2018-01-05T15:48:42+03:00
В мире

В США пришла «русская зима» и заморозила Ниагарский водопад

Шторм «Грейсон» принёс в города Америки настоящий «снежный апокалипсис» [фото, видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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В США пришла «русская зима».Шторм «Грейсон» принёс в города Америки настоящий «снежный апокалипсис»

Пока в Москве встречали самый тёплый и бесснежный Новый год за 138 лет метеонаблюдений, в Западном полушарии Генерал Мороз повёл натиск во всю ивановскую. На США обрушился «зимний шторм Грейсон», как назвали это явление синоптики.

Шторм «Грейсон» принёс в города Америки настоящий «снежный апокалипсис» Фото: REUTERS

Шторм «Грейсон» принёс в города Америки настоящий «снежный апокалипсис»Фото: REUTERS

За сутки на Восточном побережье Штатов выпало 50-100 сантиметров осадков, многие районы угодили в «снежный плен». Уже известно о как минимум 12 погибших: люди поскальзываются на льду, попадают под сосульки и сходящие с крыш языки снега, становятся жертвами ДТП из-за тяжёлых погодных условий. Скорость порывов ветра достигает 90 км/ч, пурга сменяется ледяным дождём, в ряде городов Вирджинии, Северной Каролины и Флориды из-за обрыва линий электропередач начались перебои со светом.

В США пришла «русская зима» Фото: REUTERS

В США пришла «русская зима»Фото: REUTERS

Природа бьёт один антирекорд за другим. В солнечном Майами впервые за 30 лет выпал снег. В Южной Каролине — сильнейший за последние полвека буран. Зато в самом северном штате, Аляске, температура… ноль градусов, словно в той же Флориде.

У детей заканчиваются рождественские каникулы, но школы не будут работать по крайней мере до пятницы Фото: REUTERS

У детей заканчиваются рождественские каникулы, но школы не будут работать по крайней мере до пятницыФото: REUTERS

Под удар стихии попали десятки миллионов жителей мегаполисов Восточного побережья США. В Нью-Йорке оставленные на ночь автомобили оказываются заблокированы в сугробах. На Манхэттене глубина снежного покрова — рекордные 25 сантиметров. Бездействуют большинство линий городского парома и международный аэропорт имени Джона Кеннеди; метро и автобусы ходят с перебоями. У детей заканчиваются рождественские каникулы, но школы не будут работать еще какое-то время.

Под удар стихии попали десятки миллионов жителей мегаполисов Восточного побережья США Фото: REUTERS

Под удар стихии попали десятки миллионов жителей мегаполисов Восточного побережья СШАФото: REUTERS

Одним бураном беды не ограничиваются. На севере страны — прямо-таки арктические морозы, в районе Ниагарских водопадов термометр показывает минус 26 градусов, почти вдвое ниже климатической нормы. Неудивительно, что знаменитый водопад... замёрз, словно в сказке, на радость любителям необычных фотографий.

«Pусская зима» заморозила Ниагарский водопад Фото: REUTERS

«Pусская зима» заморозила Ниагарский водопадФото: REUTERS

«При таких низких температурах, как сейчас, растворяющие снег солевые реагенты неэффективны», — сокрушается мэр «Большого яблока» Билл де Блазио. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил на своей территории чрезвычайное положение. Но многие обитатели мегаполиса считают усилия властей недостаточными. «За весь день на нашу улицу вышел всего один трактор-снегоуборщик, — жалуются жители района Литл-Нек в нью-йоркском Квинсе. — Из-за урагана упало дерево диаметром 10 дюймов [25 см] и перегородило проезжую часть, но его никто не убирает».

Неудивительно, что знаменитый водопад замёрз, словно в сказке, на радость любителям необычных фотографий Фото: REUTERS

Неудивительно, что знаменитый водопад замёрз, словно в сказке, на радость любителям необычных фотографийФото: REUTERS

Впрочем, другие нью-йоркцы не унывают и катаются на сноубордах по засыпанным косогорам Центрального парка. Судя по прогнозам, к концу недели буйство стихии может даже усилиться.

За сутки на Восточном побережье Штатов выпало 50-100 сантиметров осадков, многие районы угодили в «снежный плен» Фото: REUTERS

За сутки на Восточном побережье Штатов выпало 50-100 сантиметров осадков, многие районы угодили в «снежный плен»Фото: REUTERS

Природа бьёт один антирекорд за другим Фото: REUTERS

Природа бьёт один антирекорд за другимФото: REUTERS

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