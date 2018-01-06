2018-01-06T17:23:03+03:00
Общество

Патриарх призвал встретить Рождество добрыми делами

Православные готовятся к одному из главных праздников
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Предстоятель РПЦ напомнил о необходимости всегда находить место в сердце для ближнегоПредстоятель РПЦ напомнил о необходимости всегда находить место в сердце для ближнегоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Рождественский Сочельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих встретить Рождество Христово добрыми делами.

- Чтобы почтить это Божие чудо, дарованное нам в рождении Его единородного сына, мы должны ответить способностью не только понимать, что Он принес людям, но и искренней верой и добрыми делами, - подчеркнул Святейший во время субботней литургии в храме Христа Спасителя.

А ранее в своем Рождественском послании предстоятель РПЦ напомнил о необходимости всегда находить место в сердце для ближнего.

- Когда все помышления заняты лишь собственным "я", когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия. Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах (Мф. 24:6). Но сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными, - заключил Святейший.

Вечером 6 января Патриарх традиционно возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя, а утром навестит с подарками самых обездоленных.

В эту ночь Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд живущих по Юлианскому календарю протестантов.

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