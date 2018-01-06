2018-01-06T19:15:37+03:00
Звезды

Очередной добрый поступок Киану Ривза оказался фейком

Ранее в сети появилась информация о том, что актер якобы помог двум бразильцам заплатить за перевес багажа
Дарья ИВАШКИНА
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают очередную выходку актера Киана РивзаПользователи социальных сетей активно обсуждают очередную выходку актера Киана РивзаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В настоящее время пользователи социальных сетей активно обсуждают очередную выходку актера Киана Ривза. По некоторым данным, на этот раз звезда «Матрицы» помог двум гражданам Бразилии, оставшимся без денег: согласно информации, активно распространяемой в интернете, он заплатил за перевес багажа незадачливых путешественников.

О поступке Ривза даже рассказал один из «спасенных» туристов - некий Лукас Сантос. «Мы были в аэропорту с сестрой и должны были доплатить за перевес, но у нас не хватало на это денег. К счастью, Киану Ривз летел на нашем самолете и заплатил за все», - написал бразилец в своем Twitter. При этом он сопроводил свой твит фотографией, на которой якобы изображены он, его сестра и известный голливудский актер.

Скриншот фейкового твита

Скриншот фейкового твита

Однако, как выяснила «Комсомольская правда», этому снимку уже более двух лет. Еще в 2015 году его выложил на своей странице в Facebook Junior Frederico.

Скриншот страницы Junior Frederico в Facebook

Скриншот страницы Junior Frederico в Facebook

Между тем справедливости радии стоит отметить, что Киану Ривз действительно славится своими добрыми делами. К примеру, как-то он решил поработать парковщиком, помогая настоящему парковщику аккуратно пристроить свой автомобиль на свободное место.

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