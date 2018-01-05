«Порция в одну ладошку и один кусочек шоколада»: Ани Лорак похвасталась очень постройневшей после диеты фигурой

5 Янв. 2018 2018-01-05T12:11:48+03:00

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Ани Лорак еще несколько лет назад была девушкой если не с пышными формами, то с приятно округлыми точно. И даже несмотря на то, что девушка всегда держала себя в форме и регулярно занималась спортом, ее фигура в облегающих платьях всегда выглядела чуть пышнее, чем у ее коллег. Но с лета прошлого года журналисты отметили, что звезду на выступлениях не узнать, настолько хрупкой и стройной стала она. А когда украинская певица опубликовала фото со своей коллегой Верой Брежневой и вовсе стало понятно, как сильно похудела звезда. На фото даже не с первого взгляда скажешь, кто же из артисток стройнее. А уж снимок, который звезда опубликовал накануне у себя в инстаграме, где она предстала в купальнике (певица улетела на несколько дней на отдых) и вовсе вызвал зависть у поклонников. 39-летняя Лорак продемонстрировала и длинные ноги, и идеально прокаченный пресс, и совершенную линию груди. «И как вам это удается? 39 лет и такая стройняшка!»,- тут же восхитились фолловеры в комментариях. Оказалось, что секреты похудения звезды просты, но при регулярности и правильности их соблюдения очень эффективны.

«Диета должна соблюдаться всю жизнь, и меня не интересуют кратковременные ограничения в приеме пищи», - заявила как-то в интервью Лорак. Ее правила оказались известными для большинства худеющих:

- Нужно полностью отказаться от жареной и жирной еды, овощи даже в момент обжаривания добавляют в среднем 100 ккал на 100 грамм веса. По рекомендациям многих диетологов, стоит отдать предпочтение отварным блюдам или приготовленным на гриле. Мясо можно приготовить в духовке или же в пароварке, что позволит значительно сэкономить время и в итоге получить низкокалорийное блюдо. В рационе должны присутствовать блюда из цельнозерновых круп.

- Стоит отказаться от быстрорастворимых овсяных каш, содержащих усилители вкуса и растительные сливки. Ани Лорак уверена, что кашу можно есть со свежими овощами и фруктами или же сдобрить ее минимальным количеством растительного масла. Также певица рекомендует есть в течение дня с 3- или 4-часовыми промежутками (должно быть минимум 4 приема пищи, но не более 6), только при условии, что порции будут небольшими. Диета Ани Лорак, меню которой не очень ограничено запретами, основывается на принципе: «Ешьте столько, сколько может поместиться в ваши сложенные чашечкой ладошки».

anilorak Тело храм для души. Never give up! #шоудива

Правда, как призналась звезда, она иногда все-таки позволяет себе «слабости». Например, съесть с кофе шоколад. Но только кусочек и только темный. Плюс, Ани Лорак не делает скидок на период праздников и выходных. Она всегда занимается спортом и соблюдает диету.

К слову, Новый год Ани Лорак встретила в России вместе со своими коллегами по сцену. За что уже была осуждена на родине, в Киеве. Мол, в празднике "развлекала богатых москвичей".