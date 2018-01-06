ГлюкOza, Ирэна Понарошку, Алена Долецкая встретили Новый год с собаками
Наступивший 2018 по восточному календарю - год Собаки. Неудивительно, что в своих Инстаграмах многие знаменитости разместили свои фото в компании именно этого зверя.
Телеведущая Ирэна Понарошку впервые встретила Новый год наедине с собакой, причем с чужой. В этой связи сочинила романтический пост. «Друзья внезапно подкинули свою собаку, потому что 31-го декабря из догситтеров присмотреть за ней согласились только я и Алексей Панин, но хозяева почему-то выбрали меня... И вот я ВПЕРВЫЕ в жизни осталась наедине с собакой! В Новогоднюю ночь! Но мне кажется, это хороший знак, я оценила юмор Небесной Канцелярии! Хоть Год Собаки и начнется только в феврале, но ведь классно же, что не петуха привезли на передержку! Пусть в вашей жизни всегда будет место для импровизации и неожиданных поворотов сюжета!»
Журналист Алена Долецкая тоже отметилась в Инстаграме вместе со своими хасками.
Телеведущая Алена Водонаева вспомнила, что родилась в год Собаки и выложила в соцсети контекстное фото: Китай. Алена и собака. А еще - музыкант Алексей Косинус «Мы оба родились в год Собаки, - пояснила Алена. - И это мой третий год Собаки, который я помню. Я всегда его с нетерпением жду. Каждые 12 лет».
Следуя гороскопу, певица ГлюкOza – отправилась со своим с Муфтиком (так зовут белоснежного пса) на программу к Ивану Урганту.
Кто категорические не верит в приметы? Участник рэп-баттлов Слава Гнойный сфотографировался с любимым котом, что в год Собаки (по восточном календарю наступает 16 февраля) делать не стоит. Теперь не исключено, что в следующем баттле победит Оксимирон.
Ахтунг! Хочется крикнуть Анне Седаковой. В собачий-то год она сфоткалась с тигром! Увы, красотке теперь не скинуть лишние килограммы (Анна изо всех сил старается похудеть после третьих родов) аж до следующего года.
Иностранные звезды фотографируются с кем попало. Австралийский актер Хью Джекман – с сумчатым медведем коалой, что логично. Американская фотомодель Белла Хадид – с маленьким пони. Сторонница вегетарианской кухни актриса и певица Майли Сайрус сделала мимишное селфи с поросенком, мол, свинки не для еды, а для поцелуйчиков.