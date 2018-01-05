2018-01-05T14:58:17+03:00
Звезды

Деми Мур завела роман с другом своей дочери

55-летняя актриса встречается с 25-летним музыкантом
Ольга АНТОНОВА
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У 55-летней Деми Мур новый романУ 55-летней Деми Мур новый романФото: EAST NEWS
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Деми Мур уже десять лет как «баба ягодка опять», однако, тот факт, что она может рассчитывать на пенсионное удостоверение в России вовсе не мешает личной жизни голливудской актрисы. После романа с Гарри Мортоном, и последовавшим за ним ловеласом Вито Штабелем, которые были гораздо младше звезды «Стриптиза» ( не говоря уже о супруге Эштоне Катчере) актриса закрутила любовную интригу с другом своей дочери Румер, 25-летним музыкантом Ником Джонасом. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к актрисе людей. Говорят, что влюбленные проводят все больше времени вместе, выезжали на романтический уикенд к побережью, и более того, актриса познакомила музыканта со остальными дочками.

Ник — самый молодой из мужчин Деми Фото: EAST NEWS

Ник — самый молодой из мужчин ДемиФото: EAST NEWS

То есть, Джонас стал вхож в семью на правах официального бойфренда. Интересно, что думает по этому поводу бывший супруг Деми – Брюс Уиллис. Впрочем, «крепкий орешек» скорей всего смирился с «молодыми» предпочтениями экс-жены после свадьбы с Катчером. Но все же, стоит отметить, что Ник стал самым молодым из всех возлюбленных Деми.

«Ник — самый молодой из мужчин Деми, но в то же время он не по годам зрелый, — рассказывает инсайдер прессе. — Своим примером он подтверждает, что возраст — это просто цифры».

прочем, у Ника Джонаса тоже есть опыт отношений с женщинами старше себя: он встречался с 38-летней Кейт Хадсон и австралийской певицей Дельтой Гудрем, которая старше его на восемь лет.

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