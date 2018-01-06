2018-01-06T17:55:35+03:00
Звезды

ГлюкOza, Ирэна Понарошку, Алена Долецкая встретили Новый год с собаками

Многие знаменитости верят в приметы и гороскопы
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Телеведущая Ирэна Понарошку впервые встретила Новый год наедине с собакой, причем с чужойТелеведущая Ирэна Понарошку впервые встретила Новый год наедине с собакой, причем с чужойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Наступивший 2018 по восточному календарю - год Собаки. Неудивительно, что в своих Инстаграмах многие знаменитости разместили свои фото в компании именно этого зверя.

Телеведущая Ирэна Понарошку впервые встретила Новый год наедине с собакой, причем с чужой. В этой связи сочинила романтический пост. «Друзья внезапно подкинули свою собаку, потому что 31-го декабря из догситтеров присмотреть за ней согласились только я и Алексей Панин, но хозяева почему-то выбрали меня... И вот я ВПЕРВЫЕ в жизни осталась наедине с собакой! В Новогоднюю ночь! Но мне кажется, это хороший знак, я оценила юмор Небесной Канцелярии! Хоть Год Собаки и начнется только в феврале, но ведь классно же, что не петуха привезли на передержку! Пусть в вашей жизни всегда будет место для импровизации и неожиданных поворотов сюжета!»

Журналист Алена Долецкая тоже отметилась в Инстаграме вместе со своими хасками.

Телеведущая Алена Водонаева вспомнила, что родилась в год Собаки и выложила в соцсети контекстное фото: Китай. Алена и собака. А еще - музыкант Алексей Косинус «Мы оба родились в год Собаки, - пояснила Алена. - И это мой третий год Собаки, который я помню. Я всегда его с нетерпением жду. Каждые 12 лет».

alionadolalionadol
Подарки в багажнике @cadillacrussia бывают дорогие и очень дорогие. А ещё пушистые и добрые. С Наступающим, родные! #годжелтойсобаки #huskyguydoletsky #huskycharlesdoletsky #нежизньасказка
4939 отметок «Нравится»36 комментариевInstagram

Следуя гороскопу, певица ГлюкOza – отправилась со своим с Муфтиком (так зовут белоснежного пса) на программу к Ивану Урганту.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Мы оба родились в год Собаки. И это мой третий год Собаки, который я помню. Я всегда его с нетерпением жду. Каждые 12 лет. Признавайтесь, кто ещё Собака? И что вы знаете о человеческих качествах, которыми наделены люди рождающиеся в этот год? Мне любопытно узнать, тк я не знаю ровным счётом ничего. Хотелось бы послушать, вдруг среди вас есть разбирающиеся в этом вопросе люди Оба Собаки, оба Раки. Лёша старше меня ровно на 7 дней. Как-то подозрительно это всё А я лежу, пытаюсь не уснуть. В отличии от некоторых Чемоданы собраны и скоро выезжать в аэропорт А на картинке наше лето в Китае. Я вдруг вспомнила, что у нас тоже есть фото с символом этого года
48066 отметок «Нравится»687 комментариевInstagram

Кто категорические не верит в приметы? Участник рэп-баттлов Слава Гнойный сфотографировался с любимым котом, что в год Собаки (по восточном календарю наступает 16 февраля) делать не стоит. Теперь не исключено, что в следующем баттле победит Оксимирон.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Приехали с Муфтиком на нашу любимую программу) Ловите в эфире сегодня в 23:40 в @vecherniy_urgant на @1tv Dress: @walkofshamemoscow Hair: @elleonva
47481 отметок «Нравится»377 комментариевInstagram

Ахтунг! Хочется крикнуть Анне Седаковой. В собачий-то год она сфоткалась с тигром! Увы, красотке теперь не скинуть лишние килограммы (Анна изо всех сил старается похудеть после третьих родов) аж до следующего года.

kpss_begemot_officialkpss_begemot_official
что ты будешь делать, когда тебя схватят?
86641 отметок «Нравится»753 комментариевInstagram

Иностранные звезды фотографируются с кем попало. Австралийский актер Хью Джекман – с сумчатым медведем коалой, что логично. Американская фотомодель Белла Хадид – с маленьким пони. Сторонница вегетарианской кухни актриса и певица Майли Сайрус сделала мимишное селфи с поросенком, мол, свинки не для еды, а для поцелуйчиков.

annasedokovaannasedokova
Всё о кисках... Завтра в 11:30 на @tv_ctc
71420 отметок «Нравится»164 комментариевInstagram
mileycyrusmileycyrus
Thank you @peta for giving me the honor of receiving the Best Voice 4 Animals award! Living a completely vegan life style , whether it's what I eat or wear I am very certain that veganism is taking over and stoked to see so many brands jumpin on this revolution! You do not need torture or kill animals to sell fabulous products! Love love and more love!
1305825 отметок «Нравится»9701 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
В США пес научился самостоятельно затаскивать свои санки на горку
Глава МИД ФРГ отметил «особые отношения» между Германией и Турцией
В Саудовской Аравии за акцию протеста задержали 11 принцев
Литва обвинила актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ
Посол Британии исключила возможность визовой либерализации с Украиной
Трамп назвал себя гением
Более 15 тысяч россиян прошли биометрический контроль при въезде на Украину
Порошенко назвал вступление в ЕС и НАТО стратегической целью Украины
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД ФРГ о «неуважении» России к ЕС
Ресторан горел на Покровке в центре Москвы
При поддержке армии США выпустили симулятор расстрела детей в школе
Вооруженный пистолетом и гранатой мужчина забаррикадировался в доме в Белграде
Американский военный вертолет совершил экстренную посадку на поле в Японии
Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ признать незаконным решение ЦИК о недопуске до выборов