Как пройти в библиотеку: Бузова обнажила грудь на пляже в Дубаи и посетовала, что мало читает

5 Янв. 2018 2018-01-05T23:15:57+03:00

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Ольга Бузова встречает Рождество в Дубаи: телеведущая и начинающая певица прилетела в ОАЭ, чтобы принять участие в большом концерте русских звезд. Выступление Ольги запланировано в одном из самых популярных ночных клубов курорта, а пока, в ожидании праздничного вечера, Бузова коротает вечера в роскошном отеле Palazzo Versace Dubai. Правда, короткий отпуск звезды «Дома-2» был омрачен болезнью: сразу по прилете в Эмираты Ольга свалилась с сильнейшим недомоганием. Спустя сутки самочувствие певицы улучшилось, и она смогла выйти на пляж. О том, что ей полегчало, Бузова сообщила своим поклонникам через Инстаграм, не забыв сопроводить пост пикантной фотографией оголенного бюста.

Ольга сфотографировалась на пляжном шезлонге, томно вытянув ножки и сексуально обнажив зону декольте. Правда, речь в посте Бузовой зашла вовсе не о груди, а о… пользе чтения. Артистка посетовала, что мало читает, и что ей хотелось бы проводить за книгами гораздо больше времени.

- Выползла из номера, когда уже солнце зашло. Чувствую себя немного лучше, - сообщила Ольга в Инстаграме. - Каждый раз в выходной я не знаю, чем себя занять. Когда работаешь сутками, как-то про отдых не думаешь. Но мне очень хочется больше читать, а не только в самолетах. Кстати, наша страна находится в числе лидирующих по количеству выпускаемых за год книг, их больше 120 тысяч. Посоветуйте книги, которые на вас произвели наибольшее впечатление за последнее время.

buzova86 Выползла из номера, когда уже солнце зашло чувствую себя немного лучше

Своей просьбой Бузова сильно озадачила поклонников, которые не привыкли видеть Олю с книгой в руках. Некоторые задались вопросом: неужели, чтобы спросить, что почитать, нужно непременно публиковать в соцсетях снимок с полуобнаженным бюстом?

«С голой грудью только о книгах и говорить», «Только я думаю, что это пост вовсе не о книгах, а о груди?» «Кто говорит, что у тебя бюста нет, шикарная грудь», - пишут фолловеры в комментариях. И наперебой делятся советами, что почитать на сон грядущий.

К слову, о книгах Ольгу спрашивал и Иван Ургант, когда она пришла к нему в студию Первого канала на эфир программы «Вечерний Ургант». Ответы певицы тогда произвели на Ивана неизгладимое впечатление. Разговор о чтении зашел после того, как телеведущий вспомнил, что Бузова издала несколько автобиографических книг.

- Ты ведь пишешь книги, ты еще и писатель? – поинтересовался Ургант. – Сколько у тебя книг?

- У меня их… - принялась считать по пальцам Ольга, и с удивлением констатировала:

- Четыре!

- Скажи, что для тебя тяжелее: писать книги или читать их?

Бузова захихикала, но быстро собралась с мыслями и парировала:

- Я на самом деле очень люблю читать, Вань.

- Назови три своих любимых книги, - не отставал Ургант.

- Книги или авторов? Я еще авторов знаю, - блеснула Оля.

- Я не ожидал, что мне так повезет, но… Давай начнем с самого простого: какая твоя любимая буква?

- Кстати, я не знаю, - воодушевилась Бузова, внезапно получив новую тему для размышлений. – Реально! Это ты сейчас попал в мой хит-парад и в историю. Ты в первый раз задал вопрос, который мне еще никто не задавал! Молодец, ты хороший телеведущий.

В итоге своими любимыми книгами Ольга назвала «Сердца трех» Джека Лондона, «Невидимку» Герберта Уэллса и «Преступление и наказание» Достоевского.

Напомним, звезда "Дома-2" закончила гимназию Санкт-Петербурга с серебряной медалью и поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет. Из-за съемок в телестройке любви Ольге пришлось взять академический отпуск, но несколько лет спустя Бузова все-таки окончила географический факультет СПбГУ с красным дипломом.