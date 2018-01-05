Анастасия Волочкова оседлала матрац и в шпагате съехала по лестнице своего дома

5 Янв. 2018 2018-01-05T19:50:04+03:00

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В принципе, на заголовке уже можно было бы остановиться. Но мы не можем оставить наших читателей без свежих новостей о шпагате Волочковой. Вы понимаете, сколько нерастраченной энергии в этой женщине? На новогодних каникулах мы уже видели шпагат в бане, шпагат у елочки. И вот - новый поворот.

Балерина и мать решила при помощи своей дочери Ариадны забраться на новую высоту. Оседлав матрац, Анастасия гордо съехала по лестнице своего дома. Пост в Инстаграме с видео процесса Анастасия снабдила глубокомысленным статусом, полным девичьих клише:

- «Чувствую сердцем, что вас будоражат фото и видео личные и домашние. Просто человеческие, на самом деле. Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами.. А мне о другом хотелось бы настрочить.. Красота Величия-в малом.. А эта малость-Любовь! И СВОБОДА! Которая тоже не всем доступна.. А ещё.. Смелость в ПОСТУПКАХ, В ДОБРОТЕ И В ЧЕСТНОСТИ.. БЕРЕГИТЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО! А я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, и потому, что я сама умею радоваться, как ребенок . И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моём доме» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ок, Анастасия, но мы пока не знаем, для чего в вашем доме крыша, кухня, камин и ванная. Ух, сколько веселья можно придумать, используя простой матрац, шпагат и смекалку! Как эффектно можно выскользнуть из камина, выплыть из ванной и так далее. Правда, многие поклонники не согласны с новой концепцией отдыха балерины - мол, с дикой скоростью на дно за лайками. Но Волочкова чхать хотела на негативные комментарии.