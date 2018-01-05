2018-01-05T16:52:07+03:00
Политика

Павел Грудинин против выноса Ленина из Мавзолея

Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал Геннадий Зюганов [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Грудинин понимает, что такое история. И его хозяйство носит имя ЛенинаГрудинин понимает, что такое история. И его хозяйство носит имя ЛенинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщают информагентства, член Совета Федерации Олег Морозов в очередной раз предложил вынести тело вождя мирового пролетариата из Мавзолея.

Геннадий Зюганов - о том, как Павел Грудинин относится к выносу тела Ленина из Мавзолея

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"Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло, - считает парламентарий. - Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея". Референдум же - всероссийский - по мнению сенатора, проводить не стоит по той причине, что "любой его результат может взорвать страну". Морозов также предложил создать на месте захоронения вождя (конкретное место при этом он не называет. - А.Г.) мемориал памяти и примирения, куда можно было бы поместить символы гражданской войны, например, "условные знамена противоборствующих сторон". На взгляд сенатора, такое решение вопроса не спровоцирует раскол общества и взаимные упреки.

За комментарием я обратился к Геннадию Зюганову...

- Слушай, я прошу прощения, Александр! Мы эту тему с вами обсудили. Я на подобные вопросы больше не хочу отвечать, - заявил лидер КПРФ в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Морозов говорит, Геннадий Андреевич, что вопрос выноса и захоронения тела Ленина надо оформить на законодательном уровне.

- Он пусть говорит, что угодно. Пусть страной займутся, а не провокациями.

- А Павел Грудинин (кандидат в Президенты России от КПРФ.- А.Г.) как к этому относится?

- Грудинин нормально относится. Он человек, который понимает, что такое история. И его хозяйство носит имя Ленина. (Речь о подмосковном совхозе, которым руководит Грудинин.- А.Г.) Когда приходили срывать все (таблички, символы и прочее), он всех палкой выгнал.

- Ну, то есть, Грудинин против.

- Да дело не только в этом. Заканчиваем. Давай. Пока.

- Все. Так и напишем. Счастливо.

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