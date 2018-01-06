Американская компания отказывается обслуживать самолеты Аэрофлота из-за транспортного коллапса в аэропортах США

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:27:02+03:00

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Из-за резкого ухудшения погодных условий в США Аэрофлот вынужден изменить расписание рейсов из Нью-Йорка и Вашингтона в Москву. Компания по наземному обслуживанию рейсов Аэрофлота в Вашингтоне SwissPort отказывается обслуживать самолеты российского авиаперевозчика из-за возникшего в аэропорту транспортного коллапса. Тем не менее, аэропорт Вашингтона уже утвердил время вылета рейса SU533 (прежний номер рейса 123) на 12 часов и SU539 (прежний номер SU103) на 14 часов 6 января. В возникших обстоятельствах Аэрофлот пока не может подтвердить пассажирам точное время вылета рейсов, задержанных из-за метеоусловий. Информация о времени отправления рейсов будет оперативно появляться на сайте Аэрофлота и в аккаунтах авиаперевозчика в соцсетях.

Напомним, после того, как из-за снежного коллапса 4 и 5 января аэропорт Нью-Йорка был закрыт, пассажиров рейсов Аэрофлота перевезли в Вашингтон наземным транспортом. Рейс SU123 Нью-Йорк – Москва (Шереметьево), который по расписанию должен был отправиться 4 января, будет выполнен как SU533 6 января из Вашингтона. Рейс SU103 Нью-Йорк – Москва от 4 января будет выполнен как SU539 6 января. Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всем необходимым по Федеральными авиационными правилами и в соответствии со стандартами Аэрофлота.

Как сообщили представители авиакомпании, пассажиры задержанных рейсов Аэрофлота с датой вылета 4, 5 и 6 января 2018 года могут без дополнительной платы изменить дату вылета в Нью-Йорк и из него до 8 января включительно, в том числе и на стыковочных рейсах других авиакомпаний. Одновременно допускается изменение даты вылета и на обратных билетах (плюс-минус три дня) с сохранением длительности пребывания. Переоформление билетов без штрафов возможно до 12 января.

Дополнительную информацию можно получить по круглосуточным телефонам Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) либо в любом офисе продаж авиакомпании.