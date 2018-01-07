Жена футболиста Аршавина о скандале в Шереметьево: «Стюардесса сказала полиции, что нас высадили, потому что от 10-месячного ребёнка плохо пахло!»

7 Янв. 2018 2018-01-07T16:09:41+03:00

Улететь к мужу в тот день у Алисы Аршавиной не получилось Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Рождество семья Аршавиных планировала встретить вместе. Именно поэтому супруга футболиста с двумя детьми отправилась в Алматы, где сейчас живет Аршавин, выступающий под флагом казахстанского «Кайрата».

Улететь к мужу в тот день у Алисы Аршавиной не получилось. Пресса уже пестрит заголовками, мол, жена спортсмена закатила в самолёте скандал, поэтому ее и сняли с рейса. Мол, скандал разразился из-за памперсов, которые девушка решила поменять своей дочери перед самым взлетом самолёта. Дескать, Алиса отказалась занять свое место и пристегнуться ремнем безопасности. Вылет пришлось отложить, а жену спортсмена доставить в отделение полиции.

Все так, да не так. Выше мы изложили версию экипажа, поэтому за комментариями мы обратились к самой Алисе Аршавиной. Со слов девушки, картина происшедшего была иная.

Верно только одно: 6 января с двумя дочерьми (одной из которых всего 10 месяцев) Алису сняли с рейса. Следующий рейс из Москвы до Алматы был только в 7:40 утра 7 января, поэтому Алисе и детям пришлось переночевать в ближайшей гостинице.

10-месячная Есеня, дочка Андрея АршавинаФото: Личный архив героя публикации

- Много неправды написано. Когда я меняла ребёнку памперс, самолёт не готовился к взлету. Мы зашли на борт, сели на свои места, но в тот момент, когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка вылета, у меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял (и не на взлетной полосе), я взяла ребёнка (10-месячную Есеню, дочку Андрея Аршавина) на руки. Она, конечно же, была уже вся ... (испачкана). Старшая бортпроводница потом объясняла полиции, мол, якобы очень сильно пахло и это является причиной высадки из самолёта. Как это так? Сильно пахло от ребенка, извините, он обделался...И это главная причина нашей высадки из самолёта?!Ведь никто из пассажиров не жаловался на нас.

Стюардесса сказала, что от ребёнка ужасно пахлоФото: Личный архив героя публикации

Бортпроводница Анастасия Куракина даже не сделала нам предупреждение, мол, вас могут высадить. Она просто сказала, что сильно пахнет и ушла. Когда прозвучал сигнал «пристегнуть ремни», я стюардессу Куракину не ослушалась. Я сказала, что сейчас домою ребёнка и надену ремень. Стюардесса Куракина подошла ко мне второй раз, и мне пришлось надеть ребенку памперс. Куракина сказала мне:

«Я приказываю вам посадить ребенка в таком виде!» И я посадила, пристегнула абсолютно голого ребёнка. Потом стюардесса Куракина мне принесла бумагу, что самолет она разворачивает. Полиция, когда зашла, была в шоке. Они думали, что увидят каких-то пьяных дебоширов, еще кого-то, но никак ни девушку с шестилетней дочерью и десятимесячной малышкой и с няней в экономе. Полиция спросила у стюардессы Куракиной: может быть, можно как-то решить? Куракина сказала, что ничего решать не будет, от ребёнка ужасно пахло. Объявив, что высаживает нас из самолёта, эта дама не дала мне возможности даже одеть дочь. И командир корабля Гончаров не вышел к нам, не разобрался в ситуации. В итоге : два часа ночи, мы в аэропорту, я с двумя маленькими детьми на руках, у нас куча багажа, нас заставили все это снять, мы поменяли билет.

Старшая дочь АлисыФото: Личный архив героя публикации

По словам Алисы Аршавиной, она написала заявление в полицию на стюардессу Анастасию Куракину, высадившую ее с детьми из самолёта, и на авиакомпанию.

- Полицейские вели себя очень вежливо, помогли мне написать на стюардессу Анастасию Куракину заявление, - рассказала «КП» Алиса Аршавина.-У этой дамы 90-го года рождения, почувствовавшей себя богом, будет суд. И у авиакомпании, надеюсь, тоже будет суд, на них заявление мы тоже писали. Свидетели у нас есть. Получается, что эта авиакомпания приветствую жестокое обращение с детьми, высаживая их на мороз?

И это ещё был бизнес- класс, билеты которого стоят по 100 тысяч рублей! А если бы это была не я, если бы это была обычная девушка с двумя детьми, у которой не было бы возможности поменять билеты, пойти в гостиницу. Она где должна была спать, на полу?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634491" frameborder="0"></iframe> Жена футболиста Аршавина о скандале в Шереметьево.6 января с двумя дочерьми (одной из которых всего 10 месяцев) Алису Аршавину сняли с рейса.

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