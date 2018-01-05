Гадания на Святки: узнаем судьбу по золотой цепочке и приманиваем короля

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:47:13+03:00

Мы выбрали те гадания, в которых можно использовать подручные средства в режиме города Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Мы выбрали гадания на Святки для городских условий - для них не нужны валенки или петухи

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Гадать по вечерам на Святки - с 6 по 19 января - старинная народная забава. Считается, что именно в эти дни предсказания - самые правдивые: все сбывается. А самые пророческие ночи - на рождество (с 5-го на 6-е января) и на старый Новый год (с 13-го на 14-е). Попробуем?

Главное - выбрать нужный способ. Про кидание валенка за ворота и попытки заставить петуха клевать зерно, а не бежать к курице, мы рассказывать не будем. Мало у кого есть курятник и забор, да и валенки тоже. Мы выбрали те гадания, в которых можно использовать подручные средства в режиме города.

Свет мой, зеркальце, скажи

Нужна темнота, три зеркала примерно одинакового размера и две высокие свечи. Начинают такое гадание в полночь, предварительно очертив себя магическим кругом - знаком защиты (см. ВАЖНО).

Два зеркала поставьте одно напротив другого по бокам от себя, перед ними зажгите свечи, а третье установите сзади. Вы должны видеть в боковые зеркала отражение из третьего зеркала, откуда и должен появиться суженый из зазеркалья. Ни в коем случае нельзя оборачиваться, а также слишком долго рассматривать фигуру в зеркале.

Если видение пугающее, скажите три раза: «Чур меня!» - и прекратите гадание, погасив свечи.

Жжем нитки...

Собираемся девичьей компанией, отрезаем одинаковой длины нитки и поджигаем. У кого скорей догорит, та первая выйдет замуж. Если нитка потухла сразу или сгорело меньше половины, замужества в этом году не видать.

...или спички

Надо вставить две спички по бокам коробка и поджечь их, предварительно загадав себя и того парня. Если сгоревшие головки повернутся друг к другу, значит, это будет любовь и дружба. Если нет… Загадайте другого!

Для смелых

В святочные ночи смело подбегайте к любому прохожему противоположного пола и спрашивайте его (или ее) имя. Дальше два варианта: либо вы узнаете, как будет звать вашего суженого (или суженую), либо этот случайный прохожий и есть ваша судьба.

Что скажет кот

Если в доме есть кошка, загадайте желание и позовите ее. Переступит мурлыка порог комнаты левой лапой - значит, желание сбудется. Если правой - увы! - нет.

Книжки не врут

Тут даже желание загадывать необязательно. Можно просто открыть первую попавшуюся книгу на любой странице и прочитать первую попавшуюся на глаза строчку. Знающие люди советуют взять книгу духовного содержания (Библию, Евангелие), задать мысленно вопрос, загадав определенную страницу, строчку сверху или снизу. Потом, соответственно, найти эту строчку и опять же попытаться понять, как же трактовать написанное.

Приманиваем короля

Положите под подушку четырех королей из карточной колоды и произнесите просьбу-заклинание: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!» Суженый-ряженый обязательно должен присниться - в образе короля, с короной на голове и в царской мантии.

О будущем по золотой цепочке

Гадать лучше всего поздно ночью. Дождитесь, пока все лягут спать. Сядьте за стол, потрите цепочку в руках, пока не почувствуете тепло. Затем возьмите ее в правую руку, потрясите немного и резко бросьте на стол. Получатся фигуры, которые можно растолковать по-разному. Так, если цепочка образовала круг, в ближайшее время вы окажетесь в затруднительном положении, из которого будет трудно найти выход. Ровная полоса означает, что вас ждут везение и удача. Запутанный узел может обозначать различные жизненные затруднения. Если образуется треугольник (что получается довольно редко), это сулит большой успех в любых делах, а особенно в любви. Бант - к скорой свадьбе. Змея предупреждает о том, что вам следует быть осторожным в общении с людьми: в ближайшее время не доверяйте никому, вас могут предать. Увидели сердце - вы любимы. Любовь принесет вам счастье и душевное спокойствие.

ВАЖНО

Снимите крестик и очертите магический круг

Эти условия непременно соблюдали в старину, чтобы не испортить церемонию.

Во-первых, полагалось выйти из-под защиты своей религии и оберегов. Христианки, например, снимали крест. Также важно было развязать на себе всевозможные узлы: снять пояса, распустить волосы. Иногда даже снимают с себя всю одежду и обувь.

Во-вторых, нужна защита от потусторонних сил: магический круг. Его очерчивают вокруг себя свечой или лучиной, ножом, кочергой. Если гадали группой, девушки вставали в круг, держа друг друга за мизинцы.

Место для гадания тоже выбиралось особое - нечистое. Это могли быть либо заброшенный дом, а также хлев или сени, подвал или чердак, иногда даже кладбище, либо пограничные места - те, где два мира образуют границу: порог или угол дома, ворота, перекресток, места у воды (колодцы, проруби).