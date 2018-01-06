Бедняцкие кварталы

6 Янв. 2018 2018-01-05T16:12:26+03:00

Те, кто не хотят вливаться в ряды маргиналов или терпеть их соседство, при любой возможности перебираются в другой район. Остается «своя братва» Фото: Олег УКЛАДОВ

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Это раньше так было, когда представители всех слоев общества - люди богатые и не очень, ученые и рабочие, коренные москвичи и "гости стоицы" - селились более или менее равномерно. В одном районе спокойно могли жить приезжий из Узбекистана и директор завода, профессор МГУ и кассирша из универсама. И даже в знаменитой высотке на Котельнической набережной до сих пор есть и олигархи, и обычные люди. Но чем дальше в капитализм, тем сильнее расслоение. И сейчас на Сивцевом вражке или в Хлебном переулке, где квартиры стоят за гранью разумного, грузчика из мебельного в списке жильцов уже не встретить. А в последние годы урбанисты и архитекторы и вовсе стали предсказывать в столице, да и в других городах-миллионниках появление целых районов для бедных.

ЖИЗНЬ «НА РАЁНЕ»

Эксперты уверены, что чисто этнических кварталов в столице нет. Но есть опасения, что появятся социальные гетто. Это когда самые малообеспеченные люди образуют анклавы бедняков. Со своими порядками.

Взять хотя бы спальный район Котельники. Ощущение, что вокруг жилого дома - одна сплошная парковка. Газоны, детские площадки, тротуары, дороги - все занято машинами.

- Зато у меня кухня большая, - как бы оправдывается подруга Катя, которой здесь на последние деньги купили жилье родители.

Катя приезжает в Котельники только переночевать. Больше тут делать нечего. В кафе, парикмахерскую и спортзал ездит на метро до Кузьминок.

Но сначала надо выполнить квест: добраться до подземки. Муниципальному общественному транспорту на ее Покровский проезд путь пока не проложили. Да и на других улицах автобусов не густо. Сесть на маршрутку - проблема. Они всегда битком, на конечных остановках водители ждут, пока не наберется полный салон пассажиров. Вечером доехать от метро до дома получается лишь на такси, так как после двадцати двух у маршруток уже отбой. Можно, конечно, и на своих двоих отправиться, но пешеходная инфраструктура тут не развита: если уж не ноги, то каблуки в темноте сломать — это запросто.

Зимой еще хуже. Впечатление, что местным коммунальщикам абсолютно не до того, чтобы чистить дворовые проезды. В столице такого не допускают, но Котельники-то - уже не Москва, даром что метро проложено. Людям приходится ходить по двум ледяным колеям на проезжей части - тротуары заняты припаркованными автомобилями.

- Отсутствие разделения территории на частную (двор) и публичную (улицу) ухудшает городскую среду, - рассказал «КП» известный блогер-урбанист Аркадий Гершман. - Дворы как место, где проводят свободное время соседи, где подрастают дети, в таких микрорайонах практически отсутствуют. Сложно понять, где вообще этот двор: выходишь из подъезда - и сразу улица. Зона комфорта заканчивается за порогом квартиры.

Практика показывает: когда нет нормального общественного досуга, это провоцирует асоциальное поведение. Те, кто не хотят вливаться в ряды маргиналов или терпеть их соседство, при любой возможности перебираются в другой район. Остается «своя братва». Десять лет - и «на раёне» подрастает агрессивный молодняк, который другой жизни не знает, и сам уже учит младших пацанов местным понятиям.

Что в перспективе - молодежные банды, культ насилия, набеги на богатые районы. Готовы ли мы противостоять этому?

И ПОГОВОРИТЬ-ТО НЕ С КЕМ!

Последние полгода еще одна моя знакомая, Оля, живет в Некрасовке, это юго-восток столицы. Девушка снимает квартиру вместе с матерью. Вечерами 20-этажный дом на улице Покровской встречает их темными окнами - многие квартиры пустуют.

Оля работает в центре Москвы. Каждый день ей приходится тратить три часа на транспорт. До ближайшей автобусной остановки надо идти по полю, раскатанному строительной техникой. Сейчас вся округа, где живет моя знакомая, ждет, когда же ударят морозы и выпадет снег. Тогда можно будет ходить по утоптанному зимнику, а не по буеракам.

- Иногда в выходной хочется выйти погулять, с кем-нибудь посидеть во дворе, пообщаться, - говорит Ольга. - Но двора здесь, по сути, нет - он перекопан. Да и до ближайшего магазина далековато.

Несмотря на то, что дома не заселены даже наполовину, свободных мест для машин уже нет. Все паркуются на газонах, из-за чего в районе вечная грязь.

Не надо думать, что неблагоустроенные зоны - удел только спальных районов. Одно неловкое градостроительное решение, и...

- Такие районы могут появиться даже в престижном Западном округе Москвы, - опасается заслуженный архитектор России, бывший глава НИИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. - Посмотрите на пересечение Рублевского шоссе и Ярцевской улицы. Там сносят 5-этажки и возводят высотки. Разрушается весь устоявшийся уклад района. Сейчас эти квартиры продают как элитные. Но местные школы, больницы, дворы и стоянки не рассчитаны на резкое увеличение населения. Некомфортная среда — один из факторов, снижающих цены на жилье.

Все всё понимают, но как же выпутаться из создавшегося положения?

- Идеальный вариант решения проблемы: снос таких жилищных зон, - уверен Ткаченко. - Но вряд ли это возможно по целому ряду причин - юридических, прежде всего: люди купили жилье, это теперь их собственность.

ЗОНЫ РИСКА

Противники сложившейся градостроительной политики любят приводить в качестве отрицательного примера Париж, где в 60-е годы с помпой понастроили монолитные дома с ярко раскрашенными фасадами. Но так как, кроме этого, там ничего интересного для жизни не было, люди побогаче стали переезжать в более комфортные районы. Опустевшие "квадраты" начали скупать мигранты-арабы. И теперь эти микрорайоны - самые опасные территории французской столицы.

Возможно ли у нас появление таких криминально-национальных анклавов?

- В Восточном и Юго-Восточном округах есть потенциально опасные районы, где массово селятся приезжие из бывших союзных республик, причем вряд ли все из них имеют легальные источники дохода, - рассказал «КП» директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома. - Поэтому коренные жители стараются, как только им позволяет материальное положение, переехать в более благополучные места.

По данным агентства, только 35 - 40% жителей этих округов готовы остаться по своим адресам. Сравните: в ЦАО 80% обитателей не хотят менять место жительства.

Впрочем, не все эксперты разделяют опасения риэлтора.

- Район считается этническим, если в нем живет 30% представителей одного этноса, - пояснила «КП» ведущий научный сотрудник Института географии РАН Ольга Вендина. - Средний класс оттуда начинает уезжать. Но даже в Измайлово, когда там работал Черкизовский рынок, доля мигрантов не превышала 15%. Сейчас гораздо меньше.

Что касается реновации. Мэром поставлена задача создать не просто новый район, а создать образ жизни — совершенно другого качественного уровня задачаФото: Евгения ГУСЕВА

ВМЕСТО ВЫВОДА

Популярный блогер, много пишущий про градостроительные ошибки, Илья Варламов взял интервью у заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

«Мне Некрасовка категорически не нравится, - цитирует Хуснуллина блогер. - Более того, мэром принято решение, что мы в центральной части Некрасовки, которая была тоже запланирована под застройку, отменили строительство, делаем там парк.

Что касается реновации. У нас не будет этих огромных высотных кварталов. Мэром поставлена задача создать не просто новый район, а создать образ жизни — совершенно другого качественного уровня задача. Мы будем смотреть на высотность, плотность. Будем стараться уходить на монолит, хотя это более трудоемко. Зато это даст нам лучший внешний вид, лучшие компоновки квартир».

Столичная мэрия сделала выводы: в градостроительной политике уже официально обозначился новый поворот - переход от микрорайонной застройки к квартальной. Для нее хактерно четкое разделение частного (двор) и общественного (улица) пространств. А высотность домов планируется не более 9 этажей – чтобы избежать перенаселенности.

К сожалению, это не отменяет уже допущенные ошибки.

В центральной части Некрасовки, которая была тоже запланирована под застройку, отменили строительствоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывших детдомовцев собрали в кучу

Пока Москва пытается предотвратить появление гетто, в Петербурге что-то подобное уже возникло. Усилиями местной администрации. Чиновники выкупили 900 квартир в самых дешевых домах района Новая Охта и переселили в них бывших детдомовцев - по достижении 18-летия государство обязано предоставлять воспитанникам детдомов отдельное жилье. Вроде, благое дело...

На практике вышло вот что. Почти тысячу подростков, не готовых к самостоятельной жизни, разместили вместе. Получилась гигантская коммуналка размером с район. Ребята ломают лифты, бьют окна и собираются в агрессивные группы. Социализацией детдомовских никто не занимается. И если раньше подростки, когда после детдома их расселяли равномерно по городу, могли учиться правилам нормальной жизни у соседей, то теперь они предоставлены сами себе.