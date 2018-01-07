Юлия Меньшова показала изменившуюся после пластики Веру Алентову

7 Янв. 2018 2018-01-07T01:41:20+03:00

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На новогодние каникулы Юлия Меньшова вместе с семьей отправилась в Берлин, погулять и подзарядиться хорошим настроением. А вот сам праздник ранее ведущая Первого канала встретила вместе с родителями. И конечно, опубликовала снимок в микроблоге, где запечатлела всю свою семью. Однако, подписчики вместе поздравлений с Новым годом, тут же начали задавать вопросы, почему так сильно изменилась мама звезды – Вера Алентова. Мол, на фотографии 75-летнюю актрису стало не узнать. И тут же предположили, что причиной таких резких внешних перемен стало обращение звезды фильма «Москва слезам не верит» к услугам пластическим хирургов. Мол, может быть, стоит уже остановиться?

Тут нужно отметить, что ранее пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году.

"Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее – приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", – объяснил он. Ситуация осложняется тем, что даже пластической хирургии сложно побороть возрастные изменения. К тому же, реакция организма на вмешательство специалистов каждый раз индивидуальна.

juliavmenshova С новым годом, ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!!!! #сынокскучаемпотебе#пустьсбываютсямечты

Тем временем, ни Меньшова, ни Алентова не стали вступать в дискуссию с подписчиками, а преданные фанаты звезды напомнили злопыхателям, что Вера Валентиновна не раз озвучивала свою точку зрения, согласно которой женщины не обязаны капитулировать перед старением.