Футурологи назвали пять вещей, которые изменят наш мир до неузнаваемости

5 Янв. 2018 2018-01-05T16:30:01+03:00

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На старте нового года люди часто пытаются заглянуть в будущее. Мы изучили прогнозы футурологов и экспертов и попытались представить, какие события определят облик новой картины мира.

2020 год

Что произойдет: Мобильный телефон превратится в «волшебную палочку».

Пояснения: Согласно прогнозу экспертов аналитической компании Counterpoint Technology Market Research к 2020 году каждый третий производимый в мире смартфон будет обладать искусственным интеллектом. Это означает, что через несколько лет искусственный разум, как ангел хранитель, начнет сопровождать и оберегать нас в течение жизни. Какие возможности это дает?

Футуролог из Швейцарии Герд Леонард приводит такой пример: сегодня, мы используем поисковую систему, чтобы найти хороший ресторан и пообедать. А через несколько лет поисковик смартфона, исходя из наших привычек, текущего настроения и финансового положения, сам предложит на выбор несколько ресторанов, куда имеет смысл зайти. С ним можно будет посоветоваться, в какой вуз поступать и даже какой образ жизни выбрать…

Мы семимильными шагами двигаемся в эпоху «Интернета вещей». Это концепция мира, в котором каждый прибор станет «умным» и получит выход в интернет. Электронными «мозгами» оснастят чайники, холодильники, стиральные машины… К 2020 году количество таких смышленых устройств увеличится до 50 миллиардов. Это значит, что на каждого человека в мире будет приходиться в среднем 7 умных гаджетов. Управлять всем этим беспокойным «оркестром», как дирижерской палочкой, можно будет с помощью интеллектуальных приложений смартфона.

А Джек Ма, создатель гиганта электронной коммерции Alibaba, считает, что весь бизнес уйдет в мобильные телефоны. Частично он уже там. Например, любой владелец автомобиля через мобильные приложения может заработать в качестве таксиста в «Яндекс-такси» или Uber. В будущем, именно смартфон станет нашим основным работодателем. Кроме того, он окажется единственным платежным средством - все покупки мы будем оплачивать с его помощью. Эксперты прогнозируют отмирание наличных в течение ближайших 20 лет. Все платежи станут цифровыми, это сделает экономику полностью прозрачной и уничтожит коррупцию.

2023 год

Что произойдет: Появится новый вид отпуска – виртуальный.

Пояснения: В ближайшие 5-10 лет на рынке развлечений ожидается взрыв сверхмощной бомбы. Развитие гаджетов (имеются в виду VR-очки и шлемы), которые позволяют окунуться в мир виртуальной реальности, приведут к созданию миров, подобных тем, которые мы видели в фильме «Матрица». По мнению Кристофера Линдингера, футуролога центра инноваций Ars Electronica Futurelab (Австрия), эти устройства будут создавать зрительные и акустические эффекты, неотличимые от реальности. Надев такое устройство, люди смогут испытать ощущения, абсолютно идентичные настоящему походу в джунглях или восхождению в горы, сплава по реке и полету в костюме-крыле. Если взять аналогию с компьютерными играми, то нынешние VR-технологии находятся на уровне развития 70-х годов прошлого века. То есть на начальном этапе развития. Но совсем скоро, не выходя из дома, можно будет посетить самый отдаленный и экзотичный уголок планеты. По мнению футуролога, миллионы людей будут рады сбежать в эту виртуальную реальность из настоящей жизни.

В ближайшие 5-10 лет на рынке развлечений ожидается взрыв сверхмощной бомбыФото: EAST NEWS

2025 год

Что произойдет: Гаджеты заменят врачей.

Пояснения: Уже сейчас компьютер лечит и ставит диагноз лучше, чем консилиум из светил мировой медицины. Ярким примером является медицинская система IBM Watson. Шесть таких диагностических компьютеров несколько лет назад были «трудоустроены» в клиниках США. Перед началом работы системы искусственного интеллекта 2 года грызли гранит науки. В память Watson загрузили 605 тысяч медицинских документов объемом более 2 миллионов страниц текста. Для настройки алгоритма были проанализированы истории болезни 25 тысяч пациентов. В результате Watson диагностирует онкологические заболевания в 4 раза точнее, нежели живые врачи. А эффективность выбора тактики лечения составляет 90% - это почти в два раза точнее, чем назначения доктора (они назначают оптимальное лечение лишь в 50 % случаев).

Уже сейчас компьютер лечит и ставит диагноз лучше, чем консилиум из светил мировой медициныФото: REUTERS

По мнению футуролога Марии Пфайфер, в 2025 году цифровые системы контроля здоровья, аналогичные IBM Watson, в массовом порядке начнут в развитых странах вытеснять людей в белых халатах. Сенсоры и датчики, размещенные на теле человека (аналоги современных фитнес-браслетов), будет напрямую передавать данные о параметрах работы организма в компьютерные центры. Искусственный интеллект моментально начнет бить тревогу, если обнаружит отклонения от нормы. Через считанные секунды человек получит на смартфон точный диагноз и программу лечение. Эти технологии значительно увеличат продолжительность жизни людей.

2025-2027 годы

Что произойдет: в развитых странах начнут вводить безусловный базовый доход.

Пояснения: Развитие искусственного интеллекта и робототехники приведет к массовому вымиранию множества профессий. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, уже в ближайшие три года «умные» машины оставят без работы 5 миллионов человек. Когда миллионы людей становятся безработными - это чревато социальным взрывом. Многие экономисты полагают, что панацеей может стать введение безусловного базового дохода (ББД). Это некая сумма денег, которую государство будет выплачивать всем членам общества, вне зависимости от уровня их доходов. Работать при этом будет не обязательно.

Но это не значит, что государство намерено плодить тунеядцев. Авторы идеи считают, что базовый доход даст людям не только уверенность в завтрашнем дне, но и освободит время для развития и образования. Потому что человек будущего будет учиться всю жизнь, поскольку новые профессии станут появляться и умирать чуть ли не каждые 10 лет.

Эксперименты по внедрению ББД проходят в Финляндии, Канаде, Голландии, США... На выборах президента Франции в 2017 году кандидат от социалистов Бенуа Амон главным пунктом своей программы провозгласил введение ББД. Согласно его плану каждый совершеннолетний гражданин страны, начиная с 2022 года, должен был получать 750 евро ежемесячно. Амон проиграл на выборах, однако эта идея становится очень популярной в Европе. Опрос, проведенный в апреле 2016 года показал, что 64 % жителей Евросоюза поддерживают введение ББД (при этом лишь 4% заявили, что не намерены работать в этом случае). Шведский футуролог Густаф Йозефссон утверждает, что общество находится в одном кризисе от безусловного основного дохода. Ведь люди, которых с рынка вытеснят «умные» машины, являются еще и избирателями. А безработный и голодный избиратель моментально проголосует за кандидата, который предложит ему ББД.

2027 год

Что произойдет: 10% всех вещей в мире будут печататься на 3D-принтерах.

Пояснения: Технологии 3D-печати уже сегодня позволяют создавать все что угодно: автомобили, оружие, донорские органы, многоэтажные дома, одежду, обувь. Вопрос в стоимости. За последние 10 лет цена самого дешевого 3D-принтера снизилась с $ 18,000 до $400. При этом скорость печати возросла в 100 раз.

По прогнозам к 2027, году каждая 10-я вещь на планете будет изготовлена методом 3D-печати. А значит, технология станет массовой! По мнению швейцарского футуриста Герда Леонарда, это полностью изменит наш мир. Уже сегодня во многих аэропортах запчасти для самолетов печатают на 3D-принтерах. А на Международной космической станции 3D-принтер заработал еще в 2016 году, теперь космонавты печатают инструменты и детали, не дожидаясь доставки запчастей с помощью ракет.

А что же обычные люди? Мы перестанем ходить в торговые центры, шоппинг переместится в виртуальные примерочные, а понравившуюся обновку мы просто распечатаем на домашнем 3D-принтере. Отпадет необходимость в международных перевозках: любую вещь можно будет скачать на смартфон и отправить на печать.