ГлюкOza, Ирэна Понарошку, Алена Долецкая встретили Новый год с собаками

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:55:35+03:00

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Наступивший 2018 по восточному календарю - год Собаки. Неудивительно, что в своих Инстаграмах многие знаменитости разместили свои фото в компании именно этого зверя.

Телеведущая Ирэна Понарошку впервые встретила Новый год наедине с собакой, причем с чужой. В этой связи сочинила романтический пост. «Друзья внезапно подкинули свою собаку, потому что 31-го декабря из догситтеров присмотреть за ней согласились только я и Алексей Панин, но хозяева почему-то выбрали меня... И вот я ВПЕРВЫЕ в жизни осталась наедине с собакой! В Новогоднюю ночь! Но мне кажется, это хороший знак, я оценила юмор Небесной Канцелярии! Хоть Год Собаки и начнется только в феврале, но ведь классно же, что не петуха привезли на передержку! Пусть в вашей жизни всегда будет место для импровизации и неожиданных поворотов сюжета!»

Журналист Алена Долецкая тоже отметилась в Инстаграме вместе со своими хасками.

Телеведущая Алена Водонаева вспомнила, что родилась в год Собаки и выложила в соцсети контекстное фото: Китай. Алена и собака. А еще - музыкант Алексей Косинус «Мы оба родились в год Собаки, - пояснила Алена. - И это мой третий год Собаки, который я помню. Я всегда его с нетерпением жду. Каждые 12 лет».

alionadol Подарки в багажнике @cadillacrussia бывают дорогие и очень дорогие. А ещё пушистые и добрые. С Наступающим, родные! #годжелтойсобаки #huskyguydoletsky #huskycharlesdoletsky #нежизньасказка

Следуя гороскопу, певица ГлюкOza – отправилась со своим с Муфтиком (так зовут белоснежного пса) на программу к Ивану Урганту.

alenavodonaeva Мы оба родились в год Собаки. И это мой третий год Собаки, который я помню. Я всегда его с нетерпением жду. Каждые 12 лет. Признавайтесь, кто ещё Собака? И что вы знаете о человеческих качествах, которыми наделены люди рождающиеся в этот год? Мне любопытно узнать, тк я не знаю ровным счётом ничего. Хотелось бы послушать, вдруг среди вас есть разбирающиеся в этом вопросе люди Оба Собаки, оба Раки. Лёша старше меня ровно на 7 дней. Как-то подозрительно это всё А я лежу, пытаюсь не уснуть. В отличии от некоторых Чемоданы собраны и скоро выезжать в аэропорт А на картинке наше лето в Китае. Я вдруг вспомнила, что у нас тоже есть фото с символом этого года

Кто категорические не верит в приметы? Участник рэп-баттлов Слава Гнойный сфотографировался с любимым котом, что в год Собаки (по восточном календарю наступает 16 февраля) делать не стоит. Теперь не исключено, что в следующем баттле победит Оксимирон.

chistyakova_ionova Приехали с Муфтиком на нашу любимую программу) Ловите в эфире сегодня в 23:40 в @vecherniy_urgant на @1tv Dress: @walkofshamemoscow Hair: @elleonva

Ахтунг! Хочется крикнуть Анне Седаковой. В собачий-то год она сфоткалась с тигром! Увы, красотке теперь не скинуть лишние килограммы (Анна изо всех сил старается похудеть после третьих родов) аж до следующего года.

kpss_begemot_official что ты будешь делать, когда тебя схватят?

Иностранные звезды фотографируются с кем попало. Австралийский актер Хью Джекман – с сумчатым медведем коалой, что логично. Американская фотомодель Белла Хадид – с маленьким пони. Сторонница вегетарианской кухни актриса и певица Майли Сайрус сделала мимишное селфи с поросенком, мол, свинки не для еды, а для поцелуйчиков.

annasedokova Всё о кисках... Завтра в 11:30 на @tv_ctc