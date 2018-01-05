2018-01-05T13:31:57+03:00
Политика

Саакашвили ждут в грузинской тюрьме

Тбилиско-одесский политик заочно приговорен к трем годам колонии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Остается Саакашвили, закусив галстук, возвращаться в Нидерланды, где его ждет супруга с двумя сыновьямиОстается Саакашвили, закусив галстук, возвращаться в Нидерланды, где его ждет супруга с двумя сыновьямиФото: REUTERS
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На Украине уже шутят: в Грузии так приревновали Михаила Саакашвили, что не дают земляку даже малейшего шанса стать народным президентом Украины.

Действительно, в пятницу, 5 января, Тбилисский городской суд вышел на работу и признал бывшего президента Михаила Саакашвили виновным по делу о "злоупотреблении служебными полномочиями" на посту главы Грузии. Судья и приговорил его заочно к трем годам лишения свободы.

Но если серьезно, то уголовное дело в отношении Саакашвили тянется уже давно. По данным следствия, в 2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Как потом выяснилось, в убийстве подозревался еще и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Дело получило настолько широкий общественный резонанс, что Саакашвили пришлось покинуть Грузию.

Сегодня ряд экспертов в Грузии считают, что Саакашвили замешан как минимум еще в девяти уголовных делах. Его собираются допросить даже по загадочному убийству премьер-министра Грузии Зураба Жвании, которое произошло в 2005 году.

Любопытно, что все эти "заслуги" перед грузинским народом не мешали Саакашвили взбираться на политический Олимп Украины. Это при том, что Грузия трижды официально обращалась к Украине по поводу экстрадиции Саакашвили!

За это время бывший президент Грузии успел побывать главой Одесской областной горадминистрации, советником Порошенко и даже его оппозиционером. Впрочем, на Украине от наемного политика спешат избавиться: Государственная миграционная служба Украины отказала ему в статусе беженца.

Остается Саакашвили, закусив галстук, возвращаться в Нидерланды, где его ждет супруга с двумя сыновьями. Может бывшая сотрудница Красного Креста найдет подход и сумеет обуздать амбиции политика, лишенного родины?

Хотя услуги Михико могут еще пригодиться Госдепу в какой-нибудь другой стране третьего мира: ко всем перечисленным в СМИ фактам безумства Михико, который к своим 50 годам покорил горы Тянь-Шаня и одну киевскую крышу, справедливо добавить его успехи в познании английского и французского.

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