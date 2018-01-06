Исследование: современные родители проводят с детьми вдвое больше времени, чем 50 лет назад

6 Янв. 2018 2018-01-06T15:38:33+03:00

Если в 1965 году мужчины проводили со своими отпрысками всего 16 минут в день, то сейчас – уже 59 минут Фото: Евгения ГУСЕВА

Причем, матери тратят на присмотр и уход за ребенком вдвое больше времени, чем отцы

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Сегодня мамы и папы уделяют своим детям вдвое больше внимания, чем в 60-х годах. К такому выводу пришли социологи Джулия Сани и Джутит Треас из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Ученые проанализировали данные из 11 стран с 1965 года по настоящее время и сравнили, сколько времени уделяли детям родители раньше и теперь. Исследование проводилось в Канаде, США, Великобритании, Дании, Норвегии, Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Испании и Словении.

Как показывают результаты исследования, в 1965 году матери проводили с детьми, в среднем, 54 минуты в день. Сейчас этот показатели вырос до 104 минут. Результаты отцов скромнее: если в 1965 году мужчины проводили со своими отпрысками всего 16 минут в день, то сейчас – уже 59 минут.

- Для нас это был неожиданный результат, - говорят авторы. – Дело в том, что длительность рабочего дня мужчин с 60-х годов не снизилась, при том, что женщины стали активнее заниматься собственной карьерой и тратить больше времени на работу. Несмотря на то, что работающие матери тратят меньше времени на ребенка, чем не работающие, в целом, уровень внимания к детям вырос как в Америке, так и в Европе.

С другой стороны, увеличилась разница в том, сколько времени проводят с ребенком родители с разным уровнем образования. Например, мамы и папы с университетскими дипломами уделяют детям куда больше внимания, чем те, кто закончил только школу.

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Это тоже противоречивый результат, поскольку родители с более высоким уровнем образования обычно имеют более хорошую работу и могут позволить себе нанять няню или оплатить детский сад, - уточняют авторы в своей статье.

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Единственная страна-исключение из этого тренда – это Франция. Там родители стали проводить с детьми меньше времени, чем 50 лет назад. С другой стороны, в 1965 году французские мамы тратили на присмотр и уход за ребенком почти 100 минут в день – это больше, чем в любой другой стране, участвовавшей в исследовании. И похоже, что 50 лет спустя они решили, что имеют полное право отдохнуть от забот.