«Жизнь не учит»: супруга футболиста Павла Мамаева снова шокировала поклонников откровенными фотографиями

7 Янв. 2018 2018-01-07T14:49:51+03:00

Ведь не прошло и года со скандала с хакерами, когда муж всеми силами пытался уберечь честь супруги Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Семья полузащитника клуба «Краснодар» и сборной России Павла Мамаева проводит новогодние каникулы в Таиланде. И несмотря на то, что супруги отправились на Самуи с детьми, жена футболиста Алана тем не менее все свободное время тратит на фотосессии в купальниках, коих красавица-модель меняет ежедневно. Правда, накануне женщина решила, что можно удивить фолловеров своего микроблога и снимком без бикини. Подруга Аланы сфотографировала ее с обнаженной грудью, которая на снимке чуть-чуть прикрывается плодами маракуйи. И если кто-то из поклонников модели в комментариях заявил, что восхищен смелостью красавицы, то нашлись и те, кто заявил, что, похоже, жизнь Алану ничему не учит. Ведь не прошло и года со скандала с хакерами, когда муж всеми силами пытался уберечь честь супруги. И казалось бы, когда все страсти поутихли, Алана сама провоцирует новые разговоры.

Напомним, в апреле прошлого года Алана Мамаева в прямом эфире в своем инстаграме рассказала, что хакеры взломали ее телефон и теперь требуют 20 тысяч долларов единовременно и после этого – определенный процент от зарплаты ее супруга, которая по неофициальной информации составляет порядка двух миллионов евро в год.

К угрозам приходится относиться серьезно по двум причинам. Первая – фотография обнаженной Аланы Мамаевой, которую хакеры выложили в сеть в самом начале апреля.

alana_mamaeva @happiestwife Лиза ставит надо мной food experience #маракуялук

Вторая – интимное фото Аланы и Павла в душе. Преступники также обещали опубликовать не только откровенные кадры, но и доказательства того, что Алана Мамаева до встречи с Павлом имела какое-то отношение к эскортному бизнесу. Судя по тому, что фото так и не появились в сети, футболисту удалось каким-то образом договориться с киберпреступниками.

К слову, обнаженные фотографии – это далеко не первый «компромат», который появляется в сети на Алану. В интернете гуляло и видео, на котором Алана с закатанными глазами просит кокаина и предлагает за дозу отдать телефон. Естественно, как только видео до этого лежавшее в свободном доступе, получило широкое распространение, девушка заявила, что дурачилась на камеру. Но не все ей поверили.

alana_mamaeva Ну я как обычно) или ничего , или сразу всё

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