 год стал очень непростым годом для солиста группы «Иванушек International» Андрея Григорьева-Аполлонова. В июне не стало близкого друга и коллеги Олега Яковлева, а спустя месяц скоропостижно скончалась родная сестра звезды – Юлия Григорьева- Аполлонова, с которой артист был очень близок. Родственница умерла в Сочи из-за острого приступа астмы и к этой внезапной смерти певец не был готов. Две такие потери выбили артиста из колеи, он не общался с публикой, не давал интервью, замкнулся. Отрабатывал концерт и запирался у себя в номере. В Москве сразу же после выступления ехал домой. И только сейчас он признался, что утешал его в тот период только алкоголь и много работы. Григорьев-Аполлонов не скрывает, что уходил в запой.

«Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — признался певец.

Несмотря на собственное подавленное состояние, Андрей старался помогать близким людям и поддерживать их, ведь они оказались в аналогичной ситуации. Рыжий из «Иванушек» и сейчас общается с мужем погибшей сестры, который до сих пор не может смириться с трагедией, и с гражданской женой Олега Яковлева. Андрей помогает девушке финансово. «Помогаю ей не только материально, но и психологически. Я так поступаю со всеми близкими и родными людьми. Завтра мы встречаемся с Сашей, и она мне выплачется в плечо», — рассказал артист в интервью порталу «Собеседник».

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