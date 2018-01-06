Мать говорила Адриано Челентано: «Выбирай, тебе суждено стать или певцом, или цирюльником!»

6 Янв. 2018 2018-01-05T22:46:18+03:00

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Великий, без преувеличения, человек Адриано Челентано сводит Италию с ума уже почти 60 лет. Он и актер, снявшийся в фильмах, бивших все прокатные рекорды, и телеведущий, программы которого в 2000-е заставляли сидеть у телевизоров пол-страны, и (до недавнего времени) смелый критик правительства Берлускони, заставлявший итальянского премьера нервничать и обижаться. Но прежде всего, разумеется, он выдающийся певец, полный невероятной энергии и страсти (послушайте хоть совсем старую Ciao Ragazzi Ciao: ведь мертвого же поднимет).

Когда несколько лет назад Челентано давал большие концерты в огромном древнеримском амфитеатре Arena di Verona (в центре, как легко догадаться, Вероны), билеты разлетелись за считанные минуты, а русский сегмент фейсбука наполнился протяжным воем «Как жаль, что я туда не попаду!» Но, к счастью, записи этого грандиозного выступления есть в интернете, как есть записи сотен песен, исполненных им за десятилетия.

ADRIANO CELENTANO Canzone San Remo 1968 - YouTube.Принял участие в фестивале Сан Ремо в1968г.

В 80 он не скучает: вскоре в Италии покажут мультсериал «Адриан», рассказывающий о нем — он сам активно занимался его производством. Сегодня, 6 января, его день рождения будет отмечать вся страна. Да и россиянам (а Челентано как никто из иностранцев мог бы претендовать на звание народного артиста СССР) не грех поднять за его здоровье рюмку.

«ОН СЫН СТАРИКОВ, ТАКИЕ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ!»

Адриано Челентано появился на свет в январе 1938 года в бедной миланской семье. Собственно, она и миланской-то стала не так давно: папа с мамой были родом из Апулии, бедного южного региона Италии, и перебрались на север за лучшей жизнью, примерно как герои «Рокко и его братьев». (Любопытно, что Челентано потом не ощущал себя южанином и говорил, что его всегда, при любых обстоятельствах тянет на север; он увязывал это с тем, что на миланской улице Глюка, где они жили, именно с северной стороны виднелись просторы и горы).

Adriano Celentano - Giubileo 1997 - Bologna - Ciao Ragazzi Ciao.

Адриано появился на свет, когда его матери было сорок три года. Она долго не могла поверить, что беременна, чуть не накричала на врача, который ей об этом сообщил. Но другой врач подтвердил «диагноз». Тогда Джудитта Челентано решила, что ребенок либо родится мертвым, либо умрет вскоре после рождения — «это же сын стариков!» Она была настолько в этом уверена, что даже не готовила пеленок и распашонок. Когда ребенок к ее изумлению появился на свет здоровым, его пришлось закутывать в лоскуты, наскоро нарезанные из отцовских рубашек.

Имя младенец получил в честь сестры Адрианы, которую никогда не видел — она умерла еще до его рождения, когда ей было девять лет. Мать обожала Адриано, и именно она напророчила ему карьеру. Однажды неожиданно сказала: «Ты, когда вырастешь, должен стать или певцом, или цирюльником». Юный Адриано ответил: «Нет, певцом — нет, никак. Я не умею, не знал бы с какой стороны начать, и потом, я никогда не пел. Это вы все поете!» (Семья действительно была очень музыкальной).

В конце концов он стал заниматься ремонтом часов. А параллельно все-таки заинтересовался музыкой — американским рок-н-роллом, стремительно входившим в моду. Хотя мать предпочитала классические старомодные песни, она поддержала сына, заставила себя полюбить рок-н-ролл («сходила по нему с ума!») и подолгу его слушала, делая звук погромче.

Когда Адриано женился, она очень тепло приняла невестку (по мнению самого Челентано, его мать и жена были женщинами одного типа). Если Челентано с женой спорил, то его мать чаще всего вставала на сторону невестки, даже когда понимала, что сын прав. И называла ее самой красивой женщиной в мире.

Adriano Celentano - Pregher (Stand by me) (LIVE 2012).

КАК ОН НАШЕЛ ИДЕАЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ

Летом 2014 года Челентано и его жена Клаудиа Мори отметили золотую свадьбу. Судя по всему, их любовь была любовью с первого взгляда. Они познакомились на съемках комедии «Какой-то странный тип», в которой Челентано играл самого себя. Клаудиа тоже там снималась; приехала в город Амальфи, вошла в комнату, и Челентано «понял, что это Она». Невероятно привередливый Челентано раньше искал идеальную женщину, которую рисовал в воображении; друзья подкалывали его, видя, что в девушках его не устраивает то фигура, то лицо, о характер. И внезапно все сошлось.

Однако Клаудиа была невестой футболиста, Челентано уже об этом знал и считал неприличным отбивать чужих невест. Поэтому он решил ее просто развлечь: начал, например, ее всерьез уверять, что в сценарии есть сцена с поцелуем, хотя прекрасно знал (как и все окружающие), что ничего подобного там нет… Слово за слово, все смеялись, и только Клаудиа отвечала на шуточки Челентано серьезно и с достоинством. В общем, совсем скоро они признались друг другу в любви и стали целоваться уже по-настоящему. Футболист был забыт.

Adriano Celentano il Ragazzo della via Gluck.

Однако и Челентано был несвободен: он долгое время встречался с девушкой по имени Милена. И боялся ей сказать, что нашел другую. Все закончилось тем, что Милена его буквально выследила, увидела в автомобиле с Клаудией и заплакала, а потом, когда они остались наедине, закатила ему бурную сцену. Их отношения были целомудренными — но даже в этом она его упрекала: «Я не занималась с тобой любовью, потому что очень тебя любила, а ты только потому, что думал меня бросить!»

К слову, у Челентано всегда были довольно свободные воззрения на секс: «Для меня секс — один из самых больших подарков, которые Бог мог сделать человеку. Мужчина и женщина без секса — это была бы катастрофа. И потом, думаю, что мы принялись бы за оплеухи. Ведь секс служит тому, чтобы не было войн. То есть служит тогда, когда накопилось напряжение от жизни… Я не только думаю, что секс не является грехом, но и считаю, что священники и Папа должны хорошо отзываться о сексе». Но это сочеталось в нем с вполне традиционными, консервативными убеждениями. Однажды дочь-подросток, с которой у него были доверительные отношения, спросила, как он относится к добрачному сексу. Он ответил ей: «Конечно, лучшее, что может сделать женщина, это пойти к венцу девственницей. Потому что если она по-настоящему любит своего мужа, это самый прекрасный подарок, который можно сделать мужчине. Потому что это чушь, когда говорят: „Нет, девушка должна иметь опыт“. Какой опыт? Нет нужды в опыте. И мужчине тоже, безусловно, нет нужды в этом самом опыте. Потому что опыт приобретается за три ночи».

ЕПИСКОП И РОК-Н-РОЛЛ

Взлет Челентано к славе был стремительным. Однажды в середине 50-х в клубе, куда он ходил на танцы, он заявил друзьям: «А я знаю рок-н-ролл, музыку, которая появится через четыре-пять месяцев здесь, в Италии». Друзья решил над ним подшутить и почти силой вытолкнули на сцену (а он не пел с нее еще никогда). Челенано исполнил по-английски Rock Around The Clock, которую знал наизусть. По его воспоминаниям, в зале «словно снаряд разорвался». Когда он спустился, все девушки, как по команде, начали подходить к нему и спрашивать: «Пригласишь меня потанцевать?»

Adriano Celentano Chi Non Lavora Non Fa L'amore (1970) Video & Audio Restored HD.

Вскоре его позвали петь в популярный среди модной молодежи клуб «Святая Текла», где он стал звездой. А потом, 18 мая 1957-го, состоялся первый в Италии фестиваль рок-н-ролла, где Челентано был единственным поющим артистом — остальные либо исполняли рок-н-ролл на инструментах, либо танцевали. Внутри миланского Ледового дворца собралось пять тысяч человек, снаружи столько же. В городе одновременно шла религиозная процессия, возглавляемая епископом Монтини (через несколько лет он станет Папой Римским). На одной из улиц люди уверенно отделялись от процессии и шли в другую сторону, к Ледовому дворцу. На улицах даже возникали небольшие стычки. Монтини был раздосадован, пожаловался журналистам, и имя Челентано попало в газеты.

Вскоре он подписал контракт со звукозаписывающей компанией и начал выпускать альбомы. И к сорока с небольшим годам продал 55 миллионов пластинок — примерно столько же, сколько в Италии вообще тогда жило людей.

РАДИ ПОЕЗДКИ В РОССИЮ ОН ПЕРЕСИЛИЛ АЭРОФОБИЮ

Челентано довольно много снимался в кино. В 1959-м он появился даже в «Сладкой жизни» Феллини — его герой с Анитой Экберг под руку поет на празднике в Термах Каракаллы. Но поначалу либо фильмы с его участием были какой-то ерундой, либо он играл в них крошечные роли. Даже «Суперограбление в Милане», который он сам поставил, не сделал из него настоящего киноактера. А сделал в 1969 году фильм «Серафино», снятый автором «Развода по-итальянски» и «Соблазненной и покинутой» Пьетро Джерми. Именно роль деревенского парня Серафино Челентано — да и большинство критиков — считает настоящим своим вхождением в мир кино.

В 1975 году фильм «Юппи-ду», который он сам поставил и в котором снялся, участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля наряду с фильмами Антониони, Мартина Скорсезе, Боба Фосси и Вернера Херцога (а также с фильмом Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»). Однако настоящим его триумфом стали картины, которые не подпустили бы к каннскому конкурсу на пушечный выстрел: комедии, прежде всего те, где его партнершей была Орнелла Мути. «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный» собрали в Италии головокружительные деньги. «На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке!» — с гордостью говорил Челентано.

В 1981 году, когда он был на пике славы, вышла автобиографическая книга «Рай — это белый конь, который никогда не потеет» (на самом деле это записи его бесед с журналисткой Лудовикой Рипа ди Меана). Там Челентано неожиданно признался, что его главная мечта — снять фильм о Христе. «У меня есть целый сундук, наполненный записями к фильму об Иисусе… В тот день, когда я буду снимать об Иисусе, режиссером будет Он. Поэтому я не боюсь. Я сделаю вид, что я режиссер, что я актер, но на самом деле это Он, кто будет говорить: „Сделай так, установи камеру здесь, включи этот софит, здесь ты должен быть грустным, потому что Петр меня предает“. Мой Иисус будет Иисусом того времени, отражая вплоть до мелочей ту эпоху, когда он жил, и атмосферу, которая тогда была. Изменится только одна вещь, которую я считаю очень важной, и о которой никто до сих пор не подумал: характер Иисуса. Потому что он был пресимпатичнейший, а его всегда делают Иисусом-одиночкой, немного букой, который не волнуется даже тогда, когда его распинают. „Потому что ведь Он Иисус, Он Бог, пожалуй, он и боли-то не чувствовал“, — думают люди. Однако тот Иисус, каким вижу Его я, должен быть веселым. Потому что тот, кто есть Иисус не может не быть веселым: такой себе Иисус-балагур, который играет, который соревнуется со своими друзьями. И когда Его распинают, он чувствует тяжесть тех гвоздей, входящих в Его руки, и передает именно это ощущение людям. Тогда люди, мне кажется, заплачут по Иисусу. Но они должны плакать не по Иисусу-Богу, а по Иисусу-Иисусу, и еще они должны вспомнить, что Он Иисус потому, что Он выстрадал все то, что выстрадал. Что только Иисус мог так страдать, несмотря на все свое могущество, на то, что он мог горы двигать…»

Adriano Celentano - Dormi Amore 2007.

В итоге в 1985 он снял «Джоан Луи», апокалиптический мюзикл о втором пришествии Христа на Землю. Критика фильм не приняла, в прокате он провалился, и это стало началом прощания Челентано с кинематографом. Впереди у него были только две киноработы и участие в телесериале «Инспектор Глюк».

Но именно ради премьеры «Джоан Луи» Челентано в 1987 году единственный раз приехал в СССР, где был всеобщим кумиром. На пресс-конференции в аэропорту он признавался, что давным-давно пытался приехать в Советский Союз, но не мог пересилить страх перед перелетами. (У него вообще сложности с переездами — как-то он сошел с поезда, на котором должен был ехать в Париж, узнав, что состав будет ехать через очень длинный и извилистый тоннель и представив, как вагоны в этом тоннеле застревают). И тогда же Челентано дал два концерта в Москве, сказав со сцены про Россию: «Видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло».

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

"Серафино" (1969)

"Блеф" (1976)

"Укрощение строптивого" (1980)

"Безумно влюбленный" (1981)

"Туз" (1981)